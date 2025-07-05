Galaxy Z Flip 7 aksesuarları sızdırıldı: Yeni kılıflar, renkler ve uyumlu modeller ortaya çıktı

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Samsung’un 9 Temmuz’daki Unpacked etkinliği öncesi sızdırılan yeni görseller, Galaxy Z Flip 7’ye özel aksesuarları gözler önüne serdi. Üç farklı kılıf modeliyle karşımıza çıkan yeni seri; şeffaf, halkalı silikon ve suni deri kaplamalı Kindsuit (Samsung’un suni deri görünümlü, zarif ve koruyucu telefon kılıfı serisi) seçenekleriyle hem tarz hem de koruma vadediyor.

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Şeffaf kılıf, telefonun yeni ortaya çıkan mercan kırmızısı rengi dahil olmak üzere tasarım detaylarını öne çıkarırken, manyetik versiyonuyla kablosuz şarj hizalamasını kolaylaştırıyor. Halkalı silikon model ise siyah, mavi, mint ve mercan kırmızısı gibi canlı tonlarla sunulacak. Tek elle kullanım kolaylığı sağlayan bu kılıf, daha genç ve hareketli bir stil arayanlara hitap ediyor.

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Daha klasik bir görünüm isteyenler içinse Kindsuit serisi öne çıkıyor. Siyah, bej ve açık kahverengi tonlarındaki bu kılıf, suni deri yüzeyiyle premium bir his yaratıyor. Tüm kılıflar, cihazın inceliğini koruyacak şekilde tasarlanmış ve düşmelere karşı ekstra köşe koruması sunuyor. Ayrıca kamera açıklıklarına uyumlu, yansımayı azaltan bir ekran koruyucunun da yolda olduğu söyleniyor.

Öte yandan, Exynos 2400 işlemciyle gelmesi beklenen ve yaklaşık 700–800 dolar arasında fiyatlandırılması öngörülen Galaxy Z Flip 7 FE modelinin de bu aksesuarlarla uyumlu olacağı iddia ediliyor. Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonunu sadece donanım değil, aksesuar tarafında da güçlü şekilde desteklemeye hazırlanıyor.

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Galaxy Z Flip 7 aksesuarları sızdırıldı: İşte tüm detaylar

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