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Samsung Klima Sistemleri Video Röportaj

9 yıl
30b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ISK-SODEX'i sizler için gezdik ve sıcak yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde yeni klima teknolojilerini ekranlarınıza taşıyoruz.

ISK-SODEX'i (Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı) sizler için gezdik ve sıcak yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde yeni klima teknolojilerini ekranlarınıza taşıyoruz.

İlk fuar videomuz Samsung standını ekranlarınıza getiriyor.


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maxfocus 9 yıl
SELAMLAR,
Klimalari iyi güzelde, servisleri yok ki, bu yaz samsung klima alanlar 15-20 gün kurulum için servis beklediler.
İlk önce servislerinin sayılarını arttırmaları gerekiyor.
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ygt07 9 yıl
ben de klima sektöründe samsunglara hiç de iyi gözle bakmıyorum.Girmedikleri sektör kalmadı bu marka adı altında.Başarı grafikleri de zaten ortada...
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renklem 9 yıl
kışa mı giriyoruz yaza mı anlamadım birden 3 tane ısınmayla ilgili video? :)
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