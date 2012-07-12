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Samsung'un Windows Tableti Mercek Altında! Windows 8 hakkında merak ettikleriniz, Slate PC video inceleme

6 yıl
86,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'un güçlü donanımsal özellikleriyle göz dolduran Slate PC serisi yeni nesil tabletine Windows 8 yükleyerek, yıl sonunda hayatımıza girecek olan Windows 8 tabletlere bir ön bakış yapıyoruz. Bakalım Windows 8 beklentileri karşılayabiliyor mu?
 
 

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Batuist 6 yıl en beğenilen
işte gerçek bir tablet "bilgisayar" gördüm sonunda... ipadin tahtını kesin sallar bu cihaz.. duman eder piyasayı... tablet alacak olsam kesinlikle acaba hangisi diye düşünmeden tercih ederdim... ios ile android platformları arasında biraz kararsız kalabilirdim ama bu cihazı gördükten sonra kesinlikle tercihim bu yönde olur... cihaz yazılımıyla gerçten süper olmuş... işte şimdi oldu .... tablet cihaz değil tablet "bilgisayar"...
işte gerçek bir tablet "bilgisayar" gördüm sonunda... ipadin tahtını kesin sallar bu cihaz.. duman eder piyasayı... tablet alacak olsam kesinlikle acaba hangisi...
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Oppenheimer 6 yıl
Burdan Apple fanboylarına geçmiş olsun diliyoruz. Bence bu tabletten sonra kazık yedikleri açık.
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gokayaktan 6 yıl
Bana fanboy diceksiniz ama gerçek bu... bugüne kadar olanları unutun teknolojinin devi Samsung yine yaptı, biri tablet nedir diye sorsa Samsung Slate PC denir.Applecılar uzasın şimdi burdan her durumda bundan iyi tablet yok.
Bana fanboy diceksiniz ama gerçek bu... bugüne kadar olanları unutun teknolojinin devi Samsung yine yaptı, biri tablet nedir diye sorsa Samsung Slate PC denir.A...
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
nerden oyun indirebilirim ücretsiz tablet için bu ürün var bende
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DH Misafiri 6 yıl
Ürün başarılı ancak tanıtım da o kadar başarılı. Çok güzel bir iş yapmışsınız, bunun için ayrıca teşekkür etmek istdim.
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DH Misafiri 6 yıl
bilmiyorum biliyotmusunuz ama dünyanın ilk tableti windows la cıktı yanlıs hatırlamıyorsam windows xp ile cıkan dokunmatik ekranlı hp tablet pc 1998 yılında cıktı aslında teknolojinin devi samsung degil microsoft :) düne kadar microsoft kullanmam iden bi firma androidle microsoftu geri ceviren bi firma böle bir devin karsısın da türkürdügünü yalamak zorunda kalıyor ne yapsın yazılım devi olmak bi baska
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celalsungur 6 yıl
Neo_123
az önce vatan bilgisayarda 2.123 liraya gördüm felaket bişey abi ya
Özelliklede İ5 3317U-1.7GHZ işlemcisi 4GBDDR3 ram 128GB SSDsi beni aşırı etkiledi
ipad ve android tabletlere bilgisayar denilmesine karşıydım... Fakat bu cihaz gerçekten TABLET BİLGİSAYAR Olmuş

Fiyatı da Tablet+Bilgisayar fiyatı olmuş. :)
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Stansflower 6 yıl
Çok keyifli bir video incelemeydi.
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yunus88 6 yıl
microsoft oldurucu darbeyi vurmaya geliyo
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brk-bjk 6 yıl
gerçekten güzel olmuş Apple ın başına 10.1 den sonra bu daha kötü bela açıcak demektir.Bu sayede de piyasa iyice kızışıp çok şahane ürünler kullanıcılara sunulacak.Ben beğendim neden 1 sonraki tabletim bu olmasın ki
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mutercim 6 yıl
artenis

Yukarıda 2 kez kanıtladım zayıf bilgileriniz bakınız üst yorumun, 3. kez şimdi kanıtlıyorum : smart1978: Türkçe dediğin zaten toplama kelimelerden oluşuyor... diğer alıntı: Türkçe sondan eklemeli bir dildir... Her dilden alabilitesi vardır.. Yasaklayan mı var ? cümlelere bakar mısınız ...
Bu cümleler ile size yorum yazmanın anlamsız olduğunu ve zayıf bilgilerinizle m.ö 4binlere dayanan bir dili bu şekilde yerip, ingilizce kelimeleri övmeniz farklı anlaşılır, bence dikkat edin,
Dilini kaybetden milletler konusunda örnek vermeme gerek yoktur sanırım, umarım ...


"Alabilite" kelimesi özellikle hoşuma gitti. Arkadaşı Türkçeye "sondan eklemeli" bu yeni yapının kazandırılmasındaki çabaları için tebrik etmek istiyorum.

"Functionality" kelimesinin gayet güzel bir Türkçe karşılığı da var oysa: "işlevsellik". Yerine göre işlev bile diyebilirsiniz.

Tüm imparatorluk dilleri ve tüm göçebe toplum dilleri bol miktarda ödünç kelime bulundurur. Arapçasından tut da İngilizcesine kadar. Mesele ödünç kelime kullanmak ya da kullanmamak değil, gerektiğinde ve ölçülü biçimde kullanmak. Mesela İngilizce'deki "-ability" takısını (ki o da Latince'den ödünçtür) getirip çok lazım ve gerekliymiş gibi Türkçe'ye yamamaya çalışmamak.
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artenis 6 yıl mutercim
mutercim

artenis

Yukarıda 2 kez kanıtladım zayıf bilgileriniz bakınız üst yorumun, 3. kez şimdi kanıtlıyorum : smart1978: Türkçe dediğin zaten toplama kelimelerden oluşuyor... diğer alıntı: Türkçe sondan eklemeli bir dildir... Her dilden alabilitesi vardır.. Yasaklayan mı var ? cümlelere bakar mısınız ...
Bu cümleler ile size yorum yazmanın anlamsız olduğunu ve zayıf bilgilerinizle m.ö 4binlere dayanan bir dili bu şekilde yerip, ingilizce kelimeleri övmeniz farklı anlaşılır, bence dikkat edin,
Dilini kaybetden milletler konusunda örnek vermeme gerek yoktur sanırım, umarım ...


"Alabilite" kelimesi özellikle hoşuma gitti. Arkadaşı Türkçeye "sondan eklemeli" bu yeni yapının kazandırılmasındaki çabaları için tebrik etmek istiyorum.

"Functionality" kelimesinin gayet güzel bir Türkçe karşılığı da var oysa: "işlevsellik". Yerine göre işlev bile diyebilirsiniz.

Tüm imparatorluk dilleri ve tüm göçebe toplum dilleri bol miktarda ödünç kelime bulundurur. Arapçasından tut da İngilizcesine kadar. Mesele ödünç kelime kullanmak ya da kullanmamak değil, gerektiğinde ve ölçülü biçimde kullanmak. Mesela İngilizce'deki "-ability" takısını (ki o da Latince'den ödünçtür) getirip çok lazım ve gerekliymiş gibi Türkçe'ye yamamaya çalışmamak.

+1


Sorun çok büyük Sn.mutercim, heryerde bu şekilde düşünen insanlar var, ikinci bir sorun ise haklı olduklarını düşünmeleri,
Bugünkü durumun izahı oldukça güç ve başarabilirseniz dahi siz HAKSIZ olarak gösterilmektesiniz, çok üzücü.
Umarım silkinip kendime geliriz.
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Prequel 6 yıl
En önemli şeylerden bahsetmemişsiniz.
6 saate yakın pil ömrü sunuyor fakat dokunmatik ekranında bazılarının beğenmediği Android ve iOS oyunlarının grafiklerinde sapıtmadan çalıştırdığı bir tek oyun var mı? Peki ya bu oyunlar sırasındaki şarj süresi? Siz söylemeyin ben söyleyeyim 2 küsür saati geçmez. Laptopların rezilliği burada da sürüyor yani. x86 böyle birşey. Bu ürün kurumsal olabilir ama pek çok x86 tablet ana kitleye satılacak sonuçta. Dokunmatikle oyun oynanmayacaksa da bir ARM tabletin üzerinde bir fiyat vererek bu ürünü satın almanın ne anlamı var? x86 tabletlere hiç sıcak bakmıyorum. Üstüne bir tablete fan koyarak durumu daha da vahimleştirmişler. Intel x86'da verimliliği arttırırsa işler değişebilir ama arttıramazsa x86 tabletlerin büyük bir başarısızlık örneği olacağını düşünüyorum. Hiç Android kullanmamış ve şu an Windows 8 masaüstünden yazan biri olarak söylüyorum Android tabletlerin üzerinde durulsa bence Microsoft sinek avlar.
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smart1978 6 yıl Prequel
Prequel

En önemli şeylerden bahsetmemişsiniz.

6 saate yakın pil ömrü sunuyor fakat dokunmatik ekranında bazılarının beğenmediği Android ve iOS oyunlarının grafiklerinde sapıtmadan çalıştırdığı bir tek oyun var mı? Peki ya bu oyunlar sırasındaki şarj süresi? Siz söylemeyin ben söyleyeyim 2 küsür saati geçmez. Laptopların rezilliği burada da sürüyor yani. x86 böyle birşey. Bu ürün kurumsal olabilir ama pek çok x86 tablet ana kitleye satılacak sonuçta. Dokunmatikle oyun oynanmayacaksa da bir ARM tabletin üzerinde bir fiyat vererek bu ürünü satın almanın ne anlamı var? x86 tabletlere hiç sıcak bakmıyorum. Üstüne bir tablete fan koyarak durumu daha da vahimleştirmişler. Intel x86'da verimliliği arttırırsa işler değişebilir ama arttıramazsa x86 tabletlerin büyük bir başarısızlık örneği olacağını düşünüyorum. Hiç Android kullanmamış ve şu an Windows 8 masaüstünden yazan biri olarak söylüyorum Android tabletlerin üzerinde durulsa bence Microsoft sinek avlar.

Oyun amaçlı istiyorsan PS Vita al kurtul...

Oyunda dokunmatik tuşlar yerine fiziksel tuşları olanlar daha mantıklı PS Vita dokunmatik ekrana geçti ama oyun için dokunmatik tuşlardan vazgeçmedi...

Analog tuş vs.. kesinlikle vazgeçilmez...

Merak ettim Android tabanlı bir tablet sürekli oyun oynanarak kaç saat dayanıyor
...
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mehmetoguzderin 6 yıl
Çıkışa kadar incelerse iPad kadar ince olursa o zaman tablet piyasasında cidden dengeler değişir.
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