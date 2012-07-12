Samsung'un Windows Tableti Mercek Altında! Windows 8 hakkında merak ettikleriniz, Slate PC video inceleme

Neo_123 az önce vatan bilgisayarda 2.123 liraya gördüm felaket bişey abi ya Özelliklede İ5 3317U-1.7GHZ işlemcisi 4GBDDR3 ram 128GB SSDsi beni aşırı etkiledi ipad ve android tabletlere bilgisayar denilmesine karşıydım... Fakat bu cihaz gerçekten TABLET BİLGİSAYAR Olmuş
artenis Yukarıda 2 kez kanıtladım zayıf bilgileriniz bakınız üst yorumun, 3. kez şimdi kanıtlıyorum : smart1978: Türkçe dediğin zaten toplama kelimelerden oluşuyor... diğer alıntı: Türkçe sondan eklemeli bir dildir... Her dilden alabilitesi vardır.. Yasaklayan mı var ? cümlelere bakar mısınız ... Bu cümleler ile size yorum yazmanın anlamsız olduğunu ve zayıf bilgilerinizle m.ö 4binlere dayanan bir dili bu şekilde yerip, ingilizce kelimeleri övmeniz farklı anlaşılır, bence dikkat edin, Dilini kaybetden milletler konusunda örnek vermeme gerek yoktur sanırım, umarım ...
mutercim artenis Yukarıda 2 kez kanıtladım zayıf bilgileriniz bakınız üst yorumun, 3. kez şimdi kanıtlıyorum : smart1978: Türkçe dediğin zaten toplama kelimelerden oluşuyor... diğer alıntı: Türkçe sondan eklemeli bir dildir... Her dilden alabilitesi vardır.. Yasaklayan mı var ? cümlelere bakar mısınız ... Bu cümleler ile size yorum yazmanın anlamsız olduğunu ve zayıf bilgilerinizle m.ö 4binlere dayanan bir dili bu şekilde yerip, ingilizce kelimeleri övmeniz farklı anlaşılır, bence dikkat edin, Dilini kaybetden milletler konusunda örnek vermeme gerek yoktur sanırım, umarım ... "Alabilite" kelimesi özellikle hoşuma gitti. Arkadaşı Türkçeye "sondan eklemeli" bu yeni yapının kazandırılmasındaki çabaları için tebrik etmek istiyorum. "Functionality" kelimesinin gayet güzel bir Türkçe karşılığı da var oysa: "işlevsellik". Yerine göre işlev bile diyebilirsiniz. Tüm imparatorluk dilleri ve tüm göçebe toplum dilleri bol miktarda ödünç kelime bulundurur. Arapçasından tut da İngilizcesine kadar. Mesele ödünç kelime kullanmak ya da kullanmamak değil, gerektiğinde ve ölçülü biçimde kullanmak. Mesela İngilizce'deki "-ability" takısını (ki o da Latince'den ödünçtür) getirip çok lazım ve gerekliymiş gibi Türkçe'ye yamamaya çalışmamak.
Prequel En önemli şeylerden bahsetmemişsiniz. 6 saate yakın pil ömrü sunuyor fakat dokunmatik ekranında bazılarının beğenmediği Android ve iOS oyunlarının grafiklerinde sapıtmadan çalıştırdığı bir tek oyun var mı? Peki ya bu oyunlar sırasındaki şarj süresi? Siz söylemeyin ben söyleyeyim 2 küsür saati geçmez. Laptopların rezilliği burada da sürüyor yani. x86 böyle birşey. Bu ürün kurumsal olabilir ama pek çok x86 tablet ana kitleye satılacak sonuçta. Dokunmatikle oyun oynanmayacaksa da bir ARM tabletin üzerinde bir fiyat vererek bu ürünü satın almanın ne anlamı var? x86 tabletlere hiç sıcak bakmıyorum. Üstüne bir tablete fan koyarak durumu daha da vahimleştirmişler. Intel x86'da verimliliği arttırırsa işler değişebilir ama arttıramazsa x86 tabletlerin büyük bir başarısızlık örneği olacağını düşünüyorum. Hiç Android kullanmamış ve şu an Windows 8 masaüstünden yazan biri olarak söylüyorum Android tabletlerin üzerinde durulsa bence Microsoft sinek avlar.
Fiyatı da Tablet+Bilgisayar fiyatı olmuş. :)
"Alabilite" kelimesi özellikle hoşuma gitti. Arkadaşı Türkçeye "sondan eklemeli" bu yeni yapının kazandırılmasındaki çabaları için tebrik etmek istiyorum.
"Functionality" kelimesinin gayet güzel bir Türkçe karşılığı da var oysa: "işlevsellik". Yerine göre işlev bile diyebilirsiniz.
Tüm imparatorluk dilleri ve tüm göçebe toplum dilleri bol miktarda ödünç kelime bulundurur. Arapçasından tut da İngilizcesine kadar. Mesele ödünç kelime kullanmak ya da kullanmamak değil, gerektiğinde ve ölçülü biçimde kullanmak. Mesela İngilizce'deki "-ability" takısını (ki o da Latince'den ödünçtür) getirip çok lazım ve gerekliymiş gibi Türkçe'ye yamamaya çalışmamak.
+1
Sorun çok büyük Sn.mutercim, heryerde bu şekilde düşünen insanlar var, ikinci bir sorun ise haklı olduklarını düşünmeleri,
Bugünkü durumun izahı oldukça güç ve başarabilirseniz dahi siz HAKSIZ olarak gösterilmektesiniz, çok üzücü.
Umarım silkinip kendime geliriz.
6 saate yakın pil ömrü sunuyor fakat dokunmatik ekranında bazılarının beğenmediği Android ve iOS oyunlarının grafiklerinde sapıtmadan çalıştırdığı bir tek oyun var mı? Peki ya bu oyunlar sırasındaki şarj süresi? Siz söylemeyin ben söyleyeyim 2 küsür saati geçmez. Laptopların rezilliği burada da sürüyor yani. x86 böyle birşey. Bu ürün kurumsal olabilir ama pek çok x86 tablet ana kitleye satılacak sonuçta. Dokunmatikle oyun oynanmayacaksa da bir ARM tabletin üzerinde bir fiyat vererek bu ürünü satın almanın ne anlamı var? x86 tabletlere hiç sıcak bakmıyorum. Üstüne bir tablete fan koyarak durumu daha da vahimleştirmişler. Intel x86'da verimliliği arttırırsa işler değişebilir ama arttıramazsa x86 tabletlerin büyük bir başarısızlık örneği olacağını düşünüyorum. Hiç Android kullanmamış ve şu an Windows 8 masaüstünden yazan biri olarak söylüyorum Android tabletlerin üzerinde durulsa bence Microsoft sinek avlar.
Oyun amaçlı istiyorsan PS Vita al kurtul...
Oyunda dokunmatik tuşlar yerine fiziksel tuşları olanlar daha mantıklı PS Vita dokunmatik ekrana geçti ama oyun için dokunmatik tuşlardan vazgeçmedi...
Analog tuş vs.. kesinlikle vazgeçilmez...
Merak ettim Android tabanlı bir tablet sürekli oyun oynanarak kaç saat dayanıyor ...