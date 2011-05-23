Scythe'den düşük profilli yeni işlemci soğutucusu; Kozuti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japonya merkezli komponent üreticisi Scythe, Kozuti adını verdiği düşük profilli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. 110 x 103 x 40 mm boyutlarında ve 250 gram ağırlığında olan soğutucu, Top-Flow tasarımını temel alıyor ve 6mm kalınlığındaki üç adet fan ile birlikte 800-3300 devir/dakika hızlarında çalışan 80mm çapında fan ile geliyor.
Scythe tarafından açıklanan bilgilere göre, fan dönüş hızına bağlı olarak 8.2 ile 32.5 dbA arasında gürültü yaratan soğutucu, Intel'in Sandy Bridge ve AMD'nin Bulldozer işlemcileri de dahil olmak üzere piyasada var olan ve yakında çıkacak işlemcilere destek sunuyor. Scythe Kazuti, Avrupa'da 22.90 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla sunuluyor.
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Ayrica dusuk guc tuketimli islemciler de bu sogutucularla ne yazik ki ayni kaderi paylasiyor.
"6mm kalınlığındaki üç adet fan ile" fan yerine bakır boru falan olması gerekiyor herhalde.
İlginç bir tasarım olmuş. Fiyat olarakta çok ucuz değil.
Fanı soğutucunun üstüne koysalar, yüksekliğe 25mm daha ilave ederlerdi. İnce kesim, jilet gibi bir fan koysalar da fiyat artardı. Bu şekilde her 2 soruna da iyi bir çözüm bulmuşlar.
ne kadar verimli olabilirki bu şekil aluminyum yaprakların arasından ne kadar hava cekebilir .