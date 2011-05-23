Scythe'den düşük profilli yeni işlemci soğutucusu; Kozuti

Japonya merkezli komponent üreticisi Scythe, Kozuti adını verdiği düşük profilli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. 110 x 103 x 40 mm boyutlarında ve 250 gram ağırlığında olan soğutucu, Top-Flow tasarımını temel alıyor ve 6mm kalınlığındaki üç adet fan ile birlikte 800-3300 devir/dakika hızlarında çalışan 80mm çapında fan ile geliyor.

Scythe tarafından açıklanan bilgilere göre, fan dönüş hızına bağlı olarak 8.2 ile 32.5 dbA arasında gürültü yaratan soğutucu, Intel'in Sandy Bridge ve AMD'nin Bulldozer işlemcileri de dahil olmak üzere piyasada var olan ve yakında çıkacak işlemcilere destek sunuyor. Scythe Kazuti, Avrupa'da 22.90 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla sunuluyor.