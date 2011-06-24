Scythe yeni işlemci soğutucusu Mugen 3'ü Avrupa pazarına sundu

Japonya merkezli komponent üreticisi Scythe, haftanın sona ermesine saatler kala sessizliğini bozdu ve üçüncü nesil Mugen işlemci soğutucusunu Avrupa pazarına sundu. Hız aşırtmacılar ve donanım tutkunları için hazırlanan 130 x 100 x 158 mm boyutlarında ve 825 gram ağırlığındaki Mugen 3, bakır tabana, altı adet bakır ısı borusuna ve çok sayıda alüminyum yaprağa sahip. Mugen 3'e, 300-1600 devir/dakika hızında çalışan ve çalışma hızına göre 9.60-32.15 dBA seviyesinde gürültü yaratan 120mm çapında fan eşlik ediyor.





Intel'in piyasadaki güncel tüm işlemcileriyle (LGA775/1155/1156/1366 ) uyumlu olan Mugen 3, AMD tarafında da soket AM2/AM2+/AM3 formundaki işlemcilerle kullanılabiliyor. Yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenen Scythe Mugen 3'ün yurt dışındaki tavsiye edilen son kulalnıcı satış fiyatı 35.90 Avro olarak açıklandı.