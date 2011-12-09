Samsung'un "Dev"i Galaxy Note inceleme masamızda

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|sokakta bununla konusmaya utanirim ben laptop kadar telefonu kulagima mi koyacam
| Boyu 1.40 olan yerden bitme pigmelerin, kapı tokmağı omzuna gelen acuzelerin elinde laptop kadar olan telefonu kulaklarına götürmelerini yetkililer tavsiye etmiyor ama onlar için kol kası yaptığı da bir gerçek.
Telefonu başka bir telefonla mukayese ediyorsanız eğer, evet büyük. Ama ben ve benim gibi arkadaşlar için (187 boyunda ve öyle rüzgar estiğinde uçmayacak, 84 kilodayım) gayet "normal" bir telefon. Herkese hitap etmiyor, doğrudur. Bu yüzden hitap etmeyenler ya da al(a)mayacaklar neden eleştiriyor bilmiyorum. Ben şahsen New York'taki evlerin fiyatını eleştirmiyorum mesela. Yakınmam saçma olur.
Ha benden uzun adam da gelip "Ama çok büyük yæ, bak bendeki ayfon dördese ;)" demiyor mu, diyor. Alıyor eline, aslında o kadar da büyük değilmiş diyor. Ayfona alışmış adam, tabiî büyük gelir. Kutu kadar evde yaşayıp büyük eve taşınınca "Burayı nasıl dolduracaz." demek gibi bir şey, zamanla doluyor, alışılıyor, normalleşiyor her şey. Normalite bizim alışkanlığımızdır aslında, normallik anlayışımız değil.
|harika ötesi bir cihaz dün aldım ve ekran boyutuna hemen alıştım.ayrıca amoled ekran oldukca dayanıklı.iphone yanına bile yaklaşamaz
| güle güle kullanın
ne kadara aldınız sizler için mahsuru yoksa öğrenebilirmiyim
birde pil durumu süresi ne kadar gitmekte
|cesitlilik olsun diye cikarilmis ek bir urun, kimse kendini kandirmasin bu cihaz kullanissiz, galaxy s serisi samsung un asil gucu bu yuzden note u cok da muhim bir cihaz olarak dusunmemek lazim, takilmalar konusunda da ne yazikki verimlilik konusunda android ios un cok gerisinde, zaten insanlari bu donanim eksikligine ragmen hala apple cihazlarinda tutan ios un performansi, keske imkan olsa galaxy s lere ios kurulabilse, iste o zaman mukemmel cihaz ortaya cikar
Batuhan Kılıç
yazılımın stabilliği konusunda haklı olabilirsin ama özgürlük konusunda önde.. ayrıca cihazın nesi kullanışsız ? 3 aydır kullanıyorum,s3 inceledim,noteu bırakıp s3 kullananların tekrardan notea döndüğü yazıları okuyorum..notea alıştıktan sonra ip4sin oyuncak gibi geldiğinden bahsedemicem bile.. kullanışsız değil tam tersine inanılmaz derecede kullanışlı..
Batuhan Kılıç
bu cihazi kullanmadigin belli oluyor.ara cihaz diyosun al ve sadece 15 gun sadece bunu kullan sonra en kral telefonu al iphone 4s sgs s3 dahil bununla birlikte bu cihazlari kullan elinin tersi ile itersin o zaman digerlerini anlarsin iste.
|Videoda oynadigi oyunlarin isimlerini verebilir misiniz ?
|İyi cihaz, ben memnunum. Karalamaya gerek yok. İhtiyacı olan teknoloji markette dener, ihtiyacına uygunsa alır, tepe tepe kullanır. İphone4+Galaxy Note+Samsung HM1500 BT kulaklık= harika birleşim...
İnceleme için DH'e teşekkürler...
|şu tele taşıması problem diyorsunuz ya kullanmasam inanıcam... yada siz telefonunuz elinde gezenlerdensiniz.. o zaman gerçektn problem olabilir haklısınız diebilirim..
|O değilde başlıkta yazdığı gibi "dev" sözcüğü bu cihaz için anlamını yitirmeye başladı. Yeni telefonların 4.8" çıktığı düşünülünce Note'un albenisi kalmadı.
|Aradığınız sadece telefon ise bu ürün taşıması, tek ele oturmaması gibi etkenlerden dolayı gereksiz fakat tablet ve telefon tasıyan bırısı ıcınde bulunmaz nımet..
longburak
Bu konuda katılıyorum. Fakat yeni çıkan sgs3 4.8" ile aklımı çeliyor. Büyük bir ikilemdeyim bakalım nasıl bir karar vereceğim.
|notebookla takas düşünüyorum bu cihazı...zaten ps3 üm var daha notebooka gerek yok diye düşünüyorum ve ayrıca şuan kullandığım telefonda nokia n-gage(ciddiyim) :)
|Cihaz çok güzel, gg den 1000 tl ye aldım
|ıııı tatmin etmedi, bi kere estetik yok alette
Neye dayanarak bize teknolojiden anlamıyor yada gösteriş yapıyor diyorsunuz???
Teknoloji olarak şu anda piyasada bu cihazdan daha üstün bir cihaz yok. Nexus Prime'dan bile daha güçlü. Üstelik kalemi ve her asn herşeyin üstüne not alabilme imkanı iş hayatında çok büyük kolaylık sağlıyor. Boş zamanda film izlemek için ideal bir cihaz
Doğru söyleyene ne yaparlar bilemem ama sizin gibi densizleri her yerden kovarlar...
edit: inceleme için teşekkürler.
Galaxy S2, Galaxy Note vs. donanimsal acidan gercekten iyi cihazlar. Bence o takilma meselesi donanimla degil de isletim sistemiyle alakali. Bu cihazlara kiyasla cok daha dusuk donanimli iPhone 3GS bile iOS 5 ile takilma yapmiyor ama denedigim Android cihazlarda karsilasiyorum bu anlik takilmalarla. iOS bu konuda iyi hakkaten.