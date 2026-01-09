Xiaomi'den uygun fiyatlı yeni güvenlik kamerası: Smart Camera 3 3K

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 5 MP sensöre ve gelişmiş düşük ışık performansına sahip, uygun fiyatlı bir iç mekan güvenlik kamerası Smart Camera 3 3K modelini tanıttı.

Xiaomi Smart Camera 3 3K özellikleri

Smart Camera 3 3K, 2960 × 1666 piksel çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Bu sayede, standart 1080p kameralara kıyasla neredeyse üç kat daha fazla detay sunuyor.

Kamera, Xiaomi’nin ultra düşük ışıkta tam renkli görüntüleme teknolojisini kullanıyor. Bu sayede loş ortamlarda renkli görüntüyü daha uzun süre koruyabiliyor. Ortam tamamen karardığında ise görünür kırmızı ışık yaymayan sekiz adet kızılötesi LED devreye girerek net siyah-beyaz gece görüşü sağlıyor.

Cihazda bulunan çift motorlu pan-tilt mekanizması, yatayda 360 derece, dikeyde ise 109 derece hareket kabiliyeti sunuyor. İnsan hareketi takibi özelliği sayesinde kamera, hareket eden kişiyi otomatik olarak izleyerek kadrajın merkezinde tutabiliyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, gizlilik ve veri güvenliğine de önem veriyor. Her kamera, kendine özgü özel anahtar ve dijital sertifikaya sahip bir Mijia güvenlik çipi ile geliyor. Görüntü aktarımı şifrelenmiş şekilde yapılırken, bulut kayıtları AES-128 şifreleme ile korunuyor. Ayrıca kullanıcılar, belirli saatlerde kamerayı devre dışı bırakmak için özel uyku zamanları tanımlayabiliyor.

Cihaz, insan algılamayı cihaz üzerinde çalışan yerel yapay zeka ile gerçekleştiriyor. Bu sayede bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan daha hızlı tepki süresi elde ediliyor. Xiaomi bulut aboneliği kullanıldığında ise yüz tanıma özelliği aktif hale geliyor ve kamera tanıdık ve yabancı yüzleri ayırt ederek buna göre bildirim gönderebiliyor.

Kamera, büyük çaplı hoparlörü ve gürültü azaltma destekli, 8 metreye kadar ses algılayabilen mikrofon dizisi sayesinde çift yönlü sesli iletişim sunuyor. Böylece Xiaomi Home uygulaması üzerinden odadaki kişilerle uzaktan konuşmak mümkün oluyor.

Bağlantı tarafında cihaz, hem 2.4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi ağlarını destekliyor. Ayrıca, H.265 video sıkıştırma teknolojisiyle görüntü kalitesi korunurken, dosya boyutu ve bant genişliği kullanımı yaklaşık %50 oranında azalıyor.

Depolama seçenekleri arasında 8 GB – 256 GB microSD kart, bulut depolama ve NAS yedekleme yer alıyor. Kamera, Mi Home ekosistemiyle tam uyumlu çalışıyor ve Xiaomi akıllı ekranlar, televizyonlar ve XiaoAi hoparlörlerle entegre edilerek kapsamlı bir akıllı ev güvenlik sistemi oluşturulabiliyor.

Xiaomi Smart Camera 3 3K, Çin'de 28 dolar fiyattan satışa sunuluyor. Lansmana özel olarak 24 dolardan satın alınabiliyor.

