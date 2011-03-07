Sapphire Başkan Yardımıcısı ile keyifli bir sohbet: Ekran kartlarının dünü, bugünü ve yarını!

Dünyaca ünlü ekran kartı üreticisi Sapphire'in başkan yardımcısı Adrian Thompson çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekran kartlarının dünü, bugünü ve yarını hakkında konuşan Thompson, Radeon HD 6990 ile birlikte nettop'lar, Fusion anakartlar ve hatta Apple hakkında çok özel açıklamaları Türkiye'de sadece Donanım Haber'e yaptı.

Çekerken büyük keyif aldığımız bu röportajı tüm teknoloji tutkunlarının büyük bir keyifle izleyeceğini düşünüyoruz.