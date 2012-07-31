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Scythe'dan akrilik bilgisayar kasası: Acb-Type3

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,8b
1
17
Kasa
knight
Haber Editörü
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Scythe'dan akrilik bilgisayar kasası: Acb-Type3
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Bilgisayar bileşeni üreticisi Scythe, yeni transparan bilgisayar kasası Acb-Type3 üzerindeki örtüleri kaldırdı.
368 mm x 270 mm x 347 mm ebatlarındaki ve 2.6 kg ağırlığındaki Acb-Type3'de, 5 mm kalınlığında akrilik kullanılmış. Dört bir yanı açık şekilde tasarlanan kasa, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü, 3 adet 3.5-inç'lik sürücü veya 2 adet 2.5-inç'lik sürücü desteği sunuyor.
ATX, Micro-ATX veya Mini-ITX formundaki anakartlarla kullanılabilen kasa, maksimum 190 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek veriyor.
Scythe, kasa için 85$ fiyat belirlemiş durumda.
Scythe'dan akrilik bilgisayar kasası: Acb-Type3
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Scythe'dan akrilik bilgisayar kasası: Acb-Type3
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Scythe'dan akrilik bilgisayar kasası: Acb-Type3
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mami_24 7 yıl en beğenilen
haftanın menüsü nerede?
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Santino Santorelli 7 yıl
bu ne la?
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JoeyBane 7 yıl
Fiyatı gayet uygunmuş. Hoş bence.
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fuckulteli 7 yıl
Toz yuvası yaratmak için doğru tercih!
Kasa demek yanlış olur, kasa demek sarıp sarmalayan koruyan bir ürünü çağrıştırıyor, bunun dört bir yanı açık!
Benim şahsi görüşüm olaraksa yeterince kötü bir görüntü yaratacağı yönünde, tüm donanımlar hiçbir estetik görünüm olmadan sergilenecek, sanki parası olmayıpta kasasız olarak sitemi kurmuşsun gibi
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MxFxOx 7 yıl
bu tip kasalarda içerisine bir gram hava girmeyecek şekilde tasarlanmalı tamamen su soğutma uygulanmalıydı. bu kasada anakart yere paralel konmuş içindeki bileşenleri bu şekilde görmek zor çok bicimsiz duruyor havada asılı gibi görünmesini mi? istemişler anlayamadım.
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Krauser DMC 7 yıl
gözüm o ekran kartına takıldı, s-video çıkışlı ekran kartı mı kaldı bunlar neyin kafasındalar?
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ecs_elite_group 7 yıl
normal bir evde kullanıldığında 1-2 ay sonra kasanın içinin bu kadar görünmesini istemez kimse sanırım. tozdan çok kirli görüntü oluşur işin yok her ay kasamı temizlicen dip baca :)
belki komple su soğutma çözümüyle tozlanmanın önüne kısmen geçilebilir.
bu arada hiç estetik gözükmüyor :( komple akrilik pek iyi bi fikir değil sanırım
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deathshadow 7 yıl
sanırım bizimkilere imkan verilse çok daha iyi kasalar üretiebilir ;)
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turbo-powwer 7 yıl
Ooh soyle havadar havadar
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teknoforum-bs 7 yıl
Bunu kasa yaptık die satıyolar mı şimdi. Turk tasarımcıların modlamaları buna 10 ceker ya
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aspirin_00 7 yıl
millet kasanın içini nasıl soğuk serin tutarım çabasında bu sanki kutupta yaşayanlara özel dizayn
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