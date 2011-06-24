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Scythe yeni işlemci soğutucusu Mugen 3'ü Avrupa pazarına sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli komponent üreticisi Scythe, haftanın sona ermesine saatler kala sessizliğini bozdu ve üçüncü nesil Mugen işlemci soğutucusunu Avrupa pazarına sundu. Hız aşırtmacılar ve donanım tutkunları için hazırlanan 130 x 100 x 158 mm boyutlarında ve 825 gram ağırlığındaki Mugen 3, bakır tabana, altı adet bakır ısı borusuna ve çok sayıda alüminyum yaprağa sahip. Mugen 3'e, 300-1600 devir/dakika hızında çalışan ve çalışma hızına göre 9.60-32.15 dBA seviyesinde gürültü yaratan 120mm çapında fan eşlik ediyor.

Intel'in piyasadaki güncel tüm işlemcileriyle (LGA775/1155/1156/1366 ) uyumlu olan Mugen 3, AMD tarafında da soket AM2/AM2+/AM3 formundaki işlemcilerle kullanılabiliyor. Yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenen Scythe Mugen 3'ün yurt dışındaki tavsiye edilen son kulalnıcı satış fiyatı 35.90 Avro olarak açıklandı.

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Rüzgar81 8 yıl
Ben Mugen 2 kullanıyorum ve gercekten f/p canavarı.

Su an halen Q6600@3,6 Ghz kullanıyorum Mugen 2 ile ve max 62 derece görüyor Prime ile.

Mugen 3 yaklaşık 3-4 derece daha serin kalacakmış sanırım. Üzerindeki fan cok cok kaliteli ve sessiz. Gerekirse zaten diğer tarafada bir tane takilabiliyor.

Soğutucu biraz irice ama bu fiyata bu soğutmanın sağlanması için gayet doğal.

Mugen 2 30 Euro, buda bir cok yerde 35 Euro ile satılmaya başlanacak veya başlandı.

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mali__ 8 yıl
"Şimdi dilerseniz test sistemimize takalım ve performansına bakalım"
bu cümleyi duymadan sogutu almam.. E Mesut abi askere gitmeden Ülkeye girer mı,bence girmez.. E o zaman geciniz haberi :)
nice dag gibi "sessiz ve performanli" soğutucular gördük traktör çıktılar.. Ayrıca silikon destek yok fan ile yapraklar arasında ses sorunu fandan olmasa bile titreşimden olabilir.. Isı borularının teması bir pazarlama tekniğinden öteye geçemedi iyi olan ve direk temas etmeyen soğutucular var piyasada..
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séquestre 8 yıl
Güven verici görünüyor ..
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MÜŞAVİR 8 yıl
2. bir 12cm fan takılabilir görünüyor ve o şekilde perfromansı çok daha iyi olacaktır.
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alito 8 yıl
işlemciye direkt temas eden ısı borusu dizaynı artık çokta fark yaratan ve kabul gören bir teknik değil. üreticiler yavaş yavaş o dizayndan uzaklaşmaya başladılar demekki çokda etkili değil. bence bu model gayet iyi bir soğutma sağlayabilir ama yinede testlere bakmak lazım.
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peters 8 yıl
Isı borularının işlemciye direkt temas etmemesi performansını olumsuz etkileye bilir.Ama fiyatı ve yapısı güzel görünüyor.
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xxxrunoxxx 8 yıl
Çok iyi görünüyor önceden görmüş olsam kesin alırdım.
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Fiberay 8 yıl
Performansının güzel olacağını düşünüyorum testleri görelim tercih edilebilir.
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