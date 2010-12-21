Samsung'dan Döner Mercekli, Cep Boyutundaki Full HD Özellikli Video Kamera

HMX-E10 Samsung’un Genişleyen Video Kamera Ailesi’ne Stil ve Esneklik Getiriyor, Kullanıcıların Eğlencenin Bir Parçası Olmasına Olanak Sağlıyor

Dijital medya ve dijital uyum teknolojileri alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olan Samsung, ‘doğrult ve çek’ video kamera serisine yenilikçi HMX-E10’u ekledi. Full HD çözünürlüklü yeni Samsung HMX-E10’ın öne çıkan özellikleri arasında kullanıcıların yaratıcılıklarını zenginleştiren, onların kendi benzersiz bakış açılarını çektikleri videolara yansıtmalarına olanak sağlayan ve hemen hemen her açıdan çekim yapabilme özelliği sunan çok yönlü, 270 derece dönebilen mercek yer alıyor. HMX-E10’un döner merceği ayrıca video çekimine yepyeni bir anlayış katıyor ve kullanıcılara kamera arkasından çıkıp, çektikleri görüntülerde aileleri ya da arkadaşları ile aynı karede yer alabilmelerine, bir diğer deyişle eğlencenin bir parçası olmalarına olanak tanıyor.

Samsung ayrıca, kullanıcıların HMX-E10 aracılığıyla çektikleri içerikleri arkadaşları ile paylaşma yollarını basitleştirmek için de yenilikçi yerleşik USB bağlantı noktasını kullandı. USB bağlantı özelliği kullanıcıların video kameralarını diledikleri bilgisayara doğrudan herhangi bir kablo ya da bağlantı kordonuna gerek kalmadan bağlamalarına olanak sağlıyor; kullanıcıların kaydettikleri önemli anları nerede olurlarsa olsunlar paylaşmalarını mümkün kılıyor. USB bağlantısı ayrıca pili şarj etmek için de kullanılabiliyor.

Samsung Electronics Tüketici Elektroniği Direktörü Lemi Paksoy, HMX-E10 ile ilgili yaptığı açıklamada, “Samsung, pazardaki mevcut video kameraların karşılamadığı ihtiyaçları karşılayan ve kullanıcılar için video çekim deneyimini bir üst seviyeye taşıyan özelliklere sahip video kameralar geliştirmeye ve pazara sunmaya odaklandı. HMX-E10 tüketicilerin bu sınıf video kameralardan bekledikleri görüntü kalitesini, ultra kompak tasarımı ve yerleşik USB teknolojisini sunmakla kalmıyor, bir adım daha ileri giderek, döner lens, çok yönlü LCD ekran ve bir dizi akıllı filtreler gibi kullanıcıların daha fazlasını yapabilmelerine olanak sağlayan ve onların yaratıcılıklarını yansıtmalarını mümkün kılan özellikleri de barındırıyor” dedi.

Kolay Bağlantı ve Paylaşım Özellikleri

Samsung HMX-E10’u kullanıcıların kayıt ettikleri içerikleri arkadaşları ve tanıdıklarıyla paylaşma şekillerini basitleştirmek için tasarladı. Video kamerada yer alan yerleşik USB bağlantı özelliği kullanıcıların diledikleri bilgisayara ayrı bir USB bağlantı kablosu taşımalarına gerek kalmadan bağlanabilmelerini mümkün kılıyor. Ayrıca HMX-E10, Samsung’un oynat-düzenle-paylaş programı, bir diğer adıyla intelli-studio ile de yüklü. Bu sezgisel program, kullanıcılara çektikleri filmleri herhangi bir bilgisayarda, destekleyici bir yazılım yüklemelerine gerek kalmadan, düzenlemelerine ve oynatmalarına olanak sağlıyor. Bu, özellikle kullanıcılar seyahat halindeyken ya da kendi bilgisayarlarından uzakta olduklarında oldukça faydalı bir program olarak öne çıkıyor.

HMX-E10’un ekranı üzerinde yer alan, interaktif “yükle” tuşu internete görüntü yüklemeyi de çok basit hale getiriyor. Internet bağlantısı ile bir bilgisayara bağlanıldığında, tek dokunuşla çalışan “yükle” tuşu ile doğrudan içerik paylaşım sitelerine bağlanılıyor ve bir video yükleme için yapılması gereken işlemler azaltılarak, başarılı bir şekilde video yüklenebiliyor.

Yüksek Performanslı Sensör ve Çok Yönlü Ekran

HMX-E10’un en önemli özelliği geniş, yüksek performanslı 1/3.2 inç’lik CMOS sensörü. Bu sensör 1920X1080 çözünürlüklü, full HD özellikli videoları (30p/H.264) etkileyici bir şekilde çekebiliyor. Yalnızca hareketli görüntülerde etkileyiciliği ile öne çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda da sekiz megapiksellik dijital sabit görüntülerde de mükemmel sonuç veriyor. Video kameranın arka kısmında çok yönlü, 2.7 inç genişliğinde, dokunmatik LCD ekran dikey olarak yer alıyor. Video çekimi yapılırken, HMX-E10’un LCD ekranı iki bölüme ayrılıyor: üst bölümde o an çekilen görüntü, birebir olarak kareye yansıyor; alt bölümde ise bir dizi dokunmatik kontrol tuşları yer alıyor. Bu tuşlar arasında kaydet, durdur ve oynat tuşları da yer alıyor. Kullanıcılar dilerlerse bu ekranı en faydalı şekilde kullanmak için döner lensleri kendi ekseni üzerinde döndürebiliyor; böylece kamera arkasından çıkıp, çekilen görüntünün bir parçası olabiliyorlar. Çekilen görüntüler gözden geçirilirken, kullanıcılar HMX-E10’u yatay olarak tutabiliyor ve bu şekilde de çektikleri görüntüleri geniş ekranda, ekranı komple kaplayacak şekilde izleyebiliyor.

Yaratıcı Kontrollar

HMX-E10, kullanıcıların video çekimi sırasında yaratıcılıklarını kullanmalarını teşvik eden bir dizi eğlenceli kontrol tuşu içeriyor. Kullanıcılar HMX-E10’un ayarlarını düzenleyen bir dizi Akıllı Filtre özelliğinden yararlanarak benzersiz mercek ve renk efektleri yaratabiliyor. Video kameranın mercek efektleri arasında, kayma efekti yaratan minyatür efekti ve lomo efekti yaratan nakışlama efekti yer alıyor. Renk efektleri

arasında da CPL filtresi kullanımını taklit eden buğu giderme efekti ile çekilen görüntüye kurşun kalemle çizilmiş hissi veren çizim efekti yer alıyor.

Teknik Özellikler

HMX-E10 Görüntü Sensörü · 1/3.2” CMOS Mercek · 1x, Auto Focus (2x digital zoom) F2.2 Bright lens LCD ekran · 2.7-inç Dokunmatik LCD, 230k Bellek · microSD Ara yüz · USB 2.0 (Yerleşik) · HDMI Özel Özellikler · 1920x1080 Full-HD Video · H.264 Video Formatı · 8MP · Ultra-Kompak Tasarım · 270° Döner Mercek · HDMI Bağlantı Özelliği · Yerleşik USB · USB Şarj · Akıllı Filtreler: Minyatür, Nakışlama, Buğu Giderme, Çizim · Panoramik çekim · Yerleşik intelli-studio 2.0 Yazılımı · Tek dokunuşla YouTube’a görüntü yükleme Renk Beyaz / Siyah/Turuncu

*Teknik özellikler ve tasarımda, önceden bildirilmeksizin değişiklikler yapılabilir.

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