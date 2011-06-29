Scythe midi-tower formundaki yeni bilgisayar kasasını satışa sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son kullanıcıların daha çok işlemci soğutucularıyla tanıdığı Japon komponent üreticisi Scythe, Ikazuti adını verdiği midi-tower formundaki yeni kasa modeleini Avrupa'da kullanıma sundu. 200 442 x 475 mm boyutlarında ve 7.02 Kg ağırlığında olan kasa, ATX, Flex-ATX, micro ATX formundaki anakartlarla kullanılabiliyor.
Optimize edilmiş kasa içi hava akışına sahip olduğu belirtilen kasa, dört adet 5.25-inç sürücüye ve dört adet dahili 3.5-inç sürücüye destek sunuyor. 800 devir/dakika hızında çalışan iki adet 120mm fan ile desteklenen kasanın giriş-çıkış panelinde iki adet USB 2.0 portu ile birlikte ses portu, eSATA konnektörüne yer veriliyor.
Siyah/Siyah, Siyah/Gümüş ve Siyah/Koyu Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulan Scythe Ikazuti'nin Avrupa satış fiyatı 58.50 Avro olarak açıklandı.
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bu tür düşük fiyatlı kasalarda xigmatek midgard dan daha hoşuna rastlamadaım henüz.
kendi segmentinde kasada yok yok maşallah