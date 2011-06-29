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Scythe midi-tower formundaki yeni bilgisayar kasasını satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,8b
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Scythe midi-tower formundaki yeni bilgisayar kasasını satışa sundu
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Son kullanıcıların daha çok işlemci soğutucularıyla tanıdığı Japon komponent üreticisi Scythe, Ikazuti adını verdiği midi-tower formundaki yeni kasa modeleini Avrupa'da kullanıma sundu. 200  442 x 475 mm boyutlarında ve 7.02 Kg ağırlığında olan kasa, ATX, Flex-ATX, micro ATX formundaki anakartlarla kullanılabiliyor. 
Optimize edilmiş kasa içi hava akışına sahip olduğu belirtilen kasa, dört adet 5.25-inç sürücüye ve dört adet dahili 3.5-inç sürücüye destek sunuyor. 800 devir/dakika hızında çalışan  iki adet 120mm fan ile desteklenen kasanın giriş-çıkış panelinde iki adet USB 2.0 portu ile birlikte ses portu, eSATA konnektörüne yer veriliyor.
Siyah/Siyah, Siyah/Gümüş ve Siyah/Koyu Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulan Scythe Ikazuti'nin Avrupa satış fiyatı 58.50 Avro olarak açıklandı.
Scythe midi-tower formundaki yeni bilgisayar kasasını satışa sundu
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mumak 8 yıl
bu kadar basit bi kasa için 58 euro bana çok gibi geldi.
bu tür düşük fiyatlı kasalarda xigmatek midgard dan daha hoşuna rastlamadaım henüz.
kendi segmentinde kasada yok yok maşallah
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saintroyo 8 yıl
düşük fiyat segmenti için ideal bir kasa.
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séquestre 8 yıl
Fazla abartı sevmeyenler için olmalı ..
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