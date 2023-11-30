Türkiye'de üretilen telefon modelleri ve fiyatları

- Türkiye’de üretilen telefonlar (2023) 👍🏻
- 1️⃣ Realme C21
- 2️⃣ Realme C25
- 3️⃣ Xiaomi Redmi Note 10S
- 4️⃣ Xiaomi Redmi 9T
- 5️⃣ Vivo Y11S
- 6️⃣ OPPO A15s
- 7️⃣ Samsung Galaxy A21s
- 8️⃣ Samsung Galaxy A52
- 9️⃣ General Mobile GM 24 Pro
- 🔟 Reeder S19 Max Pro
- 11. Vivo Y35
- Yorumlar
Türkiye’de üretilen akıllı telefonlar, vergisiz telefon satışının başlamasıyla girmesiyle tekrar gündeme geldi. Aslında vergisiz satın alınan telefonun yerli üretim olması gibi bir şart yok ancak Türkiye’de üretilen ve montajlanan telefonlar daha uygun fiyatlı olduğundan biraz daha öne çıkıyor. Peki, Hangi telefonlar Türkiye'de üretiliyor? İster kendinize ister hediye olarak alabileceğiniz en iyi yerli telefon 2023 modeller bu listede.
|Marka/Model 📱
|Fiyat 🏷️
|Realme C21
|5.348 TL
|Vivo Y11S
|4.299 TL
|Xiaomi Redmi Note 10S
|8.349 TL
|Oppo A15s
|6.480 TL
|Realme C25
|6.999 TL
|Samsung Galaxy A21s
|10.174 TL
|Reeder S19 Max Pro
|4.249 TL
|Xiaomi Redmi 9T
|6.999 TL
|Samsung Galaxy A52
|13.499 TL
|Vivo Y35
|7.599 TL
|General Mobile GM 24 Pro
|9.465 TL
|Xiaomi Redmi 10
|6.139 TL
|Samsung Galaxy A30s
|14.307 TL
|General Mobile GM 23 SE
|4.030 TL
|Vivo Y36
|8.200 TL
En yerli telefon markaları sıralamasında Realme, Vivo, General Mobile, Reeder ve Xiaomi Redmi öne çıkıyor. Akıllı telefon fiyatları göz önüne alındığında 2023’te alınabilecek en iyi Türkiye’de üretilen telefon modelleri Realme C21, Vivo Y53s, Samsung Galaxy A52 ve General Mobile 23 olarak sıralanabilir.
1️⃣ Realme C21
- Ekran: 6.5 inç, HD+, 400 nit, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G35
- Bellek: 4GB RAM
- Depolama: 64 GB
- Arka kamera: 13MP f/2.2 (geniş) + 2MP f/2.4 (makro-derinlik)
- Ön kamera: 5MP f/2.2
- Batarya: 5000 mAh, 10w kablolu şarj
- Yazılım: Android 10, Realme UI
- Boyut ve ağırlık: 165.2 x 76.4 x 8.9 mm, 190 g
Realme C21 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ben bu telefonu anneme almıştım ama o kadar iyi çıktı ki; annemden aldım şimdi ben kullanıyorum. Böyle güzel bir kamera olamaz. Pahalıya aldığınız telefonlara bin basar. Ekran çözünürlüğü süper, şarjı da uzun süre gidiyor inanılmaz. Ayrıca çok zarif bir telefon. Alın, aldırtın. Pişman olmazsınız.
✍🏻 Biz anneme aldık. Uzun ömürlü olması ve bataryası bizim için önemliydi. Tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı. Şarjı en az 3 gün gidiyor. Ekranı da gayet iyi.
2️⃣ Realme C25
- Ekran: 6.5 inç, 720x1600, 480 nit, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G70
- Bellek: 4GB RAM
- Depolama: 64 GB
- Arka kamera: 48MP f/1.8 (geniş) + 2MP f/2.4 (makro-derinlik)
- Ön kamera: 8MP f/2.0
- Batarya: 6000 mAh, 18w kablolu/5w ters kablosuz şarj
- Yazılım: Android 11, Realme UI 2.0
- Boyut ve ağırlık: 164.5 x 75.9 x 9.6 mm, 209 g
Realme C25 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Telefonu babama aldık. Türkiye şartlarında fiyatına göre çok iyi bir telefon. Kamerası gayet iyi; işimiz gereği kamera önemli. Telefon hızlı ve akıcı. Renkleri ve parlaklığı da gayet ideal. Telefonu alalı 2 gün oldu. Sabah yüzde yüz şarjdan aldım, yaklaşık 12 saatte yüzde 10 şarjı düştü; batarya performansı şaka gibi. Bu fiyatlarda telefon bakan arkadaşlara hiç düşünmeden alın derim.
✍🏻 Bu fiyat bandında alınabilecek en iyi telefonlardan birisi. Paketten ekran koruyucu ve şeffaf kılıf çıkması da çok iyi oldu. Gönül rahatlığıyla alınabilir.
3️⃣ Xiaomi Redmi Note 10S
- Ekran: 6.43 inç, 1080x2400, 450 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Helio G95
- Bellek: 6GB RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka kamera: 64MP f/1.8 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro-derinlik)
- Ön kamera: 13MP f/2.5
- Batarya: 5000 mAh, 33w kablolu şarj
- Yazılım: Android 11, MIUI 12.5
- Boyut ve ağırlık: 160.5 x 74.5 x 8.3 mm, 178.8 g
Xiaomi Redmi Note 10S Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü annemiz için hediye aldık. Özellikleri çok içimize sindi. 6 GB RAM, 128 GB hafıza, 33 watt hızlı şarj süper. Kamerası da gayet güzel.
✍🏻 Ürünü yaklaşık 15 gündür kullanıyorum. İşlemci hızı, batarya süresi ve ekran görüntü kalitesi olarak tatmin edici. Kamera olarak ta memnunum aslında ama fotoğraf düşkünleri için bir tık yetersiz gelebilir. Şu ana kadar herhangi bir takılma, kasılma yaşamadım. Üzerinde ekran koruyucu ile gelmesi ve kutudan silikon kılıf çıkması da hoş bir durum. Bir de o iş için uğraşmamış oluyorsunuz. Sonuç olarak bu fiyat bandında alınabilecek en üst segment telefonlardan birisi. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim.
4️⃣ Xiaomi Redmi 9T
- Ekran: 6.53 inç, 1080x2340, 400 nit, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
- Bellek: 4GB RAM
- Depolama: 128GB
- Arka kamera: 48MP f/1.8 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro-derinlik)
- Ön kamera: 8MP f/2.1
- Batarya: 6000 mAh, 18w kablolu/2.5 ters kablosuz şarj
- Yazılım: Android 10, MIUI 12
- Boyut ve ağırlık: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm, 198 g
Xiaomi Redmi 9T Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün iki gün içinde elime ulaştı. Gerçekten ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Özelliklerine göre fiyatı gerçekten harika. Gerek bataryası, gerekse de hafızası mükemmel. Hoparlörüne ise diyecek hiçbir şeyim yok; konserdeymişsiniz gibi ses veriyor. Muadillerinin fiyatlarına göre gerçekten uygun fiyatlıydı ve bunu tercih ettim. Alacaklara tavsiye ederim.
✍🏻 3-4 sene boyunca kullanabileceğim bir telefon arayışındaydım çünkü her sene telefon alacak bütçem yok. Uzun arayışlar sonucu bu telefonu istedim. Tam fiyat performans, mükemmel. Telefonun şarjı en az iki gün gidiyor. Kamerası gayet güzel ve telefon kabı ve ekran koruyucusuyla geldi. Paketlenmesi çok güzeldi, ayrıca iki günde geldi. Sadece kulaklığı yok. Sanırım artık telefonlarla beraber göndermiyorlar.
5️⃣ Vivo Y11S
- Ekran: 6.51 inç, 720x1600, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460
- Bellek: 3GB RAM
- Depolama: 32 GB
- Arka kamera: 13MP f/2.2 (geniş) + 2MP f/2.4 (derinlik)
- Ön kamera: 8MP f/1.8
- Batarya: 5000 mAh, 10w kablolu şarj
- Yazılım: Android 10, Funtouch 11
- Boyut ve ağırlık: 164.4 x 76.3 x 8.4 mm, 191 g
Vivo Y11S Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Vallahi bu paraya mükemmel telefon. Batarya, işlemci, hız hepsi süper. Fiyatının hakkını kat kat veriyor. 64 GB hafıza, bir SD kart aldın mı tadından yenmez. Düşünmeden alınabilecek bir telefon.
✍🏻 Bu fiyata hiç bir telefonda 3GB RAM yok. Üstelik işlemcisi bu fiyatın üstündeki telefonlardan bile hızlı. Yazılım desteği de çok iyi. Ürün yerli montaj.
6️⃣ OPPO A15s
- Ekran: 6.52 inç, 720x1600, 480 nit, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio P35
- Bellek: 4GB RAM
- Depolama: 64 GB
- Arka kamera: 13MP f/2.2 (geniş) + 2MP f/2.4 (makro-derinlik)
- Ön kamera: 8MP f/2.0
- Batarya: 4230 mAh, 10w kablolu şarj
- Yazılım: Android 10, ColorOS 7.2
- Boyut ve ağırlık: 164 x 75.4 x 7.9 mm, 177 g
OPPO A15s Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Telefon kendisinden beklenen performansı karşılıyor. Batarya performansı iyi. Kamera, işlemci ekran gayet tatmin edici. Kasma kilitlenme yok. Bence verdiğiniz paranın karşılığını fazlasıyla alacağınız bir ürün.
✍🏻 Eğer fiyat performans ürünü arıyorsanız, bu telefon bunun hakkını fazlasıyla veriyor. Uygulamalar olsun, kamera olsun ve diğer telefon işlevleri olsun normal bir kullanıcıysanız işinizi fazlasıyla görür. Telefondan fazlasıyla memnun kaldık tavsiye ederim.
7️⃣ Samsung Galaxy A21s
- Ekran: 6.5 inç, 720x1600, Infinity-O, PLS LCD
- İşlemci: Samsung Exynos 850
- Bellek: 4GB RAM
- Depolama: 64 GB
- Arka kamera: 48MP f/2.0 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro-derinlik)
- Ön kamera: 13MP f/2.2
- Batarya: 5000 mAh, 15w kablolu şarj
- Yazılım: Android 10, One UI 4.1
- Boyut ve ağırlık: 163.7 x 75.3 x 8.9 mm, 192 g
Samsung Galaxy A21s Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum. Sürekli elimde, oyun oynuyorum. Isınma yapmıyor, pilli de gayet iyi gidiyor. Bu fiyata gayet başarılı. Ayrıca kamerası da güzel çekiyor.
✍🏻 Siyah ve beyaz rengini annem ve babam için aldım, çok memnunum. Pil performansı çok iyi. Ekranı, kamerası ve diğer özellikleri de tatmin edici. Fiyatına göre çok mantıklı bir cihaz. Kutu içerisinden aksesuar olarak şarj kablosu, adaptör ve kulaklık çıktı. Herkese tavsiye ediyorum.
8️⃣ Samsung Galaxy A52
- Ekran: 6.5 inç, 1080x2400, 800 nit, 90Hz, Super AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka kamera: 64MP f/1.8 (geniş) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 5MP f/2.4 (makro-derinlik)
- Ön kamera: 32MP f/2.2
- Batarya: 4500 mAh, 25w kablolu şarj
- Yazılım: Android 11, One UI 5.0
- Boyut ve ağırlık: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm, 189 g
Samsung Galaxy A52 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Samsungun orta segmentlerinin en iyisi diyebiliriz. Kamera çok güzel, stereo hoparlör olması gerektiği gibi. IP67 sertifikasını bizzat test ettim; su altı video fotoğraf çekimlerinde sıkıntısız. Ekranı 90 Hz, gayet hızlı. Fiyatı ve cihaz oldukça güzel.
✍🏻 Yaklaşık 3 ay kullanımın ardından şunları diyebilirim; Tüm beklentileri karşılıyor. Batarya 2 günü fazlasıyla çıkarıyor. Isınma, donma vs olmadı. Hafıza ve işlemciye diyecek bir şey yok. Kamera ile çekimler güzel. Karanlık model harika.
9️⃣ General Mobile GM 24 Pro
- Ekran: 6.7 inç, 1080x2412, 120Hz, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 108MP AI Super Piksel + 50MP f/1.8 + 2MP f/2.8 (derinlik)
- Ön kamera: 16MP f/2.5
- Batarya: 5000 mAh, 33w şarj
- Yazılım: Android 13
- Boyut ve ağırlık: 163.7x76x7.96 mm, 188 g
General Mobile Gm 24 Pro Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tereddütte kalarak bir adet aldım. Telefonu görünce mükemmel ve ötesi olduğunu gördüm, eşime de aldım. Eşimin telefonu daha 5 aylık telefon olmasına rağmen ürüne diyecek tek söz yok.
✍🏻 Fiyatına göre performansı gayet iyi bir telefon, muadillerine fazla para vermeye bence hiç gerek yok.
🔟 Reeder S19 Max Pro
- Ekran: 6.7 inç, 720x1650, IPS LCD
- İşlemci: Unisoc T610
- Bellek: 6GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 48MP
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Android 11
Reeder S19 Max Pro Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bazı yorumlar üzerine tereddüt ederek almıştım. Ama cihaz gelip kullanmaya başlayınca tüm fikrim değişti. Fiyatına göre emsalsiz bir telefon. Marka takıntınız yoksa gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Oyunda, sosyal medyada ve tüm uygulamalarda gayet iyi. Kamera da oldukça iyi. Hafızasına diyecek yok.
✍🏻 Telefonu kullanmadan yazmak istemedim. 2 haftadır yoğun bir şekilde kullanıyorum, tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. Uzun araştırmalar sonucu aldım, tereddüt ettiğim birkaç nokta vardı ancak telefonu elime alınca tamamı ortadan kalktı. Tam fiyat performans telefonu. Uzun süre kullanılacak bir telefon. Gayet memnun kaldım ve çevreme de tavsiye ediyorum. Yerli bir firma olması, kaliteli bir ürün olması beni mutlu etti.
11. Vivo Y35
- Ekran: 6.58 inç, 2408x1080, LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680 4G
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 + 2MP f/2.4 + 2MP f/2.4
- Ön kamera: 16MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Funtouch OS 12
- Boyut ve ağırlık: 164.3x76.1x8.28 mm, 188 g
Vivo Y35 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gerçekten harika bir telefon. Bu fiyata gayet güzel ve akıcı bir telefon. Kamera olsun, batarya olsun, işlemci olsun, çok memnunum.
✍🏻 Telefonu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Gerçekten bu fiyata harika bir telefon. Batarya ömrü harika; oyun oynayanlar için durum değişir ama günlük işler, sosyal medya uygulamaları falan işimi oldukça hızlı gören bir telefon. Şarj dolum süresi bana uzun geldi ve şarj aleti çok büyük. Kutu içinde koruma kılıfı, şarj cihazı ve şarj kablosu, USB-C girişli kulaklık mevcut. Oldukça başarılı beğendim. 1 hafta oldu kullanalı ama içime sindi. İyi ki almışım diyorum. Bu fiyata bu özellikler çok iyi. Kamera için ahım şahım iltifat edemeyeceğim ama yine de bu fiyata değer bir kamerası var.
Türkiye'de üretilen akıllı telefonlar listesinde önde gelen yerli telefon markalarının en beğenilen modellerine yer verdik. Aynı listede Türkiye'de montajlanan telefonlar da yer alıyor. Türkiye'de üretilen en iyi telefonları Black Friday döneminde daha ucuza satın alabilirsiniz.
Türkiye'de üretilen telefonlar fiyatları ile tüketicileri kendisine çekiyor. Uygun fiyatlı, fiyat performans ya da bütçe dostu akıllı telefon modelleri arıyorsanız, öncelikle yerli telefonlara bakmanızda fayda var. Bütçe bağımsız 2023'ün en popüler akıllı telefonlarını merak ediyorsanız, Dünyanın en iyi telefonları listemizdeki modelleri inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.