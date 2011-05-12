Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan 13-inç gövde ve 14-inç ekrana sahip dizüstü bilgisayar; QX412

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'dan 13-inç gövde ve 14-inç ekrana sahip dizüstü bilgisayar; QX412
Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon pazarındaki yeni amiral gemisi Galaxy S II merakla beklenen Samsung, dizüstü bilgisayar gamına iddialı bir modele daha ekliyor. QX412 kod adını taşıyan dizüstü bilgisayarın farklı yanı, 13-inç büyüklüğünde kasaya sahip olmasına rağmen 14-inç boyutunda ekrana sahip olması gösterilebilir zira Samsung'un geleneksel dizüstü bilgisayar ekranlarından farklı olarak düşük profilli çerçeveye sahip ekran kullandığı dizüstü bilgisayar, aynı boyuttaki pek çok modele karşı daha yüksek görsel deneyim vaad ediyor.

Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformu üzerinde şekillenen 2.2 Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayara, 2.5GHz'de çalışan Core i5-2520M işlemcisi güç veriyor. 4GB DDR3 bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile donatılan sisteme, Nvidia'nın DirectX 11 destekli grafik çözümlerinden GeForce GT 520M eşlik ediyor. Aynı zamanda DVD yazıcıya, USB 3.0 teknolojisine ve DLNA uyumlu cihazlarla hızlı veri transferi için AllShare özelliğine sahip olan sistem Windows 7 işletim sistemiyle geliyor. Bilgisayarın diğer özellikleri arasında ise Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, 1.3MP kamera, Bluetooth 3.0, HDMI portu ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.

Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan ve DuraCase Alüminyum kasaya sahip olan Samsung QX412, yurt dışında 950 Avro seviyesinden sunuluyor.

Samsung'dan 13-inç gövde ve 14-inç ekrana sahip dizüstü bilgisayar; QX412
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
annnnnnnnn bu loptop benım dı calmişlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vetvet 8 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 8 yıl
Toshiba kimden çaldı? O kadar çok firma bu tasarımı kullanıyor ki aklınız şaşar. anaaaaaaaa katlanır sistem : çalıntı!!!!!!!!!!! abooooooo klavyenin yeri tıpkı diğerleri gibi: çalıntı!!!!! vayyyyyy touchpad var hemde klavyenin altında az solda: çalıntııııııııııı!!!!!!!!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omerhakanbilici 8 yıl
oha webcam ve usb girişide var yok artık!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Çalıntı diyen arkadaş o çökmeli klavye modelleri kaç bilgisayarda kullanılıyor bak bakalım toshibanın o modelde kullandığı birşey değil birçok üreticinin böyle modelleri var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 8 yıl
Ekran boyutları bile aynı. Ehh altında Bataryada varsa Toshibanin 1e1 kopyasi diyebiliriz artık!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 8 yıl
İkiside dizüstü bilgisayar resmen çalmış !!! emeğe saygı için '' teşekkür butonuna '' tıkla samsung !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
ikiside katlanabiliyor 0_o
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
klavyede tuş var.Tasarım çalıntı!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ScreamAiMFire 8 yıl
Ben şu tasarım hırsızı diyenleri anlamıyorum hani derlerya batının iyi taraflarını alalım adamlarda bunu yapıyor nasıl güzel oluyorsa öyle yapıyor ne var bunda.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
numerik 8 yıl
samsung resmen tasarım hırsızı oldu. kalvyenin olduğu kısım ve ön gövde yapısı toshiba a660 ve a665 serisinden çalma. bu kadar olur
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16004 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayar ve
3 etiket daha laptop samsung Notebook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -17- 8 yıl Gigabyte Aivia M8600 Fare "Oyunculara özel hybrid çözüm" video inceleme 8 yıl 1.2 Ghz'lık Mobee Nett Tablet 7 inceleme masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim