Samsung'dan Android işletim sistemi taşınabilir medya oynatıcı: Galaxy Player 50

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, Android işletim sistemine destek vermeye devam ediyor. Galaxy serisi altında ürettiği cep telefonu ve tabletin ardından taşınabilir medya oynatıcı ile bu serinin ürün gamını genişletti.

Samsung'un Android işletim sistemine yer verdiği taşınabilir medya oynatıcısı sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Beyaz renkli şık bir tasarıma sahip olan Galaxy Player 50'de Android 2.1 (eclair) işletim sistemine yer verilmiş. Depolama alanı olarak 8GB ve 16GB olmak üzere 2 farklı kapasiteye sahip olan medya oynatıcıda 3.2 inç boyutunda çoklu dokunmatik desteği sunan ekran, 802.11b/g/n Wi-Fi bağlantı desteği, 2 mp kamera gibi özellikler yer alıyor. Divx ve H.264 videolarını oynatabilen medya oynatıcıda Android Market, Google Maps Navigation, Youtube ve Gmail uygulamalarına da yer verilmiş.

Samsung'un Android işletim sistemli taşınabilir medya oynatıcısı Galaxy Player 50'nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz beklenen açıklama yapılmadı.

Görsellerin kaynağı: engadget