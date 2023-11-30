Türkiye'de üretilen telefon modelleri ve fiyatları

Türkiye’de üretilen akıllı telefonlar, vergisiz telefon satışının başlamasıyla girmesiyle tekrar gündeme geldi. Aslında vergisiz satın alınan telefonun yerli üretim olması gibi bir şart yok ancak Türkiye’de üretilen ve montajlanan telefonlar daha uygun fiyatlı olduğundan biraz daha öne çıkıyor. Peki, Hangi telefonlar Türkiye'de üretiliyor? İster kendinize ister hediye olarak alabileceğiniz en iyi yerli telefon 2023 modeller bu listede.

En yerli telefon markaları sıralamasında Realme, Vivo, General Mobile, Reeder ve Xiaomi Redmi öne çıkıyor. Akıllı telefon fiyatları göz önüne alındığında 2023’te alınabilecek en iyi Türkiye’de üretilen telefon modelleri Realme C21, Vivo Y53s, Samsung Galaxy A52 ve General Mobile 23 olarak sıralanabilir.

1️⃣ Realme C21 Tam Boyutta Gör Realme C21, markanın Türkiye'de ürettiği ilk model olmasıyla dikkat çekici. Siyah ve mavi renk seçenekleriyle Realme'nin en çok tutulan akıllı telefonu C21, 2023'te alınabilecek en iyi yerli telefon modellerinden biri. Ekran: 6.5 inç, HD+, 400 nit, IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G35

Bellek: 4GB RAM

Depolama: 64 GB

Arka kamera: 13MP f/2.2 (geniş) + 2MP f/2.4 (makro-derinlik)

Ön kamera: 5MP f/2.2

Batarya: 5000 mAh, 10w kablolu şarj

Yazılım: Android 10, Realme UI

Boyut ve ağırlık: 165.2 x 76.4 x 8.9 mm, 190 g Realme C21 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ben bu telefonu anneme almıştım ama o kadar iyi çıktı ki; annemden aldım şimdi ben kullanıyorum. Böyle güzel bir kamera olamaz. Pahalıya aldığınız telefonlara bin basar. Ekran çözünürlüğü süper, şarjı da uzun süre gidiyor inanılmaz. Ayrıca çok zarif bir telefon. Alın, aldırtın. Pişman olmazsınız. ✍🏻 Biz anneme aldık. Uzun ömürlü olması ve bataryası bizim için önemliydi. Tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı. Şarjı en az 3 gün gidiyor. Ekranı da gayet iyi.

2️⃣ Realme C25 Tam Boyutta Gör Türkiye'de üretilen telefonlar 2023 listemize Realme C25 ile devam ediyoruz. En iyi yerli telefon markalarından biri olan Realme'nin C25 akıllı telefonu uygun fiyatlı olmasının yanında uzun süre giden batarya kapasitesiyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Hediye etmelik telefon ya da F/P telefonu arayanlar için en iyi seçeneklerden biri. Ekran: 6.5 inç, 720x1600, 480 nit, IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G70

Bellek: 4GB RAM

Depolama: 64 GB

Arka kamera: 48MP f/1.8 (geniş) + 2MP f/2.4 (makro-derinlik)

Ön kamera: 8MP f/2.0

Batarya: 6000 mAh, 18w kablolu/5w ters kablosuz şarj

Yazılım: Android 11, Realme UI 2.0

Boyut ve ağırlık: 164.5 x 75.9 x 9.6 mm, 209 g Realme C25 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Telefonu babama aldık. Türkiye şartlarında fiyatına göre çok iyi bir telefon. Kamerası gayet iyi; işimiz gereği kamera önemli. Telefon hızlı ve akıcı. Renkleri ve parlaklığı da gayet ideal. Telefonu alalı 2 gün oldu. Sabah yüzde yüz şarjdan aldım, yaklaşık 12 saatte yüzde 10 şarjı düştü; batarya performansı şaka gibi. Bu fiyatlarda telefon bakan arkadaşlara hiç düşünmeden alın derim. ✍🏻 Bu fiyat bandında alınabilecek en iyi telefonlardan birisi. Paketten ekran koruyucu ve şeffaf kılıf çıkması da çok iyi oldu. Gönül rahatlığıyla alınabilir.

3️⃣ Xiaomi Redmi Note 10S Tam Boyutta Gör Xiaomi Redmi Note 10S, Türkiye'de üretilen en iyi telefon modelleri arasında. Şık tasarımının yanında ekranı, hızı, kamerası, hoparlörü ile kullanıcıların beğenisini kazanan Redmi Note 10S modeli, sınıfının en iyisi ve tam bir fiyat performans telefonu. Ekran: 6.43 inç, 1080x2400, 450 nit, AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio G95

Bellek: 6GB RAM

Depolama: 128 GB

Arka kamera: 64MP f/1.8 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro-derinlik)

Ön kamera: 13MP f/2.5

Batarya: 5000 mAh, 33w kablolu şarj

Yazılım: Android 11, MIUI 12.5

Boyut ve ağırlık: 160.5 x 74.5 x 8.3 mm, 178.8 g Xiaomi Redmi Note 10S Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü annemiz için hediye aldık. Özellikleri çok içimize sindi. 6 GB RAM, 128 GB hafıza, 33 watt hızlı şarj süper. Kamerası da gayet güzel. ✍🏻 Ürünü yaklaşık 15 gündür kullanıyorum. İşlemci hızı, batarya süresi ve ekran görüntü kalitesi olarak tatmin edici. Kamera olarak ta memnunum aslında ama fotoğraf düşkünleri için bir tık yetersiz gelebilir. Şu ana kadar herhangi bir takılma, kasılma yaşamadım. Üzerinde ekran koruyucu ile gelmesi ve kutudan silikon kılıf çıkması da hoş bir durum. Bir de o iş için uğraşmamış oluyorsunuz. Sonuç olarak bu fiyat bandında alınabilecek en üst segment telefonlardan birisi. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim.

4️⃣ Xiaomi Redmi 9T Tam Boyutta Gör Xiaomi Redmi 9T, Türkiye'de üretilen uygun fiyatlı telefonlar arasında. Bataryası, hafızası, hoparlör kalitesiyle kullanıcıların beğenisini kazanan Redmi 9T, özellikle kendisine veya sevdiklerine hediye olarak ucuz akıllı telefon modeli bakanlar için en iyi seçenekler arasında. Ekran: 6.53 inç, 1080x2340, 400 nit, IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Bellek: 4GB RAM

Depolama: 128GB

Arka kamera: 48MP f/1.8 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro-derinlik)

Ön kamera: 8MP f/2.1

Batarya: 6000 mAh, 18w kablolu/2.5 ters kablosuz şarj

Yazılım: Android 10, MIUI 12

Boyut ve ağırlık: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm, 198 g Xiaomi Redmi 9T Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün iki gün içinde elime ulaştı. Gerçekten ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Özelliklerine göre fiyatı gerçekten harika. Gerek bataryası, gerekse de hafızası mükemmel. Hoparlörüne ise diyecek hiçbir şeyim yok; konserdeymişsiniz gibi ses veriyor. Muadillerinin fiyatlarına göre gerçekten uygun fiyatlıydı ve bunu tercih ettim. Alacaklara tavsiye ederim. ✍🏻 3-4 sene boyunca kullanabileceğim bir telefon arayışındaydım çünkü her sene telefon alacak bütçem yok. Uzun arayışlar sonucu bu telefonu istedim. Tam fiyat performans, mükemmel. Telefonun şarjı en az iki gün gidiyor. Kamerası gayet güzel ve telefon kabı ve ekran koruyucusuyla geldi. Paketlenmesi çok güzeldi, ayrıca iki günde geldi. Sadece kulaklığı yok. Sanırım artık telefonlarla beraber göndermiyorlar.

5️⃣ Vivo Y11S Tam Boyutta Gör Vivo, en iyi yerli telefon markası ve Y11S, markanın Türkiye'de ürettiği ilk akıllı telefon modeli. Vivo Y11S, Türkiye şartlarında en iyi bütçe dostu telefonlar arasında. Türkiye'de üretilen akıllı telefon modellerine bakıyorsanız, değerlendirmelisiniz. Ekran: 6.51 inç, 720x1600, IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460

Bellek: 3GB RAM

Depolama: 32 GB

Arka kamera: 13MP f/2.2 (geniş) + 2MP f/2.4 (derinlik)

Ön kamera: 8MP f/1.8

Batarya: 5000 mAh, 10w kablolu şarj

Yazılım: Android 10, Funtouch 11

Boyut ve ağırlık: 164.4 x 76.3 x 8.4 mm, 191 g Vivo Y11S Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Vallahi bu paraya mükemmel telefon. Batarya, işlemci, hız hepsi süper. Fiyatının hakkını kat kat veriyor. 64 GB hafıza, bir SD kart aldın mı tadından yenmez. Düşünmeden alınabilecek bir telefon. ✍🏻 Bu fiyata hiç bir telefonda 3GB RAM yok. Üstelik işlemcisi bu fiyatın üstündeki telefonlardan bile hızlı. Yazılım desteği de çok iyi. Ürün yerli montaj.

6️⃣ OPPO A15s Tam Boyutta Gör Hangi telefonlar Türkiye'de üretiliyor? diye merak edenlerin karşısına çıkacak modellerden birisi de OPPO A15. Oppo A15s, markanın Türkiye'de ürettiği ilk telefonu. En iyi yerli telefon markaları sıralamasında önde gelen isimlerden biri olan OPPO'nun bu modeli çok beğeniliyor. Özellikle hediyelik uygun telefon arıyorsanız tavsiye ederiz. Ekran: 6.52 inç, 720x1600, 480 nit, IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio P35

Bellek: 4GB RAM

Depolama: 64 GB

Arka kamera: 13MP f/2.2 (geniş) + 2MP f/2.4 (makro-derinlik)

Ön kamera: 8MP f/2.0

Batarya: 4230 mAh, 10w kablolu şarj

Yazılım: Android 10, ColorOS 7.2

Boyut ve ağırlık: 164 x 75.4 x 7.9 mm, 177 g OPPO A15s Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Telefon kendisinden beklenen performansı karşılıyor. Batarya performansı iyi. Kamera, işlemci ekran gayet tatmin edici. Kasma kilitlenme yok. Bence verdiğiniz paranın karşılığını fazlasıyla alacağınız bir ürün. ✍🏻 Eğer fiyat performans ürünü arıyorsanız, bu telefon bunun hakkını fazlasıyla veriyor. Uygulamalar olsun, kamera olsun ve diğer telefon işlevleri olsun normal bir kullanıcıysanız işinizi fazlasıyla görür. Telefondan fazlasıyla memnun kaldık tavsiye ederim.

7️⃣ Samsung Galaxy A21s Tam Boyutta Gör Bazı telefonlar Türkiye'de üretilmiyor, yalnızca montajı ülkemizde gerçekleştiriliyor. Samsung Galaxy A21s, Türkiye'de montajlanan telefon modelleri arasında. Orta segmentin en iyileri arasında gösterilen Galaxy A21s, hem kişisel hem de iş telefonu olarak kullanılabilecek, ekranı, kamerasıyla harika bir telefon. Ekran: 6.5 inç, 720x1600, Infinity-O, PLS LCD

İşlemci: Samsung Exynos 850

Bellek: 4GB RAM

Depolama: 64 GB

Arka kamera: 48MP f/2.0 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro-derinlik)

Ön kamera: 13MP f/2.2

Batarya: 5000 mAh, 15w kablolu şarj

Yazılım: Android 10, One UI 4.1

Boyut ve ağırlık: 163.7 x 75.3 x 8.9 mm, 192 g Samsung Galaxy A21s Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum. Sürekli elimde, oyun oynuyorum. Isınma yapmıyor, pilli de gayet iyi gidiyor. Bu fiyata gayet başarılı. Ayrıca kamerası da güzel çekiyor. ✍🏻 Siyah ve beyaz rengini annem ve babam için aldım, çok memnunum. Pil performansı çok iyi. Ekranı, kamerası ve diğer özellikleri de tatmin edici. Fiyatına göre çok mantıklı bir cihaz. Kutu içerisinden aksesuar olarak şarj kablosu, adaptör ve kulaklık çıktı. Herkese tavsiye ediyorum.

8️⃣ Samsung Galaxy A52 Tam Boyutta Gör Galaxy A52, Türkiye'de üretilen Samsung telefonlar arasında. Uzun giden şarjı, mükemmel kamerası, ekranı ve sesi ile kullanıcıların en beğendiği akıllı telefonlardan biri olan Samsung Galaxy A152, fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Ekran: 6.5 inç, 1080x2400, 800 nit, 90Hz, Super AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128 GB

Arka kamera: 64MP f/1.8 (geniş) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 5MP f/2.4 (makro-derinlik)

Ön kamera: 32MP f/2.2

Batarya: 4500 mAh, 25w kablolu şarj

Yazılım: Android 11, One UI 5.0

Boyut ve ağırlık: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm, 189 g Samsung Galaxy A52 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Samsungun orta segmentlerinin en iyisi diyebiliriz. Kamera çok güzel, stereo hoparlör olması gerektiği gibi. IP67 sertifikasını bizzat test ettim; su altı video fotoğraf çekimlerinde sıkıntısız. Ekranı 90 Hz, gayet hızlı. Fiyatı ve cihaz oldukça güzel. ✍🏻 Yaklaşık 3 ay kullanımın ardından şunları diyebilirim; Tüm beklentileri karşılıyor. Batarya 2 günü fazlasıyla çıkarıyor. Isınma, donma vs olmadı. Hafıza ve işlemciye diyecek bir şey yok. Kamera ile çekimler güzel. Karanlık model harika.

9️⃣ General Mobile GM 24 Pro Tam Boyutta Gör General Mobile, yüzde yüz yerli cep telefonu markası mı tartışılır ancak yerli telefon markaları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden. Yerli akıllı telefon bakanlara tavsiye edeceğimiz fiyat performans modeli General Mobile GM 24 Pro, ekran kalitesi, batarya performansı ve hızıyla öne çıkıyor. Ekran: 6.7 inç, 1080x2412, 120Hz, AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio G99

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 256GB

Arka kamera: 108MP AI Super Piksel + 50MP f/1.8 + 2MP f/2.8 (derinlik)

Ön kamera: 16MP f/2.5

Batarya: 5000 mAh, 33w şarj

Yazılım: Android 13

Boyut ve ağırlık: 163.7x76x7.96 mm, 188 g General Mobile Gm 24 Pro Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tereddütte kalarak bir adet aldım. Telefonu görünce mükemmel ve ötesi olduğunu gördüm, eşime de aldım. Eşimin telefonu daha 5 aylık telefon olmasına rağmen ürüne diyecek tek söz yok. ✍🏻 Fiyatına göre performansı gayet iyi bir telefon, muadillerine fazla para vermeye bence hiç gerek yok.

🔟 Reeder S19 Max Pro Tam Boyutta Gör Reeder, Türkiye'nin en büyük yerli telefon üreticilerinden biri. Reeder S19 Max Pro, Türk malı telefonlar arasında seçilebilecek en iyi modellerden biri. Tabii ki fiyatına göre değerlendirilmesi gereken telefonlardan. Eğer uygun fiyatlı ve yerli üretim bir akılı telefon arıyorsanız, Reeder telefonlarına bakmalısınız. Ekran: 6.7 inç, 720x1650, IPS LCD

İşlemci: Unisoc T610

Bellek: 6GB RAM

Depolama: 256GB

Arka kamera: 48MP

Ön kamera: 16MP

Batarya: 5000 mAh

Yazılım: Android 11 Reeder S19 Max Pro Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bazı yorumlar üzerine tereddüt ederek almıştım. Ama cihaz gelip kullanmaya başlayınca tüm fikrim değişti. Fiyatına göre emsalsiz bir telefon. Marka takıntınız yoksa gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Oyunda, sosyal medyada ve tüm uygulamalarda gayet iyi. Kamera da oldukça iyi. Hafızasına diyecek yok. ✍🏻 Telefonu kullanmadan yazmak istemedim. 2 haftadır yoğun bir şekilde kullanıyorum, tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. Uzun araştırmalar sonucu aldım, tereddüt ettiğim birkaç nokta vardı ancak telefonu elime alınca tamamı ortadan kalktı. Tam fiyat performans telefonu. Uzun süre kullanılacak bir telefon. Gayet memnun kaldım ve çevreme de tavsiye ediyorum. Yerli bir firma olması, kaliteli bir ürün olması beni mutlu etti.

11. Vivo Y35 Tam Boyutta Gör Vivo Y35, Türkiye'de üretilen en iyi telefonlar arasında ve öğrencilerin vergisiz alabileceği telefon modellerinden biri. Büyük ve kaliteli ekranı, yüksek batarya kapasitesi, geniş hafızası ile kaliteli bir telefon ve tam fiyat performans ürünü. Ekran: 6.58 inç, 2408x1080, LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680 4G

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 256GB

Arka kamera: 50MP f/1.8 + 2MP f/2.4 + 2MP f/2.4

Ön kamera: 16MP f/2.0

Batarya: 5000 mAh

Yazılım: Funtouch OS 12

Boyut ve ağırlık: 164.3x76.1x8.28 mm, 188 g Vivo Y35 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gerçekten harika bir telefon. Bu fiyata gayet güzel ve akıcı bir telefon. Kamera olsun, batarya olsun, işlemci olsun, çok memnunum. ✍🏻 Telefonu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Gerçekten bu fiyata harika bir telefon. Batarya ömrü harika; oyun oynayanlar için durum değişir ama günlük işler, sosyal medya uygulamaları falan işimi oldukça hızlı gören bir telefon. Şarj dolum süresi bana uzun geldi ve şarj aleti çok büyük. Kutu içinde koruma kılıfı, şarj cihazı ve şarj kablosu, USB-C girişli kulaklık mevcut. Oldukça başarılı beğendim. 1 hafta oldu kullanalı ama içime sindi. İyi ki almışım diyorum. Bu fiyata bu özellikler çok iyi. Kamera için ahım şahım iltifat edemeyeceğim ama yine de bu fiyata değer bir kamerası var.

İşte 9500 TL’ye alınabilecek en iyi telefonlar 2 ay önce eklendi

Türkiye'de üretilen akıllı telefonlar listesinde önde gelen yerli telefon markalarının en beğenilen modellerine yer verdik. Aynı listede Türkiye'de montajlanan telefonlar da yer alıyor. Türkiye'de üretilen en iyi telefonları Black Friday döneminde daha ucuza satın alabilirsiniz.

Türkiye'de üretilen telefonlar fiyatları ile tüketicileri kendisine çekiyor. Uygun fiyatlı, fiyat performans ya da bütçe dostu akıllı telefon modelleri arıyorsanız, öncelikle yerli telefonlara bakmanızda fayda var. Bütçe bağımsız 2023'ün en popüler akıllı telefonlarını merak ediyorsanız, Dünyanın en iyi telefonları listemizdeki modelleri inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

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