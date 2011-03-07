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Sapphire Başkan Yardımıcısı ile keyifli bir sohbet: Ekran kartlarının dünü, bugünü ve yarını!

8 yıl
43,1b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyaca ünlü ekran kartı üreticisi Sapphire'in başkan yardımcısı Adrian Thompson çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekran kartlarının dünü, bugünü ve yarını hakkında konuşan Thompson, Radeon HD 6990 ile birlikte nettop'lar, Fusion anakartlar ve hatta Apple hakkında çok özel açıklamaları Türkiye'de sadece Donanım Haber'e yaptı.

Çekerken büyük keyif aldığımız bu röportajı tüm teknoloji tutkunlarının büyük bir keyifle izleyeceğini düşünüyoruz.


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benben2009 8 yıl
Abi çok güzel anlatmış bende hiç sıkılmadan izledim keşke bütün röpörtajlar böyle olsa
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scorn 8 yıl
güzel anlatmış amca, apple ile ilgili yorum kısmı güzeldi, "arkadaş resmi nası atcam buna??"
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Yux[H]ell!cA 8 yıl
Gerçekten çok etkileyici bir röportaj olmuş emeğiniz için sonsuz teşekkürler.. ülkem adına böyle şeyler yapmanız çok gurur verici bence. Apple a atıfta bulunması yerindeydi gerçekten, adam sallamıyor pazarlama taktiği adına konuşmuyor gerçekten soruyor Apple ürünüm var evde 2 tane ama neden usb yok fln. son derece etkileyici Fusion merak ettim :=))
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DH Misafiri 8 yıl
helal olsun sapphıre dünya başkan yardımcısına ne kadar içten konuşuyo çok güzel bir röportaj
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captanico 8 yıl
dh de izledigim en iyi ropörtajdı.keyifle izledim.cok sempatik bir adam bulundugu yeri kesinlikle haketmis.
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leventalpsal 8 yıl
Tercümede bazı hatalar var.
-Space derken bence boşluk demiyor, bir ürün alanından bahsediyor.
-Applela ilgili kısımda En az konuşma diye tercüme ettiğiniz şey minimum speak değil minimum spec yani minimum teknik özellik 14.30 ve 15.49
-Software offerings'i yazılım önerilerimiz olarak çevirmek doğru değil, kelime kelime doğru ama anlamı bu değil, bence doğrusu yazılım ürünlerimiz veya yazılımlı ürünlerimiz olabilir. Sonuçta birşey önermiyorlar. 17.51
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vidoko 8 yıl
adam ne konuşuyor bea tam pazarlamaacı ,,bence gördüğüm en iyi röportaj yapan konuk diyebiirim.
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Menow 8 yıl
Başkan yardımcımız satış ve pazarlama kökenli sanırım :) Süper bir pazarlamacı... Çok sıcak ve alakadar. Dİğer bütün röportajlardan daha sıcak bir röportaj olmuş. Hatta bizim sunucumuz çok soğuk kalmış diyebiliriz :)
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serverdx 8 yıl
Erdi abi keşke şu nvidia physx ve stream ayrımı ne zaman bitecek diye sorsaydın. Ben de bir sapphire kulllanıcısıyım bazı oyunları full özellikte oynayabilirken bazı oyunları full açsamda nvidia physx yüzünden oyun çok fakir gözüküyor.
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mavizaman 8 yıl
3. haftasında toxic modeli kartımın fanı tıkırtılı çalışıyor.
yorum sizin.
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