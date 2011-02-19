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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Scythe'den endüstrinin en büyük işlemci soğutucusu; Susanoo

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
69,3b
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72
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı soğutucu çözümleriyle ün yapan Japon komponent üreticisi Scythe, Susanoo adını verdiği devasa boyutlardaki yeni işlemci soğutucusunu anavatanı Japonya'da kullanıma sundu. 210 x 210 x 160 mm boyutlarunda ve 1565 gram ağırlığında olan Susanoo, sahip olduğu ölçülerle endüstrinin en büyük işlemci soğutucu olarak gösteriliyor.

Scythe'nin "ileri seviye kullanıcılar" için hazırladığı yeni işlemci soğutucusu, iri ve kaslı tasarımı nedeniyle tahmin edebileceğiniz üzere kasa için kullanıma olanak tanımıyor. Hız aşırtma profesyoneller ve performans tutkunlarının uzay kasa kurulumlarda kullanmaları için gelitirilen Susanoo'da, her biri 10cm çapında tam dört adet fana yer veriliyor.

Aynı zamanda 6mm kalınlığında 12 adet Bakır ısı borusu ile donatılan Susanoo'da çok sayıda Alüminyum yaprağa yer veriliyor. Intel'in LGA 775/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket AM2/AM2+/AM3 işlemcilerine destek sunan yani piyasada yaygın olarak kullanılan güncel tüm işlemcilerin desteklendiği Scythe Susanoo'nun fiyatı ise 102 dolar.


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Confusion 8 yıl en beğenilen
soğutucuya anakart takmışlar


1.6kg altında ezilen işlemcinin dramı
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DH Misafiri 7 yıl
[QUOTE]Yüksek performanslı soğutucu çözümleriyle ün yapan Japon komponent üreticisi Scythe, Susanoo adını verdiği devasa boyutlardaki yeni işlemci soğutucusunu anavatanı Japonya'da kullanıma sundu[/QUOTE]
"komponent" burayı yanlış okumuşlardır doğrusu "kamyonet" sogutucudanda anlamak mümkün
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MMX 166 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

buna halk arasında esegın seyıne su kacırmak denır
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Python 8 yıl
aklıma yamulan anakartım geldi sogutucuyu görünce :)
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devrimdoga 8 yıl
Hoca o kadar büyük alana soğutma yetersiz kalır bence çünkü ısı boruları işlemciye direk temas etmiyor gerçi 4 fan varken göz ardı edilebilir ama madem extreme olacak bare adam gibi bişey yapında hiç değiştirmeye gerek kalmasın uzay montajda.
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atiktuk 8 yıl
ee kasayı mı soğutucuya geçiricez ,soğutucuyu mu kasaya:) lol




fanların oldugu kısım kasa dışında kalabilir değişik bir modding olabilir aslında
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barabelli 8 yıl
abi işin bo.unu çıkarmışlar
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alito 8 yıl
çok fetiş birşey hacı. adamlar artık kendilerini aştı
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Emre Demirel 8 yıl
benim truvateke sığarmı ki alırım vallaha
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Tolgá 8 yıl

emre37s

benim truvateke sığarmı ki alırım vallaha

yapanlar bile uzay montaj diyor
anakartı eline alırsın gerisi gelir zaten
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Zıp.Zıp 8 yıl

emre37s

benim truvateke sığarmı ki alırım vallaha

full tavır diil mi truvatek?alır mutlaka.
sizden de bir video inceleme bekliyoruz.
ama mümkünse daha ilk sogutucuyu takarken video cekmeye başlayın
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H.E.B Sup 8 yıl
Uzay montajda kullanılabilir bi sıkıntı yaratmaz.Kasayı yan yatırıp kapak açık kullancaksanızda olabilir.Ama gereksiz bi soğutma.
Günlük kullanım için hava
Biraz daha iyi olsun diyosan peltier veya su soğutma
Extreme olsun diyosan vapochill ls tarzı d.o.d soğutucular ve ln2.
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tahir40 8 yıl
Güle güle yarıldım ya... Adanlar Anakartı soğutucuya montelemiş :)) Ne gerek var bunlara, Bari kasaya,yan kapağa bi 40cm delik açın, takın bi salon tipi fan, olsun bitsin....
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DH Misafiri 8 yıl
çok saçma eve abartı olmuş ona verceğim paraya su soğutma alırım daha iyi
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