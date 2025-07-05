Galaxy Z Flip 7'nin enerji etiketi üzücü detayları ortaya çıkardı

Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE batarya bilgileri
Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip 7 FE, toz ve suya dayanıklılığı gösteren IP48 sertifikasına, düşmeye karşı Class A derecesine, onarılabilirlik olarak Class C derecesine sahip. Her iki telefon da B sınıfı enerji verimliliğine sahip.
Etikete göre, Galaxy Z Flip 7 modeli tek şarjla 42 saat 4 dakika; Z Flip 7 FE, tek şarjla 37 saat dayanacak. Galaxy Z Flip 7, 2000 şarj döngüsüne kadar nominal kapasitesinin en az %80'ini koruyacak. Galaxy Z Flip 7 FE, 1700 şarj döngüsüne kadar nominal kapasitesinin en az %80'ini koruyacak. Bu, Z Flip 7 FE’nin daha küçük ve daha az dayanıklı bataryaya sahip olacağı anlamına geliyor.
Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Flip 7, 4174mAh bataryaya sahip olacak. Daha uygun fiyatlı Galaxy Z Flip 7 FE, 3887 mAh bataryadan güç alacak. En üst seviye katlanabilir telefon olan Galaxy Z Fold 7’nin ise 4272mAh pil ile donatıldığı söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: