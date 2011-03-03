Scythe yeni işlemci soğutucusu Mügen 3'ü tanıttı

Japon komponent üreticisi Scythe, yeni işlemci soğutucusu Mugen 3'ü, CeBIT 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sundu. Kule tipi tasarımı esas alan yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusunda 6 adet Bakır ısı borusuna, Bakır tabana ve 200-1600 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm çapında fana yer veriliyor.

Yerini alacağı Mugen 2 ile kıyaslandığında daha yüksek soğutma verimliliğine sahip olduğu belirtilen Mugen 3'ün, yakında Mugen 2 ile aynı fiyattan seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.