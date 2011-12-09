Samsung'un "Dev"i Galaxy Note inceleme masamızda

Bu videomuzda Samsung'un özellikle 5.3 inç'lik dev ekranıyla dikkat çeken telefonu Galaxy Note'u inceledik. Yüksek çözünürlüklü ekranı ve güçlü donanım özellikleriye Samsung Galaxy Note inceleme masamızın en büyük konuklarından biri oldu.

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