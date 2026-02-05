Vivo, vlog kamera hamlesiyle DJI Osmo Pocket’a rakip olabilir

Vivo Vlogging kamera planları içerik üreticileri için yeni bir alternatif sunabilir
Sızdırılan bilgilere göre Vivo’nun geliştirdiği kompakt vlog kamerası, DJI Osmo Pocket 3 ve henüz piyasaya çıkmamış olan Osmo Pocket 4 modellerine rakip olacak şekilde konumlandırılacak. Bu kameralar, akıllı telefonlardan farklı olarak dahili mekanik gimbal sayesinde yürürken veya hareket halindeyken bile titreşimi minimuma indiriyor. Vivo’nun da benzer bir stabilizasyon sistemine odaklanması, ürünü doğrudan mobil telefon kameralarıyla kıyaslanabilir bir alternatif olmaktan çıkarıp bağımsız bir çekim aracı haline getirebilir.
Cihazın teknik özellikleri henüz netleşmiş değil. Vivo, ürünün sensör boyutu, video çözünürlüğü ya da kare hızı gibi detayları resmi olarak paylaşmadı. Ancak DJI Osmo Pocket serisinin 4K video kaydı, dokunmatik ekran kontrolleri ve modüler aksesuar desteği sunduğu düşünüldüğünde, Vivo’nun rekabetçi kalabilmek için benzer bir donanım seviyesini hedeflemesi bekleniyor. Bu noktada şirketin yazılım tarafındaki görüntü işleme algoritmaları da belirleyici olabilir.
Vivo’nun amiral gemisi X serisi akıllı telefonlarında Zeiss ile yürüttüğü kamera iş birliği, bu yeni vlog kamera için de gündeme gelebilir. Ancak bu konuda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor ve şu aşamada yalnızca sektördeki beklentilerden ibaret. Eğer böyle bir ortaklık gerçekleşirse, Vivo vlog kamera modeli optik kalite açısından rakiplerinden ayrışabilir.
Son olarak cihazın pazara giriş zamanlaması da dikkat çekici. Rapora göre hafif ve elde taşınabilir bir yapıda olması beklenen Vivo'nun vlogging kamerası 2026 yılı içerisinde kullanıcılarla buluşabilir. Bu tarihin DJI'nin yeni nesil Osmo Pocket modellerini piyasaya sürmeye hazırlandığı bir döneme denk geldiğini de hatırlatmakta fayda var.