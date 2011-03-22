Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan iPad 2'ye yanıt geldi; İşte Galaxy Tab 8.9 ve yenilenen Galaxy Tab 10.1

8 yıl
18,6b
1
79
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung bugün yaptığı resmi açıklamayla, Galaxy Tab ailesinin üçüncü modeli olan 8.9-inç büyüklüğündeki yeni tabletini tanıttı. Ekim ayından bu yana satışta olan 7-inç boyutundaki ilk model ve Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan 10.1-inç boyutundaki ikinci modelin arasına konumlandırılan Galaxy Tab 8.9-inç, Google'ın Honeycomb kod adını taşıyan Android 3.0 işletim sistemini kullanan tablet bilgisayar, 8.6mm olarak açıklanan kalınlığı ile iPad 2'den (8.8mm) daha ince bir yapı sergilerken, Samsung tarafından "dünyanın en ince" tablet bilgisayarı olarak tanımlanıyor. 470 gram ağırlığa sahip olan Galaxy Tab 8.9, ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan 1GHz hızında çift çekirdekli işlemciye sahip.

Samsung'dan iPad 2'ye yanıt geldi; İşte Galaxy Tab 8.9 ve yenilenen Galaxy Tab 10.1
Tam Boyutta Gör

8.9-inç büyüklüğündeki çoklu dokunmatik kapasitif ekranında 1280x800 piksel çözünürlüğüne destek sunan tablet bilgisayar, otomatik fokus yapabilen ve LED flash desteği bulunan 3.0 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerası ile 720p video kaydı yaparken, görüntülü konuşmak için aynı zamanda 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da sahip. 1080p videoları sorunsuzca oynatabilen Galaxy Tab 8.9, kablosuz iletişim için dörtbant UMTS/HSPA+ (950/900/1900/2100), Bluetooth 3.0 ve 802.11n WiFi teknolojilerine de sahip. Adobe Flash 10.2 desteği ile zengin web deneyimi vaad eden tablet bilgisayar, jireskop, akselometre, dijital pusula ve ortam ışık sensörlerine yer veriliyor. Android 3.0 ile gelen GTalk Video Chat uygulaması ile görüntülü konuşma desteği sunan cihaz, Google Maps, Android Market ve Google Books gibi işletim sisteminin standart uygulamalarına ek olarak Samsung'un TouchWiz UX kullanıcı arabirimi ve çoklu uygulama desteğine yönelik olarak Mini Apps Tray özelliğini de beraberinde getiriyor.

Samsung'dan iPad 2'ye yanıt geldi; İşte Galaxy Tab 8.9 ve yenilenen Galaxy Tab 10.1
Tam Boyutta Gör

Yaygın olarak kullanılan ses ve video formatlarıyla uyumlu olan Galaxy Tab 8.9, 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulurken daha fazla depolama alanı için 32GB'a kadar microSD kart desteği de sunuluyor. 230.9 x 157.8 x 8.6 mm boyutlarında ve 6000 mAh pil ile gelen Galaxy Tab 8.9, aynı zamanda Samsung'un Honeycomb için geliştirdiği, canlı widget'lara sahip yeni Live Panel kullanıcı arayüzünü de getiriyor. Samsung, Galaxy Tab 8.9'un sadece WiFi destekli modelini yaz aylarında 16GB için 469$, 32GB içinse 569$ olarak belirlediği yurt dışı satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunacak.

Samsung'dan iPad 2'ye yanıt geldi; İşte Galaxy Tab 8.9 ve yenilenen Galaxy Tab 10.1
Tam Boyutta Gör

Samsung bugün ayrıca resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı 10.1-inç boyutundaki Galaxy Tab modelinin yeni versiyonunu da tanıttı. Hatırlanacağı üzere iPad 2'nin çıkışıyla birlikte Samsung cephesinden 10.1-inç boyutundaki modelin masaya yatırıldığına dair bazı haberler gelmişti. Bugün Samsung tarafından doğruılanan bilgiye göre 246.2 x 170.4 x 10.9 mm boyutlarında ve 599 gram ağırlığında olan orjinal modele kıyasla gözden geçirilen yeni Galaxy Tab 10.1-inç, 256.6 x 172.9 x 8.6 mm boyutlarında ve 595 gram ağırlığında olacak. Galaxy Tab 8.9-inç modelindeki arka panele de sahip olan yeni versiyonda, ilk modelden farklı olarak hafifleyen ve inceltilen şase ile birlikte ana kamera çözünürlüğünün 8MP'den 3MP'e düşürüldüğü tabletin 6800 mAh kapasiteli pile sahip olduğu ve tek şarj ile 10 saate kadar çalışabildiği açıklandı. Yaygın olarak yeni versiyonu satışa sunulacak Galaxy Tab 10.1'in Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan ilk versiyonu ise Vodafone'a özel olarak Avrupa'da kullanıma sunulacak. Yeni Galaxy Tab 10.1'in WiFi versiyonu 8 Haziran'da 499$ (16GB) ve 599$ (32GB) seviyesinden satışa sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 8 yıl
bu işin kralı apple filmasıdır 2013 yılında çıkarıcağı 3 boyutlu ipad tablete bi bakın isterseniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
O$MAN 7 yıl
Peki neden Samsung 4:3 ekran oranlı tablet çıkarmıyor. Varsa yoksa 16:10, diğerleri de aynı. Sadece Ipad 4:3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
landmoon 8 yıl
ekran kalitesi çok önemli. gelsede görsek. sırf ekran görüş açıları ve netliği ipadden çok kötü diye kendime exper easypad almadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maestro_34 8 yıl
ne?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
miracsa 8 yıl
Samsung mükemmel bir atak yaptı.
Android 3.0 Honeycomb işletim sistemi şimdiye kadar ki en iyi android sürümü. Görsel açıdan çok iyi, bir çok yeniliği beraberinde getirdi.

Bana yanılmıyorsam 7" sürümüydü çok küçük gelmişte 10" de çok büyük. Samsung beni duymuş gibi :) 8.9 inç çıkarmış. Türkiye'ye gelsin. Almayı düşünüyorum.

Bence şuan Samsung'un 8.9 inçlik Android 3.0 Honeycomb'lu tableti piyasada en iyi tabletlerden biri.

Fiyat bilgisi olan varmı ? iPad 2 kadar olmasa iyi olur D:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1 HiT u DowN 8 yıl
ya arkadaşlar kendi üretse ne olur, apple üretse ne olur motorola üretse ne olur, elinize geçen şey değişmiyor ki.iPadle satış açısından rekabet edebileceğini sanmıyorum, 3.0 ı bilmiyorum, ama daha önceki android gibi olursa kullanım açısından da rekabet edemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faux Carnival 8 yıl

miracsa

Samsung mükemmel bir atak yaptı.
Android 3.0 Honeycomb işletim sistemi şimdiye kadar ki en iyi android sürümü. Görsel açıdan çok iyi, bir çok yeniliği beraberinde getirdi.

Bana yanılmıyorsam 7" sürümüydü çok küçük gelmişte 10" de çok büyük. Samsung beni duymuş gibi :) 8.9 inç çıkarmış. Türkiye'ye gelsin. Almayı düşünüyorum.

Bence şuan Samsung'un 8.9 inçlik Android 3.0 Honeycomb'lu tableti piyasada en iyi tabletlerden biri.

Fiyat bilgisi olan varmı ? iPad 2 kadar olmasa iyi olur D:

Wifi 16GB modelleri fiyatları şöyle: 8.9" $469, 10.1" $499. Özellikle 8.9" ekranda 1280*800 çözünürlüğün ne kadar keskin görüneceğini sabırsızlıkla bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mlhefe 8 yıl
off galiba ipad2 den daha iyi ama ben yine ipad 2 alcam :D apple appledır :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slicer 8 yıl

mlhefe

off galiba ipad2 den daha iyi ama ben yine ipad 2 alcam :D apple appledır :D :D


Yuh artık bu nasıl bir mantık? Körü körüne bağlılık bu olsa gerek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
iPad yazmayi bilmeyen insanlar, iPad' i elestiriyor. yazik, vallahi yazik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maestro_34 8 yıl

DH Misafiri

iPad yazmayi bilmeyen insanlar, iPad' i elestiriyor. yazik, vallahi yazik.


dikkat edin steve jobs konuştu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T®an©e Addi©T 8 yıl

DH Misafiri

iPad yazmayi bilmeyen insanlar, iPad' i elestiriyor. yazik, vallahi yazik.


hocam forumda neler yanlış yazılıyor sen geldin buna mı taktın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheFormul 8 yıl

DH Misafiri

iPad yazmayi bilmeyen insanlar, iPad' i elestiriyor. yazik, vallahi yazik.


Sesli güldüm
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melihornek 8 yıl
ipad2 aldıracağım bir yakınıma y.dışından ama çok ciddi ürün yetersizliği var herkes hücumda :(
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilk_ze 8 yıl
10,1 inch inaninki zor kullaniliyor, tableti yan cevirdiginizde klavyede iki elle yanlardan tutup yazi yazmak cok zor,cunku klavyeye parmak yetismiyor genisliginden dolayi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melihornek 8 yıl
apple yakalayacaklar gibi ama malzeme kalitesini ve incelik konusunda apple göre iyi olduğunu düşünmüyorum. Windows olmaması en büyük artısı :) windows=sorun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheFormul 8 yıl

melihornek

apple yakalayacaklar gibi ama malzeme kalitesini ve incelik konusunda apple göre iyi olduğunu düşünmüyorum. Windows olmaması en büyük artısı :) windows=sorun


malzeme neyse de incelik nasıl iyi oldugunu düşünmüyorsunuz daha ince işte ortada yani :D kalın daha mı iyi sizin için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maestro_34 8 yıl

fx57

Samsung, Galaxy Tab 8.9'un sadece WiFi destekli modelini yaz aylarında 16GB için 469$, 32GB içinse 569$ olarak belirlediği yurt dışı satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunacak.


bu cümleden sanki bir süre sonra da telefon modülü olanını çıkaracak gibi birşey çıkardım, siz ne dersiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faux Carnival 8 yıl
8.9" ekranda 1280x800 çözünürlük muhteşem gözükecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 8 yıl
maestro_34

fx57

Samsung, Galaxy Tab 8.9'un sadece WiFi destekli modelini yaz aylarında 16GB için 469$, 32GB içinse 569$ olarak belirlediği yurt dışı satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunacak.


bu cümleden sanki bir süre sonra da telefon modülü olanını çıkaracak gibi birşey çıkardım, siz ne dersiniz?


''Tablet with no GSM voice communication capabilities.''

Tabletin 3G versiyonu büyük ihtimalle 3G / HSPA üzerinden internete bağlanabilecek.

gsmarena.com/...


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryan Oreily 8 yıl
rekabeti seviyorum
kazanan biz oluyoruz:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18615 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, samsung ve
5 etiket daha tablet 3g wifi Tablet PC lansman
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Parrot Ar.Drone video inceleme "iPhone kontrollü uçan robot!" 8 yıl Mobee Nett Tablet 8 video inceleme 8 yıl TTNET işyerim'in bütün detayları bu videoda 8 yıl TTNET ile yeni ADSL tarifelerini ve Fiber Internet'i konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim