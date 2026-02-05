Giriş
    Vivo, vlog kamera hamlesiyle DJI Osmo Pocket’a rakip olabilir

    Vivo vlog kamera pazarına girmeye hazırlanıyor. DJI Osmo Pocket’a rakip olması beklenen yeni kompakt kamera, içerik üreticileri için dengeleri değiştirebilir. İşte detaylar:

    Vivo, vlog kamera hamlesiyle DJI Osmo Pocket’a rakip olabilir Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarındaki güçlü konumuyla bilinen Vivo, bu kez mobil cihazların ötesine geçerek vlog kamera segmentine adım atmaya hazırlanıyor. Çin kaynaklı yeni bir rapora göre şirket, içerik üreticilerini hedefleyen kompakt bir vlogging kamera üzerinde çalışıyor. Vivo vlog kamera olarak anılan bu cihazın, DJI Osmo Pocket serisiyle doğrudan rekabet edecek şekilde konumlandırılması planlanıyor. 

    Vivo Vlogging kamera planları içerik üreticileri için yeni bir alternatif sunabilir

    Sızdırılan bilgilere göre Vivo’nun geliştirdiği kompakt vlog kamerası, DJI Osmo Pocket 3 ve henüz piyasaya çıkmamış olan Osmo Pocket 4 modellerine rakip olacak şekilde konumlandırılacak. Bu kameralar, akıllı telefonlardan farklı olarak dahili mekanik gimbal sayesinde yürürken veya hareket halindeyken bile titreşimi minimuma indiriyor. Vivo’nun da benzer bir stabilizasyon sistemine odaklanması, ürünü doğrudan mobil telefon kameralarıyla kıyaslanabilir bir alternatif olmaktan çıkarıp bağımsız bir çekim aracı haline getirebilir.

    Cihazın teknik özellikleri henüz netleşmiş değil. Vivo, ürünün sensör boyutu, video çözünürlüğü ya da kare hızı gibi detayları resmi olarak paylaşmadı. Ancak DJI Osmo Pocket serisinin 4K video kaydı, dokunmatik ekran kontrolleri ve modüler aksesuar desteği sunduğu düşünüldüğünde, Vivo’nun rekabetçi kalabilmek için benzer bir donanım seviyesini hedeflemesi bekleniyor. Bu noktada şirketin yazılım tarafındaki görüntü işleme algoritmaları da belirleyici olabilir.

    Vivo’nun amiral gemisi X serisi akıllı telefonlarında Zeiss ile yürüttüğü kamera iş birliği, bu yeni vlog kamera için de gündeme gelebilir. Ancak bu konuda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor ve şu aşamada yalnızca sektördeki beklentilerden ibaret. Eğer böyle bir ortaklık gerçekleşirse, Vivo vlog kamera modeli optik kalite açısından rakiplerinden ayrışabilir.

    Son olarak cihazın pazara giriş zamanlaması da dikkat çekici. Rapora göre hafif ve elde taşınabilir bir yapıda olması beklenen Vivo’nun vlogging kamerası 2026 yılı içerisinde kullanıcılarla buluşabilir. Bu tarihin DJI’nin yeni nesil Osmo Pocket modellerini piyasaya sürmeye hazırlandığı bir döneme denk geldiğini de hatırlatmakta fayda var.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
