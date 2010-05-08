Samsung Klima Sistemleri Video Röportaj

Genel Yayın Yönetmeni
ISK-SODEX'i sizler için gezdik ve sıcak yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde yeni klima teknolojilerini ekranlarınıza taşıyoruz.
ISK-SODEX'i (Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı) sizler için gezdik ve sıcak yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde yeni klima teknolojilerini ekranlarınıza taşıyoruz.
İlk fuar videomuz Samsung standını ekranlarınıza getiriyor.
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Klimalari iyi güzelde, servisleri yok ki, bu yaz samsung klima alanlar 15-20 gün kurulum için servis beklediler.
İlk önce servislerinin sayılarını arttırmaları gerekiyor.