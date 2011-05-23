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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Scythe'den düşük profilli yeni işlemci soğutucusu; Kozuti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,3b
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12
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli komponent üreticisi Scythe, Kozuti adını verdiği düşük profilli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. 110 x 103 x 40 mm boyutlarında ve 250 gram ağırlığında olan soğutucu, Top-Flow tasarımını temel alıyor ve 6mm kalınlığındaki üç adet fan ile birlikte 800-3300 devir/dakika hızlarında çalışan 80mm çapında fan ile geliyor.

Scythe tarafından açıklanan bilgilere göre, fan dönüş hızına bağlı olarak 8.2 ile 32.5 dbA arasında gürültü yaratan soğutucu, Intel'in Sandy Bridge ve AMD'nin Bulldozer işlemcileri de dahil olmak üzere piyasada var olan ve yakında çıkacak işlemcilere destek sunuyor. Scythe Kazuti, Avrupa'da 22.90 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla sunuluyor.

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FoXyBuLL 7 yıl
Dusuk profil sogutucularin cok mantikli oldugu dusuncesine ben de katiliyorum. Ancak gelin gorun ki bu sogutuculari ulkemizde bulmak neredeyse imkansiz.

Ayrica dusuk guc tuketimli islemciler de bu sogutucularla ne yazik ki ayni kaderi paylasiyor.
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Confusion 7 yıl
son 2 Scythe haberi htpc ve düşük profil odaklı çözümler üzerine geldi. firma bu alanda ya büyük açık gördü ya da yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor
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sedoman34 7 yıl
bu kadar kısa boylu bir sogutucunun üzerine gelecek şekilde 12cm genişliginde bir fan konulması mümkün olabilecekken alta gürültücü ve daha az işlevsel bir fan koymakla tam olarak ne yaptıklarından firmanında emin oldugunu düşünmüyorum.
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mgedik06 8 yıl
bana göre buradaki olay bakır borular tabandaki ısıyı yapraklara yeteri kadar verimli taşıyamıyor... zira o fanın oraya koyulmasındaki bütün espiri çok fazla ısınan taban plakanın soğutulma ihtiyacının olması... eğer taban plaka, üzerindeki ısıyı bakır borular vasıtası ile üst yapraklara aktarmada başarısız ise zaten üst taraf ılık olacak ve her hangi bir fanla soğutulmasına gerek kalmayacaktır... soğutucuyu alanların her hangi bir hüsrana uğramaması temennisi ile eğer başarılı bir soğutucu olursa bu 50 TL seviyesinden satılması çok iyi değil ama normal gibi...
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rbronline 8 yıl
tasarım olarak 10 üzerinden 5 alır Fiyat olarakta çok ucuz değil [>:]
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Turkforce 8 yıl
@Fx57
"6mm kalınlığındaki üç adet fan ile" fan yerine bakır boru falan olması gerekiyor herhalde.
İlginç bir tasarım olmuş. Fiyat olarakta çok ucuz değil.
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ScreamAiMFire 8 yıl
Ucuz soğutucu güzel herkez 100-200TL veremiyor soğutuculara lükse kaçıyor. Stok fandan iyidir.
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Ju1i@~ 8 yıl
meposion
fan yanlış yerde değilmi yav ne kadar verimli olabilirki bu şekil aluminyum yaprakların arasından ne kadar hava cekebilir .

Fanı soğutucunun üstüne koysalar, yüksekliğe 25mm daha ilave ederlerdi. İnce kesim, jilet gibi bir fan koysalar da fiyat artardı. Bu şekilde her 2 soruna da iyi bir çözüm bulmuşlar.
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meposion 8 yıl
fan yanlış yerde değilmi yav
ne kadar verimli olabilirki bu şekil aluminyum yaprakların arasından ne kadar hava cekebilir .
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