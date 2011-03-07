Sapphire Başkan Yardımıcısı ile keyifli bir sohbet: Ekran kartlarının dünü, bugünü ve yarını!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyaca ünlü ekran kartı üreticisi Sapphire'in başkan yardımcısı Adrian Thompson çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekran kartlarının dünü, bugünü ve yarını hakkında konuşan Thompson, Radeon HD 6990 ile birlikte nettop'lar, Fusion anakartlar ve hatta Apple hakkında çok özel açıklamaları Türkiye'de sadece Donanım Haber'e yaptı.
Çekerken büyük keyif aldığımız bu röportajı tüm teknoloji tutkunlarının büyük bir keyifle izleyeceğini düşünüyoruz.
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-Space derken bence boşluk demiyor, bir ürün alanından bahsediyor.
-Applela ilgili kısımda En az konuşma diye tercüme ettiğiniz şey minimum speak değil minimum spec yani minimum teknik özellik 14.30 ve 15.49
-Software offerings'i yazılım önerilerimiz olarak çevirmek doğru değil, kelime kelime doğru ama anlamı bu değil, bence doğrusu yazılım ürünlerimiz veya yazılımlı ürünlerimiz olabilir. Sonuçta birşey önermiyorlar. 17.51
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