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    Galaxy Z Flip 7'nin enerji etiketi üzücü detayları ortaya çıkardı

    Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip 7 FE'nin enerji etiketi sızdırıldı. Etiket, cihazın batarya detayları ve fazlası hakkında bilgi veriyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE batarya kapasitesi Tam Boyutta Gör
    Samsung Unpacked etkiliğine sayılı günler kaldı. Yeni katlanır telefonların fotoğrafları paylaşıldı ve tasarımı ortaya çıktı. Özellik tarafında, cihazların bataryaları hakkında bilgi veren enerji etiketleri (AB’deki telefon üreticileri için zorunlu uygulama) sızdırıldı. Bu etiket pil, dayanıklılık ve onarılabilirlik ayrıntılarını ortaya koyuyor. Galaxy Z Fold 7 modelinin ardından Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip 7 FE’nin enerji etiketi ortaya çıktı.

    Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE batarya bilgileri

    Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip 7 FE, toz ve suya dayanıklılığı gösteren IP48 sertifikasına, düşmeye karşı Class A derecesine, onarılabilirlik olarak Class C derecesine sahip. Her iki telefon da B sınıfı enerji verimliliğine sahip.

    Etikete göre, Galaxy Z Flip 7 modeli tek şarjla 42 saat 4 dakika; Z Flip 7 FE, tek şarjla 37 saat dayanacak. Galaxy Z Flip 7, 2000 şarj döngüsüne kadar nominal kapasitesinin en az %80'ini koruyacak. Galaxy Z Flip 7 FE, 1700 şarj döngüsüne kadar nominal kapasitesinin en az %80'ini koruyacak. Bu, Z Flip 7 FE’nin daha küçük ve daha az dayanıklı bataryaya sahip olacağı anlamına geliyor.

    Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Flip 7, 4174mAh bataryaya sahip olacak. Daha uygun fiyatlı Galaxy Z Flip 7 FE, 3887 mAh bataryadan güç alacak. En üst seviye katlanabilir telefon olan Galaxy Z Fold 7’nin ise 4272mAh pil ile donatıldığı söyleniyor.

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