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Scythe yeni işlemci soğutucusu Mügen 3'ü tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon komponent üreticisi Scythe, yeni işlemci soğutucusu Mugen 3'ü, CeBIT 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sundu. Kule tipi tasarımı esas alan yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusunda 6 adet Bakır ısı borusuna, Bakır tabana ve 200-1600 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm çapında fana yer veriliyor.

Yerini alacağı Mugen 2 ile kıyaslandığında daha yüksek soğutma verimliliğine sahip olduğu belirtilen Mugen 3'ün, yakında Mugen 2 ile aynı fiyattan seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.


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artenis 8 yıl
Isı borusu tasarımı çok etkili olacak gibi, mantıklı ve yerinde endustriyel tasarım
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anadolulu1 8 yıl
takoz gibi gözüküyor boyut büyük ama işlevi önemli
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İstan34bul 8 yıl
Hep ayni şeyler.Ben istiyorumki boruların içinde 30-40derecede buharlasan sıvılar var ondan koysunlar.Buharlasan sıvı fan in soğutma etkisiyle tekrar yogunlasir işlemci yüzeyine yağmur gibi yağacak.
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H34RTL3SS 8 yıl

suleymangonca

Hep ayni şeyler.Ben istiyorumki boruların içinde 30-40derecede buharlasan sıvılar var ondan koysunlar.Buharlasan sıvı fan in soğutma etkisiyle tekrar yogunlasir işlemci yüzeyine yağmur gibi yağacak.


onun pek işe yarayabileceinden emin deilim ama
bununla bide peltier soutmayı birleştirseler nasıl olur acaba :)
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MxFxOx 8 yıl
fanı 200 devirde dönebiliyorsa çok iyi olur. fansız soğutucu niyetine kullanırdık
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H34RTL3SS 8 yıl
en az 5'C en fazla 10'c fark yapar öncekine göre fazlası olursa albenisi olur
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peters 8 yıl
performansının yanında sessizlik'de önemli umarım uygun fiyata raflardaki yerini alır.
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Volkanbaba 8 yıl
Sesi düşük seviyede ise alınabilir güzel bir soğurma takımı.
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No Way Out 8 yıl
Bir kanatdaki 6mm 6 tane heatpipe yüksek performans için uygun, her kanat bloğunda 3 hp olmasıda bir diğer avantajı üstelik işlemci ile tamas eden mekanda yüksek sıcaklıklara maruz kalması durumunda o ısıyı emecek heatsinkde bulunuyor sonuç olarak başarılı bir ürün. Eğer bunu tek blok kategorisine sokarsak tek blokda liderdiği eline geçirebilir.
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