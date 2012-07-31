Scythe'dan akrilik bilgisayar kasası: Acb-Type3

Bilgisayar bileşeni üreticisi Scythe, yeni transparan bilgisayar kasası Acb-Type3 üzerindeki örtüleri kaldırdı.



368 mm x 270 mm x 347 mm ebatlarındaki ve 2.6 kg ağırlığındaki Acb-Type3'de, 5 mm kalınlığında akrilik kullanılmış. Dört bir yanı açık şekilde tasarlanan kasa, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü, 3 adet 3.5-inç'lik sürücü veya 2 adet 2.5-inç'lik sürücü desteği sunuyor.

ATX, Micro-ATX veya Mini-ITX formundaki anakartlarla kullanılabilen kasa, maksimum 190 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek veriyor.

Scythe, kasa için 85$ fiyat belirlemiş durumda.