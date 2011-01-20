Samsung'dan 2011 Senesinde Çığır Açacak Tasarım Yenilikleri ve Akıllı Televizyon Ürünleri!

Yeni LED ve Plazma TV’ler, Zengin ve Üç Boyutlu Eğlence, Daha Geniş Ekran Boyutu için Ultra İnce Çerçeve ve Çok Daha Kapsamlı 3D ve Akıllı TV Özellikleri Sunuyor

Samsung Electronics, Uluslararası Tüketici Elektronikleri Fuarı CES’te evde eğlence deneyimini yeniden tanımlayan ve her eve incelik, rafine bir zarafet, sadelik ve lüks unsurları katacak olan yeni LED ve Plazma TV serisini tanıttı.

Zengin LED TV Seçenekleri

Tam Boyutta Gör Yeni TV’ler önemli düzeyde gelişmiş 2D, 3D ve HD görüntü kalitesi ve akıcı içeriğin yanısıra, pazardaki en kapsamlı uygulama mağazalarından biri olan Samsung Apps ve internet bağlantılı cihazlar aracılığıyla da daha zengin internet bağlantılı eğlence deneyimi sunuyor. Seride yer alan birçok TV ayrıca, yeni, sezgisel, ultra ince TV çerçevelerini destekliyor ve TV’nin boyutu genişlemeden, kullanıcılara daha geniş izleme ekranı sunuyor. Yeni çerçeveler, tasarımla ilgili kapsamlı araştırmaların, Samsung’un kendi geliştirdiği LCD panel teknolojisinin ve yenilikçi kasa tasarım tekniklerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Samsung, kapsamlı ürün serisini ekran boyutları 19 inç ile 65 inç arasında olan dokuz ürün serisinde yer alan yaklaşık 30 yeni modelle genişletecek. Tüketiciler evlerinin dekorasyon özelliklerine uyan ve aynı zamanda yaşam tarzlarına uygun olan TV’yi zengin bir ürün yelpazesi içinden seçebilecek.

Samsung’un 2011 ürün serileri, zarif stil unsurlarını bir dizi son teknolojik özellikle bir araya getiriyor. Daha önce yalnızca üst sınıf kategorisine giren ürünlerde yer alan bu özellikler

arasında 3D özelliklerinin yanısıra, gelişmiş ve ileri seviyede akıllı TV özellikleri de yer alıyor. Bu özellikler, kullanıcıların eğlence deneyimlerini mümkün olduğunca zenginleştirmelerine olanak sağlıyor. Samsung’un yeni Smart HubAkıllı TV’ler serisinde yer alan seçkin modellerin sunacağı bazı özellikler arasında Search All-Tümünü Ara, Your Video-Sizin Videonuz, Internet Browser-Internet Tarayıcısı ve Samsung Apps bulunuyor. Tümünü Ara özelliği, kullanıcının TV’sinde diğer DLNA-sertifikalı, internet bağlantılı medya depolama cihazlarında, ağ bağlantılı PC’lerinde ve mobil cihazlarında, Internet üzerinde ve abone oldukları sinema kanallarında içerikler arasında dilediği gibi arama yapmasını kolaylaştırıyor. Sizin Videonuz özelliği kullanıcının izlediği film/program/dizi vb gibi içerikleri izleme geçmişinden takip ediyor ve bu bilgilere dayanarak tavsiyelerde bulunuyor. Samsung Apps dünyanın ilk ve en büyük uygulama mağazası olarak insanların spor, eğlence, haber, bilgi, oyun siteleri ve sosyal paylaşım ağlarına bağlanmalarına olanak sağlayan ücretli ve ücretsiz bir dizi uygulama sunuyor.

Samsung Electronics Türkiye Tüketici elektroniği Direktörü Lemi Paksoy, “İzleyiciyi içine alan ve sarmalayan üç boyutlu eğlence çağına girdiğimiz bu günlerde, Samsung olarak TV’lerimizi her odanın en önemli parçası yapacak görsel unsurları yeniden tanımladık. İnsanlar, aileleri ve arkadaşları ile sürekli bağlantı halinde olmak istiyor ve onlar için bilgi çok önemli. Yeni akıllı teknolojideki ürünlerimiz; kullanıcıları, hem sanal hem de fiziksel bağlamda evlerinin rahatlığında birbirlerine bağlayarak bu konudaki vizyonumuzu yanısıtıyor” dedi.

3 Boyutlu ve Akıllı Eğlence, Mükemmel Mühendislik ve Tasarımla Destekleniyor

Dünyada bir numaralı TV markası olarak Samsung, 2010 senesinde dünyanın ilk 3D (3 Boyutlu) TV’si ile pazarı Tam Boyutta Gör yönlendirdi. Samsung, bu alanda Türkiye’de yüzde 79pazar payına sahip. Samsung, 3D içerikler yaygınlaştıkça daha çok tüketicinin TV’lerinde 3D özelliği isteyeceklerini ve alım kararlarında bu özelliğin rol oynayacağını öngörüyor. Bu amaçla, 2011 senesinde 3D eğlence sistemini oluşturan 3D TV, Blu-Ray Oynatıcı, 3D gözlük ve 3D içeriğin satın alma maliyetini üçte iki düzeyinde düşürmeyi ve daha çok modelde 3D özelliklerini sunabilmeyi hedefliyor.

Samsung ayrıca, bir mühendislik ürünü olan TV çerçevelerini yüzde 80 oranında incelterek, çerçevelerin TV’lerin bulunduğu ortamla daha kolay uyuşmasını, izleyici için neredeyse görünmez olmasını ve 3D içerikler seyredilirken çok daha az dikkat çekmesini sağladı.

Çerçeve boyutunun incelmesi, tüketicilerin, TV’lerin fiziksel bağlamda daha fazla büyük olmasına gerek duyulmadan, daha geniş izleme açısına sahip olması anlamına geliyor. Ayrıca, daha ince çerçeve sayesinde, Skype, YouTube gibi sosyal uygulamalar, internette gezme, içerik paylaşımı ve oyunlar da çok daha sarmal özelliğe sahip oluyor ve izleyiciye gerçek 3 boyut deneyimini yaşatıyor.

Samsung, 2011 senesinin internet bağlantılı TV’ler için doruk noktası olacağını öngörüyor. Samsung’un 2011 senesinde satışa sunacağı hemen hemen tüm 40’’ ve üstü ekran boyutuna sahip TV’leri akıllı TV özellikleri içerecek ve izleyicilerin Web üzerindeki ilgilendikleri içeriklere dijital ekranlarından erişmelerine olanak sağlayacak.

Gerçek Görüntü Kalitesi ile Eğlencede Son Nokta

LED D8000 serisine bakıldığında ilk farkedilen, neredeyse gözle görülmeyecek kadar ince olan 0.2’’ kalınlığındaki, fırça efektli metal çerçevesi. Bu ince çerçeve, ekrandaki zengin içeriği zarif bir biçimde çerçeveliyor ve TV’nin hafif biçim faktörünü büyütüyor. D8000 Serisi, ödüllü C8000 Serisinin minimalist stilini yansıtıyor ve TV ile bulunduğu ortam arasında mükemmel uyumu sağlamak için gelişmiş Quad Stand kullanıyor.

200Hz ekran tarama sıklığı, 2 milisaniye sinema filmi tepki süresi (MPRT) ve gelişmiş arkadan LED aydınlatmalı tarama özelliği ile CES Yenilikçilik Onur Ödülü’ne layık görülen bu ürün, ‘gerçek görüntü’ kaliteli 2D, 3D ve HD görüntüleri mükemmel netlikte gösteriyor. Ultra Net Panel’e ek olarak seri, pazarda ilk Local Dimming ve Yerel Kontrast Geliştirici (LCE) teknolojilerini sunarak koyu siyah ve beyaz renklerle en zengin ve gerçekçi görüntüleri sunan ilk seri olma özelliğini taşıyor.

D8000 Serisi Samsung’un Bluetooth bağlantı özellikli 3D gözlükleri ve dünyanın ilk dokunmatik ekranlı uzaktan kumandası ile sunuluyor. Bu kumanda, TV’den bağımsız görüntüleri 3 inçlik dahili ekranında adeta ikinci bir TV ekranı gibi gösterebiliyor.

D8000’de dahili Wi-Fi bağlantısı ve içerikleri Samsung’un Smart Hub Portalı aracılığıyla rahat ve kolay bir şekilde yönetmek ve göstermek için de bir dizi özellik bulunuyor. Seride yer alan TV’ler Samsung’un kablosuz bağlantı özelliği olan Samsung Wireless Link, DLNA ya da yine Samsung’un kendi geliştirdiği Foot Connection teknolojisini kullanan diğer cihazlara bağlanabiliyor.

Dünyanın İlk Auto 3D (Otomatik 3D) Ayarlama Fonksiyonu ile Full 3D Ayarlarını Yapmak Çok Kolay

Samsung LED D7000 Serisi yüksek teknoloji ile minimalist tasarımın estetik unsurlarını başarılı şekilde dengeliyor. Çarpıcı bir estetiğe sahip olan 0.2 inç kalınlığındaki metalik gümüş renkli çerçeveyi bir mücevheri andıran ve Samsung’un ödüllü Touch of Color™ (ToC™) çift enjeksiyonlu kalıp teknolojisini kullanan, transparan bir çerçeve sarmalıyor. Bu çerçeve, kristal çerçevenin kenarına hafif kırmızı rengini yansıtıyor. Quad Stand, 2010 senesinin modellerinde yer alandan daha ince ve zarif ; ancak zarafetine ve daha kısa olmasına karşın sağlam yapısıyla TV’yi sabit tutuyor.

Yeni Auto 3D Format Ayarı özelliği ile 3D içerikleri seyretmek hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. TV, 3D içeriği gösterirken bu özellik sayesinde otomatik olarak kodlama formatını tespit ediyor (örn: yanyana, yukarıdan aşağı); böylece izleyiciler rahatça arkalarına yaslanarak akıllı TV’lerinin en iyi izleme deneyimini sunmak için uygun konfigürasyonları ayarlamasını bekliyor ve ayarlar tamamlandıktan sonra da keyifle diledikleri içerikleri izleyebiliyor.

LED D7000 ayrıca, gelişmiş arkadan aydınlatma tarama teknolojisi ile Samsung’un kendi geliştirdiği görüntü karesi enterpolasyon algoritması olan Auto Motion Plus’ı içeriyor. Auto Motion Plus, en hareketli sahnelerde dahi bulanıklık olmadan, keskin ve net 2D ve 3D görüntüler oluşturuyor. Bu seride, Samsung’un yeni 3D Peak Algoritmasının bir sonucu olarak, 3D görüntü kalitesi de çok gelişmiş durumda.

Smart Hub ile LED D7000 Serisi, ideal bir medya merkezi olarak öne çıkıyor ve kullanıcıların sürekli internete bağlı, mobil yaşam tarzlarını tamamlayıcı unsurlar sunuyor.

Çevreye Duyarlı Tüketiciler için Ideal TV

Çevreye duyarlı tüketiciler için Samsung’un LED D6500 Serisi, 100Hz 3D LED TV sınıfındaki diğer modellere göre ideal. Bu seri, Samsung’un çevre dostu tasarım teknolojileri kullanılarak geliştirildi ve yaşam döngüsü boyunca çevreye minimum zarar verecek şekilde tasarlandı.

Samsung’un 3D Peak Algoritması, ortalama enerji tüketimini yaklaşık yüzde 15 oranında düşürürken, aynı anda en yüksek seviyede parlaklığı da yüzde 20 artırıyor. Benzersiz Harekete Uyarlanabilir Karartma algoritması da, LED ışık parlaklığını görüntüdeki hareket vektörlerine göre kontrol ederek enerji tüketimini ayrıca yüzde 20’ye kadar azaltıyor. Buna ek olarak, TV’de özel Energy Gauge özelliği de yer alıyor. Bu özellik tüketicilerin enerji tüketimini takip etmelerine yardımcı oluyor ve Enerji Tasarruf Modu da arkadan aydınlatma seviyesini enerji tüketimini yüzde 40 oranında düşürecek şekilde ayarlıyor. Bu seride kullanılan tüm materyaller RoHS kılavuzuna uygun.

LED D6500’ün prizmayı andıran ince çerçevesi ToC™’ta, önden bakıldığında seçilmeyen hafif bir mavilik var. Bu mavilik, izleyici 3D, 2D ve HD içeriklerleri izlerken, yana doğru hareket ettiğinde yoğunlaşıyor.

LED D6500 serisi, dünyanın en iyi panel teknolojisi ve Samsung’un kendi geliştirdiği görüntü zenginleştirici teknikler ile çarpıcı netlik ve berraklıkta 3D görüntüler sunuyor. Samsung’un benzersiz, dünyanın en hızlı ‘çift hızlı görüntü karesi dönüştürme teknolojisi’ , 2D içeriklerin görüntülenme kalitesini geliştirmek için görüntü karesi dönüşüm süresini yüzde 50 oranında kısaltıyor.

İnanılmaz Görüntü Kalitesi ve Daha Geniş Ekranı ile Stil Yansıtan Plazma TV Serisi

Samsung’un Yeni Full HD Plazma D8000 Serisi, 2D ve 3D içerikleri inanılmaz mükemmellikte izleme deneyimi sunuyor. Yeni seride, lüks unsurları ve zarif hatları abartısız bir şekilde birarada sunan gümüş metal çerçeve ve transparan, kristal benzeri ToC™ bordür yer alıyor. Daha da incelmiş olan çerçeve, TV’nin toplam boyutunda bir artış olmaksızın, ekranı bir inç kadar büyütüyor.

Plazma D8000 Serisi, Samsung’un Gerçek Siyah Filtresi teknolojisini içeriyor. Bu teknoloji, ekran üzerinde ortamdaki aydınlığın neden olduğu kamaşmayı azaltıyor ve daha koyu siyah renk ve daha keskin hatlı görüntüler oluşturuyor. Plazma paneli ayrıca, mükemmel siyah ışıklılığı sunmak için yeniden tasarlandı. Modellerde, izleyicilerin en favori Blu-Ray filmlerini izlerken otomatik olarak daha pürüzsüz hareket efekleri elde edebilmelerini sağlayan, Samsung’un kendi geliştirdiği Cinema Smooth teknolojili Crystal Full HD motoru da yer alıyor. Tüm bu özellikler bir arada, D8000’e 3,000,000:1 dinamik kontrast oranı ile ekrandaki görüntülerde mükemmel derinlik ve boyut kazandırıyor.

Plazma D8000, Samsung’un Bluetooth özellikli 3D gözlükleri, ikinci bir taşınabilir TV görevini gören Dokunmatik Uzaktan Kumandası, metin girişini mümkün kılan QWERTY klavyesi ve ekrandaki içerikleri uzaktan kontrol edebilen evrensel uzaktan kumanda ile de uyumlu. Dahili Wi-Fi bağlantı özelliği sayesinde, izleyiciler Samsung Apps ya da DLNA sertifikalı cihazlar içinde içerikleri izlemek ya da mevcut içerikler arasında arama yapabilmek için Smart Hub’a girebiliyor.

Gelişmiş Bağlantı Seçenekleri, 3D Video İşleme Teknolojisi ve Çarpıcı Tasarımı ile Tamamen Mükemmel Bir Seri

Samsung’un 1080p 3D TV’lerden oluşan ultra-ince Plazma D6500 Serisi içerdiği bir dizi kapsamlı özellik ile TV izleme deneyimlerini zenginleştirmek isteyenler için mükemmel bir seçim.

Plazma D6500 Serisinde fırça efektli metalik siyah çerçeve yer alıyor. Serinin tasarımında kullanılan Samsung’un ToC™ teknolojisi, seriye lüks unsurlar katıyor. Aynı tasarım unsurları, TV’lerin ayaklı standına da yansıtıldı. Ayaklı standın mat siyah renkli metal tabanı camdan bir boyunla destekleniyor.

Samsung’un dahili 3D işlemci teknolojisi ile, izleyiciler 2 boyutlu içerikleri kolaylıkla yüksek tanımlı, 3 boyutlu içeriklere dönüştürülebiliyor ve daha zengin, daha sarmal bir eğlence deneyimi yaşıyor. Serinin yonga üstünde çalışan güçlü sistemi yalnızca 2D içerikleri gerçek zamanlı olarak 3D içeriklere dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda keskin ve zengin renkli, net, pürüzsüz görüntüler yaratan görüntü iyileştirme araçları da sunuyor. Plazma D6500, ayrıca Samsung’un aktif 3D gözlüğü ile bağlantı kurmak için Bluetooth bağlantısı kullanıyor. Bu şekilde parazit gibi sorunları ve görüş alanını kısıtlayan unsurları ortadan kaldırıyor; izleyiciler hemen hemen her açıdan mükemmel görüntü kalitesi ile TV izleyebiliyor.

Dahili Wi-Fi bağlantı özellikleri ile izleyiciler, Plazma D6500’e Samsung AllShare kullanan diğer DLNA sertifikalı cihazlardan içerik transferi yapabiliyor ve aynı zamanda da Samsung Apps’i kullanarak kapsamlı bir dizi uygulamaya erişebiliyor.

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