DJI Osmo Pocket 4 perakende kutusu sızdı: İşte muhtemel tasarım

Sızıntıya yansıyan ambalaj detayları ne anlatıyor?
Söz konusu görseller, sosyal medyada paylaşıldı ve doğrudan nihai perakende kutularını gösteriyor izlenimi veriyor. Görseller, DJI Osmo Pocket 4’ün genel hatlarıyla önceki nesilden tanıdık bir tasarımı sürdürdüğünü gösteriyor. Üst bölümde tek parça halinde konumlandırılmış stabilize kamera modülü, alt bölümde ise dönebilen dokunmatik ekran yer alıyor. Bu yapı, cepte taşınabilirlik ile tek elle kullanım dengesini kurması açısından Pocket serisinin ayırt edici özelliklerinden biri olarak öne çıkıyordu.
Bununla birlikte, ambalaj üzerinde görülen yeni fiziksel tuşlar, seride önemli sayılabilecek ergonomik iyileştirmelere işaret ediyor. Menteşe bölgesine yakın konumlandırılan özel bir zoom düğmesi ile özelleştirilebilir C tuşu, dokunmatik ekran kullanımını azaltarak çekim sırasında daha hızlı müdahale imkânı sunmayı hedefliyor. Önceki modellerde sıkça eleştirilen menü içinde gezme zorunluluğu, bu fiziksel kontroller sayesinde önemli ölçüde azalabilir.
DJI’nin henüz resmi bir açıklama yapmamış olması, ürünün teknik kapasitesi ve konumlandırması hakkında kesin yargılara varmayı zorlaştırıyor. Ancak perakende ambalajının sızdırılması ve depo kayıtlarının ortaya çıkması, Osmo Pocket 4’ün yakın bir zamanda piyasya sürüleceğini gösteriyor. Lansmanla birlikte açıklanacak teknik detaylar ise markanın bu segmentte rakiplerine karşı nasıl bir strateji izleyeceğini daha net ortaya koyacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: