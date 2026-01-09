Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den uygun fiyatlı yeni güvenlik kamerası: Smart Camera 3 3K

    Xiaomi, 5 MP sensöre, 3K video kaydı özelliğine ve gelişmiş düşük ışık performansına sahip, uygun fiyatlı iç mekan güvenlik kamerasını satışa sundu.                  

    Xiaomi'den uygun fiyatlı güvenlik kamerası: Smart Camera 3 3K Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 5 MP sensöre ve gelişmiş düşük ışık performansına sahip, uygun fiyatlı bir iç mekan güvenlik kamerası Smart Camera 3 3K modelini tanıttı.

    Xiaomi Smart Camera 3 3K özellikleri

    Smart Camera 3 3K, 2960 × 1666 piksel çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Bu sayede, standart 1080p kameralara kıyasla neredeyse üç kat daha fazla detay sunuyor. 

    Kamera, Xiaomi’nin ultra düşük ışıkta tam renkli görüntüleme teknolojisini kullanıyor. Bu sayede loş ortamlarda renkli görüntüyü daha uzun süre koruyabiliyor. Ortam tamamen karardığında ise görünür kırmızı ışık yaymayan sekiz adet kızılötesi LED devreye girerek net siyah-beyaz gece görüşü sağlıyor.

    Cihazda bulunan çift motorlu pan-tilt mekanizması, yatayda 360 derece, dikeyde ise 109 derece hareket kabiliyeti sunuyor. İnsan hareketi takibi özelliği sayesinde kamera, hareket eden kişiyi otomatik olarak izleyerek kadrajın merkezinde tutabiliyor.

    Xiaomi'den uygun fiyatlı güvenlik kamerası: Smart Camera 3 3K Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, gizlilik ve veri güvenliğine de önem veriyor. Her kamera, kendine özgü özel anahtar ve dijital sertifikaya sahip bir Mijia güvenlik çipi ile geliyor. Görüntü aktarımı şifrelenmiş şekilde yapılırken, bulut kayıtları AES-128 şifreleme ile korunuyor. Ayrıca kullanıcılar, belirli saatlerde kamerayı devre dışı bırakmak için özel uyku zamanları tanımlayabiliyor.

    Cihaz, insan algılamayı cihaz üzerinde çalışan yerel yapay zeka ile gerçekleştiriyor. Bu sayede bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan daha hızlı tepki süresi elde ediliyor. Xiaomi bulut aboneliği kullanıldığında ise yüz tanıma özelliği aktif hale geliyor ve kamera tanıdık ve yabancı yüzleri ayırt ederek buna göre bildirim gönderebiliyor.

    Kamera, büyük çaplı hoparlörü ve gürültü azaltma destekli, 8 metreye kadar ses algılayabilen mikrofon dizisi sayesinde çift yönlü sesli iletişim sunuyor. Böylece Xiaomi Home uygulaması üzerinden odadaki kişilerle uzaktan konuşmak mümkün oluyor.

    Bağlantı tarafında cihaz, hem 2.4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi ağlarını destekliyor. Ayrıca, H.265 video sıkıştırma teknolojisiyle görüntü kalitesi korunurken, dosya boyutu ve bant genişliği kullanımı yaklaşık %50 oranında azalıyor.

    Depolama seçenekleri arasında 8 GB – 256 GB microSD kart, bulut depolama ve NAS yedekleme yer alıyor. Kamera, Mi Home ekosistemiyle tam uyumlu çalışıyor ve Xiaomi akıllı ekranlar, televizyonlar ve XiaoAi hoparlörlerle entegre edilerek kapsamlı bir akıllı ev güvenlik sistemi oluşturulabiliyor.

    Xiaomi Smart Camera 3 3K, Çin'de 28 dolar fiyattan satışa sunuluyor. Lansmana özel olarak 24 dolardan satın alınabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bosch buzdolabı resetleme doğalgaz saati neden sökülür bel fıtığı için yatak yorumları selectra beni kurtardı nescafe zararlı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum