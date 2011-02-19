Scythe'den endüstrinin en büyük işlemci soğutucusu; Susanoo

Yüksek performanslı soğutucu çözümleriyle ün yapan Japon komponent üreticisi Scythe, Susanoo adını verdiği devasa boyutlardaki yeni işlemci soğutucusunu anavatanı Japonya'da kullanıma sundu. 210 x 210 x 160 mm boyutlarunda ve 1565 gram ağırlığında olan Susanoo, sahip olduğu ölçülerle endüstrinin en büyük işlemci soğutucu olarak gösteriliyor.

Scythe'nin "ileri seviye kullanıcılar" için hazırladığı yeni işlemci soğutucusu, iri ve kaslı tasarımı nedeniyle tahmin edebileceğiniz üzere kasa için kullanıma olanak tanımıyor. Hız aşırtma profesyoneller ve performans tutkunlarının uzay kasa kurulumlarda kullanmaları için gelitirilen Susanoo'da, her biri 10cm çapında tam dört adet fana yer veriliyor.

Aynı zamanda 6mm kalınlığında 12 adet Bakır ısı borusu ile donatılan Susanoo'da çok sayıda Alüminyum yaprağa yer veriliyor. Intel'in LGA 775/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket AM2/AM2+/AM3 işlemcilerine destek sunan yani piyasada yaygın olarak kullanılan güncel tüm işlemcilerin desteklendiği Scythe Susanoo'nun fiyatı ise 102 dolar.