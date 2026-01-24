Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DJI Osmo Pocket 4 perakende kutusu sızdı: İşte muhtemel tasarım

    DJI Osmo Pocket 4’e ait olduğu öne sürülen perakende kutusu ortaya çıktı. İşte tasarım çizgileri, kontrol tuşları ve seri üretim sinyalleriyle ilgili tüm detaylar:

    DJI Osmo Pocket 4 perakende kutusu sızdı: İşte muhtemel tasarım Tam Boyutta Gör
    DJI Osmo Pocket 4’e ait olduğu iddia edilen perakende ambalaj kutusunun internete sızması, markanın yeni kompakt gimbal kamerasının lansmanına çok az bir süre kaldığına işaret ediyor. Paylaşılan görseller, ürünün fiziksel tasarımı ve kullanım yaklaşımı hakkında ilk somut ipuçlarını sunarken, DJI’nin Pocket serisinde radikal bir değişim yerine kontrollü bir evrim izlediğini düşündürüyor.

    Sızıntıya yansıyan ambalaj detayları ne anlatıyor?

    Söz konusu görseller, sosyal medyada paylaşıldı ve doğrudan nihai perakende kutularını gösteriyor izlenimi veriyor. Görseller, DJI Osmo Pocket 4’ün genel hatlarıyla önceki nesilden tanıdık bir tasarımı sürdürdüğünü gösteriyor. Üst bölümde tek parça halinde konumlandırılmış stabilize kamera modülü, alt bölümde ise dönebilen dokunmatik ekran yer alıyor. Bu yapı, cepte taşınabilirlik ile tek elle kullanım dengesini kurması açısından Pocket serisinin ayırt edici özelliklerinden biri olarak öne çıkıyordu.

    Bununla birlikte, ambalaj üzerinde görülen yeni fiziksel tuşlar, seride önemli sayılabilecek ergonomik iyileştirmelere işaret ediyor. Menteşe bölgesine yakın konumlandırılan özel bir zoom düğmesi ile özelleştirilebilir C tuşu, dokunmatik ekran kullanımını azaltarak çekim sırasında daha hızlı müdahale imkânı sunmayı hedefliyor. Önceki modellerde sıkça eleştirilen menü içinde gezme zorunluluğu, bu fiziksel kontroller sayesinde önemli ölçüde azalabilir.

    DJI Osmo Pocket 4 perakende kutusu sızdı: İşte muhtemel tasarım Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında ise belirsizlik şimdilik korunuyor. Ambalaj üzerinde sensör boyutu, video çözünürlüğü veya kare hızı gibi teknik detaylara dair net bilgiler yer almıyor. Daha önce ortaya atılan söylentiler ise DJI’nin Osmo Pocket 4’te köklü bir donanım değişikliğine gitmek yerine, Osmo Pocket 3’te kullanılan 1 inçlik sensör ve 3 eksenli mekanik stabilizasyon gibi güçlü temelleri koruyacağını öne sürüyordu.

    DJI’nin henüz resmi bir açıklama yapmamış olması, ürünün teknik kapasitesi ve konumlandırması hakkında kesin yargılara varmayı zorlaştırıyor. Ancak perakende ambalajının sızdırılması ve depo kayıtlarının ortaya çıkması, Osmo Pocket 4’ün yakın bir zamanda piyasya sürüleceğini gösteriyor. Lansmanla birlikte açıklanacak teknik detaylar ise markanın bu segmentte rakiplerine karşı nasıl bir strateji izleyeceğini daha net ortaya koyacaktır.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    50 cc kurye motoru kombi günde kaç metreküp yakar atatürk ün bildiği diller ilber ortaylı gta vice city satın alınacak yerler eczanede boy uzatma ilacı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum