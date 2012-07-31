Scythe'dan akrilik bilgisayar kasası: Acb-Type3

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Bilgisayar bileşeni üreticisi Scythe, yeni transparan bilgisayar kasası Acb-Type3 üzerindeki örtüleri kaldırdı.
368 mm x 270 mm x 347 mm ebatlarındaki ve 2.6 kg ağırlığındaki Acb-Type3'de, 5 mm kalınlığında akrilik kullanılmış. Dört bir yanı açık şekilde tasarlanan kasa, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü, 3 adet 3.5-inç'lik sürücü veya 2 adet 2.5-inç'lik sürücü desteği sunuyor.
ATX, Micro-ATX veya Mini-ITX formundaki anakartlarla kullanılabilen kasa, maksimum 190 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek veriyor.
Scythe, kasa için 85$ fiyat belirlemiş durumda.
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Kasa demek yanlış olur, kasa demek sarıp sarmalayan koruyan bir ürünü çağrıştırıyor, bunun dört bir yanı açık!
Benim şahsi görüşüm olaraksa yeterince kötü bir görüntü yaratacağı yönünde, tüm donanımlar hiçbir estetik görünüm olmadan sergilenecek, sanki parası olmayıpta kasasız olarak sitemi kurmuşsun gibi
belki komple su soğutma çözümüyle tozlanmanın önüne kısmen geçilebilir.
bu arada hiç estetik gözükmüyor :( komple akrilik pek iyi bi fikir değil sanırım
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