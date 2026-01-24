DJI Osmo Pocket 4 perakende kutusu sızdı: İşte muhtemel tasarım

Tam Boyutta Gör DJI Osmo Pocket 4’e ait olduğu iddia edilen perakende ambalaj kutusunun internete sızması, markanın yeni kompakt gimbal kamerasının lansmanına çok az bir süre kaldığına işaret ediyor. Paylaşılan görseller, ürünün fiziksel tasarımı ve kullanım yaklaşımı hakkında ilk somut ipuçlarını sunarken, DJI’nin Pocket serisinde radikal bir değişim yerine kontrollü bir evrim izlediğini düşündürüyor.

Galaxy Watch'ların Rahatsız Etme kısayolu çalışmıyor 23 sa. önce eklendi

Sızıntıya yansıyan ambalaj detayları ne anlatıyor?

Söz konusu görseller, sosyal medyada paylaşıldı ve doğrudan nihai perakende kutularını gösteriyor izlenimi veriyor. Görseller, DJI Osmo Pocket 4’ün genel hatlarıyla önceki nesilden tanıdık bir tasarımı sürdürdüğünü gösteriyor. Üst bölümde tek parça halinde konumlandırılmış stabilize kamera modülü, alt bölümde ise dönebilen dokunmatik ekran yer alıyor. Bu yapı, cepte taşınabilirlik ile tek elle kullanım dengesini kurması açısından Pocket serisinin ayırt edici özelliklerinden biri olarak öne çıkıyordu.

Bununla birlikte, ambalaj üzerinde görülen yeni fiziksel tuşlar, seride önemli sayılabilecek ergonomik iyileştirmelere işaret ediyor. Menteşe bölgesine yakın konumlandırılan özel bir zoom düğmesi ile özelleştirilebilir C tuşu, dokunmatik ekran kullanımını azaltarak çekim sırasında daha hızlı müdahale imkânı sunmayı hedefliyor. Önceki modellerde sıkça eleştirilen menü içinde gezme zorunluluğu, bu fiziksel kontroller sayesinde önemli ölçüde azalabilir.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında ise belirsizlik şimdilik korunuyor. Ambalaj üzerinde sensör boyutu, video çözünürlüğü veya kare hızı gibi teknik detaylara dair net bilgiler yer almıyor. Daha önce ortaya atılan söylentiler ise DJI’nin Osmo Pocket 4’te köklü bir donanım değişikliğine gitmek yerine, Osmo Pocket 3’te kullanılan 1 inçlik sensör ve 3 eksenli mekanik stabilizasyon gibi güçlü temelleri koruyacağını öne sürüyordu.

DJI’nin henüz resmi bir açıklama yapmamış olması, ürünün teknik kapasitesi ve konumlandırması hakkında kesin yargılara varmayı zorlaştırıyor. Ancak perakende ambalajının sızdırılması ve depo kayıtlarının ortaya çıkması, Osmo Pocket 4’ün yakın bir zamanda piyasya sürüleceğini gösteriyor. Lansmanla birlikte açıklanacak teknik detaylar ise markanın bu segmentte rakiplerine karşı nasıl bir strateji izleyeceğini daha net ortaya koyacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Video Kameralar Haberleri

DJI Osmo Pocket 4 perakende kutusu sızdı: İşte muhtemel tasarım

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: