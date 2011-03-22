Samsung'dan iPad 2'ye yanıt geldi; İşte Galaxy Tab 8.9 ve yenilenen Galaxy Tab 10.1

Samsung bugün yaptığı resmi açıklamayla, Galaxy Tab ailesinin üçüncü modeli olan 8.9-inç büyüklüğündeki yeni tabletini tanıttı. Ekim ayından bu yana satışta olan 7-inç boyutundaki ilk model ve Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan 10.1-inç boyutundaki ikinci modelin arasına konumlandırılan Galaxy Tab 8.9-inç, Google'ın Honeycomb kod adını taşıyan Android 3.0 işletim sistemini kullanan tablet bilgisayar, 8.6mm olarak açıklanan kalınlığı ile iPad 2'den (8.8mm) daha ince bir yapı sergilerken, Samsung tarafından "dünyanın en ince" tablet bilgisayarı olarak tanımlanıyor. 470 gram ağırlığa sahip olan Galaxy Tab 8.9, ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan 1GHz hızında çift çekirdekli işlemciye sahip.

8.9-inç büyüklüğündeki çoklu dokunmatik kapasitif ekranında 1280x800 piksel çözünürlüğüne destek sunan tablet bilgisayar, otomatik fokus yapabilen ve LED flash desteği bulunan 3.0 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerası ile 720p video kaydı yaparken, görüntülü konuşmak için aynı zamanda 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da sahip. 1080p videoları sorunsuzca oynatabilen Galaxy Tab 8.9, kablosuz iletişim için dörtbant UMTS/HSPA+ (950/900/1900/2100), Bluetooth 3.0 ve 802.11n WiFi teknolojilerine de sahip. Adobe Flash 10.2 desteği ile zengin web deneyimi vaad eden tablet bilgisayar, jireskop, akselometre, dijital pusula ve ortam ışık sensörlerine yer veriliyor. Android 3.0 ile gelen GTalk Video Chat uygulaması ile görüntülü konuşma desteği sunan cihaz, Google Maps, Android Market ve Google Books gibi işletim sisteminin standart uygulamalarına ek olarak Samsung'un TouchWiz UX kullanıcı arabirimi ve çoklu uygulama desteğine yönelik olarak Mini Apps Tray özelliğini de beraberinde getiriyor.

Yaygın olarak kullanılan ses ve video formatlarıyla uyumlu olan Galaxy Tab 8.9, 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulurken daha fazla depolama alanı için 32GB'a kadar microSD kart desteği de sunuluyor. 230.9 x 157.8 x 8.6 mm boyutlarında ve 6000 mAh pil ile gelen Galaxy Tab 8.9, aynı zamanda Samsung'un Honeycomb için geliştirdiği, canlı widget'lara sahip yeni Live Panel kullanıcı arayüzünü de getiriyor. Samsung, Galaxy Tab 8.9'un sadece WiFi destekli modelini yaz aylarında 16GB için 469$, 32GB içinse 569$ olarak belirlediği yurt dışı satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunacak.

Samsung bugün ayrıca resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı 10.1-inç boyutundaki Galaxy Tab modelinin yeni versiyonunu da tanıttı. Hatırlanacağı üzere iPad 2'nin çıkışıyla birlikte Samsung cephesinden 10.1-inç boyutundaki modelin masaya yatırıldığına dair bazı haberler gelmişti. Bugün Samsung tarafından doğruılanan bilgiye göre 246.2 x 170.4 x 10.9 mm boyutlarında ve 599 gram ağırlığında olan orjinal modele kıyasla gözden geçirilen yeni Galaxy Tab 10.1-inç, 256.6 x 172.9 x 8.6 mm boyutlarında ve 595 gram ağırlığında olacak. Galaxy Tab 8.9-inç modelindeki arka panele de sahip olan yeni versiyonda, ilk modelden farklı olarak hafifleyen ve inceltilen şase ile birlikte ana kamera çözünürlüğünün 8MP'den 3MP'e düşürüldüğü tabletin 6800 mAh kapasiteli pile sahip olduğu ve tek şarj ile 10 saate kadar çalışabildiği açıklandı. Yaygın olarak yeni versiyonu satışa sunulacak Galaxy Tab 10.1'in Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan ilk versiyonu ise Vodafone'a özel olarak Avrupa'da kullanıma sunulacak. Yeni Galaxy Tab 10.1'in WiFi versiyonu 8 Haziran'da 499$ (16GB) ve 599$ (32GB) seviyesinden satışa sunulacak.