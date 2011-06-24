Scythe yeni işlemci soğutucusu Mugen 3'ü Avrupa pazarına sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japonya merkezli komponent üreticisi Scythe, haftanın sona ermesine saatler kala sessizliğini bozdu ve üçüncü nesil Mugen işlemci soğutucusunu Avrupa pazarına sundu. Hız aşırtmacılar ve donanım tutkunları için hazırlanan 130 x 100 x 158 mm boyutlarında ve 825 gram ağırlığındaki Mugen 3, bakır tabana, altı adet bakır ısı borusuna ve çok sayıda alüminyum yaprağa sahip. Mugen 3'e, 300-1600 devir/dakika hızında çalışan ve çalışma hızına göre 9.60-32.15 dBA seviyesinde gürültü yaratan 120mm çapında fan eşlik ediyor.
Intel'in piyasadaki güncel tüm işlemcileriyle (LGA775/1155/1156/1366 ) uyumlu olan Mugen 3, AMD tarafında da soket AM2/AM2+/AM3 formundaki işlemcilerle kullanılabiliyor. Yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenen Scythe Mugen 3'ün yurt dışındaki tavsiye edilen son kulalnıcı satış fiyatı 35.90 Avro olarak açıklandı.
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Su an halen Q6600@3,6 Ghz kullanıyorum Mugen 2 ile ve max 62 derece görüyor Prime ile.
Mugen 3 yaklaşık 3-4 derece daha serin kalacakmış sanırım. Üzerindeki fan cok cok kaliteli ve sessiz. Gerekirse zaten diğer tarafada bir tane takilabiliyor.
Soğutucu biraz irice ama bu fiyata bu soğutmanın sağlanması için gayet doğal.
Mugen 2 30 Euro, buda bir cok yerde 35 Euro ile satılmaya başlanacak veya başlandı.
bu cümleyi duymadan sogutu almam.. E Mesut abi askere gitmeden Ülkeye girer mı,bence girmez.. E o zaman geciniz haberi :)
nice dag gibi "sessiz ve performanli" soğutucular gördük traktör çıktılar.. Ayrıca silikon destek yok fan ile yapraklar arasında ses sorunu fandan olmasa bile titreşimden olabilir.. Isı borularının teması bir pazarlama tekniğinden öteye geçemedi iyi olan ve direk temas etmeyen soğutucular var piyasada..