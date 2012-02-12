Samsung'un Ivy Bridge tabanlı oyuncu dizüstü bilgisayarı detaylandı

Arka arkaya piyasaya sunduğu iddialı modeller sayesinde son birkaç yılda dizüstü bilgisayar satışlarını agresif bir şekilde arttıran Samsung, Intel'in 22nm Ivy Bridge platformunu kullanan yeni modeller üzerinde çalışıyor. Diğer sistem üreticileri gibi Samsung'un yeni platform için hazırlık sürecinde olduğu biliniyordu ancak şirketin yeni modellerine ait detayların belirmeye başlamasıyla birlikte Güney Koreli firmanın Ivy Bridge modelleri de şekillenmeye başladı.

Samsung'un haberimize konu olan oyun odaklı dizüstü bilgisayarı güçlü donanım özellikleriyle piyasaya çıktığı dönemde dikkat çekecek gibi görünüyor. NP700G7C-S01US koduna sahip olan yeni dizüstü bilgisayar, 17.3-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana (parlaklık seviyesi 400nit) sahip. Intel'in 22nm 3D transistör teknolojisini kullanarak geliştirdiği, 2.3GHz hızındaki dört çekirdekli Core i7-3610QM işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar, 16GB'a kadar DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor. Depolama sürücüsü olarak 1TB'lık iki adet disk ile toplamda 2TB depolama kapasitesi sunan dizüstü bilgisayar ekran kartı olaraksa Nvidia'nın Kepler mimarisini temel alan yeni nesil mobil ekran kartlarından GeForce GTX 675M eşlik ediyor. 2GB GDDR5 bellek ile gelen ekran kartı ile Samsung'un yeni sisteminin oyun performansı açısından iddialı bir konumda yer alacağı da altı çizilen detaylar arasında.

Samsung Chronos 7'deki tasarım anlayışının güncellenmiş hali ile dikkat çekici bir görünüme sahip olan diüstü bilgisayar, optik sürücü olarak Blu-ray kullanıyor ve bu durum, çoklu ortam deneyimi açısından da yeni modeli iddialı kılıyor. Samsung'un Express Cache teknolojisi ile hızlı sistem başlangıcını destekleyen diüstü bilgisayar, kablosuz iletişim 802.11n WiFi ve Bluetooth 4.0 desteğine ek olarak Intel WiDi ile uyumlu cihazlara kablosuz görüntü aktarımını da mümkün kılıyor. USB 2.0, USB 3.0 ve Gigabit Ethernet portlarına sahi olan dizüstü bilgisayarda görüntü aktarımı için D-Sub bağlantısı da destekleniyor. Görüntülü sohbet uygulamaları için 2 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik internet kamerası ile donatılan sistemde ayrıca klavyenin arka aydınlatma özelliğine sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

8 hücreli pil ile gelecek Samsung NP700G7C'nin, Intel Ivy Bridge platformunun lanse edileceği Nisan ayı içerisinde 1700$ civarı bir fiyatlandırma ile pazara giriş yapması bekleniyor.



