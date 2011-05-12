Samsung'dan 13-inç gövde ve 14-inç ekrana sahip dizüstü bilgisayar; QX412

Akıllı telefon pazarındaki yeni amiral gemisi Galaxy S II merakla beklenen Samsung, dizüstü bilgisayar gamına iddialı bir modele daha ekliyor. QX412 kod adını taşıyan dizüstü bilgisayarın farklı yanı, 13-inç büyüklüğünde kasaya sahip olmasına rağmen 14-inç boyutunda ekrana sahip olması gösterilebilir zira Samsung'un geleneksel dizüstü bilgisayar ekranlarından farklı olarak düşük profilli çerçeveye sahip ekran kullandığı dizüstü bilgisayar, aynı boyuttaki pek çok modele karşı daha yüksek görsel deneyim vaad ediyor.

Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformu üzerinde şekillenen 2.2 Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayara, 2.5GHz'de çalışan Core i5-2520M işlemcisi güç veriyor. 4GB DDR3 bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile donatılan sisteme, Nvidia'nın DirectX 11 destekli grafik çözümlerinden GeForce GT 520M eşlik ediyor. Aynı zamanda DVD yazıcıya, USB 3.0 teknolojisine ve DLNA uyumlu cihazlarla hızlı veri transferi için AllShare özelliğine sahip olan sistem Windows 7 işletim sistemiyle geliyor. Bilgisayarın diğer özellikleri arasında ise Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, 1.3MP kamera, Bluetooth 3.0, HDMI portu ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.

Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan ve DuraCase Alüminyum kasaya sahip olan Samsung QX412, yurt dışında 950 Avro seviyesinden sunuluyor.