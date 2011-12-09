Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung'un "Dev"i Galaxy Note inceleme masamızda

7 yıl
525,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Samsung'un özellikle 5.3 inç'lik dev ekranıyla dikkat çeken telefonu Galaxy Note'u inceledik. Yüksek çözünürlüklü ekranı ve güçlü donanım özellikleriye Samsung Galaxy Note inceleme masamızın en büyük konuklarından biri oldu.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DarthLuca 7 yıl en beğenilen
FRAPS

Takoz gibi bir alet , bunu alan teknolojiden anlamıyordur ve gösteriş için alıyordur. Artık 1 yıl sonra 2. elde 500 liraya satmaya çalışırsınız.

Eksileri bekliyorum , nasıl olsa doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış :)

Neye dayanarak bize teknolojiden anlamıyor yada gösteriş yapıyor diyorsunuz???

Teknoloji olarak şu anda piyasada bu cihazdan daha üstün bir cihaz yok. Nexus Prime'dan bile daha güçlü. Üstelik kalemi ve her asn herşeyin üstüne not alabilme imkanı iş hayatında çok büyük kolaylık sağlıyor. Boş zamanda film izlemek için ideal bir cihaz

Doğru söyleyene ne yaparlar bilemem ama sizin gibi densizleri her yerden kovarlar...


FRAPSTakoz gibi bir alet , bunu alan teknolojiden anlamıyordur ve gösteriş için alıyordur. Artık 1 yıl sonra 2. elde 500 liraya satmaya...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +143
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 7 yıl
Herhangi birşeyi beğenmeyebilirsiniz ve bunu forumda dile getirebilirsiniz ama sizin beğenmediğiniz şeyleri beğenen ya da alan insanları küçümseyemez ve peşin hükümlerle yargılayamazsınız. Samsung ya da başka bir firma sadece büyük ekranlı cihaz üretmiyor aynı firmanın küçük ekranlı modelleri de var, sizin gibi olan insanlar küçük ekranlı cihazları tercih ediyorlar ancak büyük ekranlı model üretiliyor ve de satılıyorsa demek ki alan insanların ihtiyacı var demektir. Belki bir kısmı hava atmak ya da takoz olarak kullanmak istiyordur bunu bilemeyiz ama beyin "bedava moduna" geçip aklımıza her geleni de yazamayız.

edit: inceleme için teşekkürler.
Herhangi birşeyi beğenmeyebilirsiniz ve bunu forumda dile getirebilirsiniz ama sizin beğenmediğiniz şeyleri beğenen ya da alan insanları küçümseyemez ve peşin ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +59
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatz 7 yıl rabbitweed
rabbitweed
o donanima ragmen super akici degil,webde gezinirken,programlar arasi gecislerde takiliyor.1 sene once cikan iphone4 bundan daha akici,o cozunurlugune bagliyorum artik,o cozunurluge daha guclu ekran cipi olmaliydi

Galaxy S2, Galaxy Note vs. donanimsal acidan gercekten iyi cihazlar. Bence o takilma meselesi donanimla degil de isletim sistemiyle alakali. Bu cihazlara kiyasla cok daha dusuk donanimli iPhone 3GS bile iOS 5 ile takilma yapmiyor ama denedigim Android cihazlarda karsilasiyorum bu anlik takilmalarla. iOS bu konuda iyi hakkaten.
rabbitweedo donanima ragmen super akici degil,webde gezinirken,programlar arasi gecislerde takiliyor.1 sene once cikan iphone4 bundan daha aki...
Devamını Gör
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
esenler otogarı alt katı 7 yıl
sokakta bununla konusmaya utanirim ben laptop kadar telefonu kulagima mi koyacam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nicholai Hel 7 yıl
Boyu 1.40 olan yerden bitme pigmelerin, kapı tokmağı omzuna gelen acuzelerin elinde laptop kadar olan telefonu kulaklarına götürmelerini yetkililer tavsiye etmiyor ama onlar için kol kası yaptığı da bir gerçek.

Telefonu başka bir telefonla mukayese ediyorsanız eğer, evet büyük. Ama ben ve benim gibi arkadaşlar için (187 boyunda ve öyle rüzgar estiğinde uçmayacak, 84 kilodayım) gayet "normal" bir telefon. Herkese hitap etmiyor, doğrudur. Bu yüzden hitap etmeyenler ya da al(a)mayacaklar neden eleştiriyor bilmiyorum. Ben şahsen New York'taki evlerin fiyatını eleştirmiyorum mesela. Yakınmam saçma olur.

Ha benden uzun adam da gelip "Ama çok büyük yæ, bak bendeki ayfon dördese ;)" demiyor mu, diyor. Alıyor eline, aslında o kadar da büyük değilmiş diyor. Ayfona alışmış adam, tabiî büyük gelir. Kutu kadar evde yaşayıp büyük eve taşınınca "Burayı nasıl dolduracaz." demek gibi bir şey, zamanla doluyor, alışılıyor, normalleşiyor her şey. Normalite bizim alışkanlığımızdır aslında, normallik anlayışımız değil.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eda00 7 yıl
harika ötesi bir cihaz dün aldım ve ekran boyutuna hemen alıştım.ayrıca amoled ekran oldukca dayanıklı.iphone yanına bile yaklaşamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kafkaslı57 7 yıl
güle güle kullanın

ne kadara aldınız sizler için mahsuru yoksa öğrenebilirmiyim

birde pil durumu süresi ne kadar gitmekte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuhan Kılıç 7 yıl
cesitlilik olsun diye cikarilmis ek bir urun, kimse kendini kandirmasin bu cihaz kullanissiz, galaxy s serisi samsung un asil gucu bu yuzden note u cok da muhim bir cihaz olarak dusunmemek lazim, takilmalar konusunda da ne yazikki verimlilik konusunda android ios un cok gerisinde, zaten insanlari bu donanim eksikligine ragmen hala apple cihazlarinda tutan ios un performansi, keske imkan olsa galaxy s lere ios kurulabilse, iste o zaman mukemmel cihaz ortaya cikar
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dewr 7 yıl Batuhan Kılıç
Batuhan Kılıç

cesitlilik olsun diye cikarilmis ek bir urun, kimse kendini kandirmasin bu cihaz kullanissiz, galaxy s serisi samsung un asil gucu bu yuzden note u cok da muhim bir cihaz olarak dusunmemek lazim, takilmalar konusunda da ne yazikki verimlilik konusunda android ios un cok gerisinde, zaten insanlari bu donanim eksikligine ragmen hala apple cihazlarinda tutan ios un performansi, keske imkan olsa galaxy s lere ios kurulabilse, iste o zaman mukemmel cihaz ortaya cikar

yazılımın stabilliği konusunda haklı olabilirsin ama özgürlük konusunda önde.. ayrıca cihazın nesi kullanışsız ? 3 aydır kullanıyorum,s3 inceledim,noteu bırakıp s3 kullananların tekrardan notea döndüğü yazıları okuyorum..notea alıştıktan sonra ip4sin oyuncak gibi geldiğinden bahsedemicem bile.. kullanışsız değil tam tersine inanılmaz derecede kullanışlı..
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muco555555 7 yıl Batuhan Kılıç
Batuhan Kılıç
cesitlilik olsun diye cikarilmis ek bir urun, kimse kendini kandirmasin bu cihaz kullanissiz, galaxy s serisi samsung un asil gucu bu yuzden note u cok da muhim bir cihaz olarak dusunmemek lazim, takilmalar konusunda da ne yazikki verimlilik konusunda android ios un cok gerisinde, zaten insanlari bu donanim eksikligine ragmen hala apple cihazlarinda tutan ios un performansi, keske imkan olsa galaxy s lere ios kurulabilse, iste o zaman mukemmel cihaz ortaya cikar

bu cihazi kullanmadigin belli oluyor.ara cihaz diyosun al ve sadece 15 gun sadece bunu kullan sonra en kral telefonu al iphone 4s sgs s3 dahil bununla birlikte bu cihazlari kullan elinin tersi ile itersin o zaman digerlerini anlarsin iste.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spyder3496 7 yıl
Videoda oynadigi oyunlarin isimlerini verebilir misiniz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fikara 7 yıl
İyi cihaz, ben memnunum. Karalamaya gerek yok. İhtiyacı olan teknoloji markette dener, ihtiyacına uygunsa alır, tepe tepe kullanır. İphone4+Galaxy Note+Samsung HM1500 BT kulaklık= harika birleşim...
İnceleme için DH'e teşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dewr 7 yıl
şu tele taşıması problem diyorsunuz ya kullanmasam inanıcam... yada siz telefonunuz elinde gezenlerdensiniz.. o zaman gerçektn problem olabilir haklısınız diebilirim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkEnergy 7 yıl
O değilde başlıkta yazdığı gibi "dev" sözcüğü bu cihaz için anlamını yitirmeye başladı. Yeni telefonların 4.8" çıktığı düşünülünce Note'un albenisi kalmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
longburak 7 yıl
Aradığınız sadece telefon ise bu ürün taşıması, tek ele oturmaması gibi etkenlerden dolayı gereksiz fakat tablet ve telefon tasıyan bırısı ıcınde bulunmaz nımet..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
212444 7 yıl longburak
longburak

Aradığınız sadece telefon ise bu ürün taşıması, tek ele oturmaması gibi etkenlerden dolayı gereksiz fakat tablet ve telefon tasıyan bırısı ıcınde bulunmaz nımet..



Bu konuda katılıyorum. Fakat yeni çıkan sgs3 4.8" ile aklımı çeliyor. Büyük bir ikilemdeyim bakalım nasıl bir karar vereceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
I3eawulf28 7 yıl
notebookla takas düşünüyorum bu cihazı...zaten ps3 üm var daha notebooka gerek yok diye düşünüyorum ve ayrıca şuan kullandığım telefonda nokia n-gage(ciddiyim) :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rcelik21 7 yıl
Cihaz çok güzel, gg den 1000 tl ye aldım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Kraken_ 7 yıl
ıııı tatmin etmedi, bi kere estetik yok alette
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,9b izlenme · 1 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
171 izlenme · 24 dk. yeni video
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,1b izlenme · 22 sa. yeni video
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18,1b izlenme · 2 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
967 izlenme · 12 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim