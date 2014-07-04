Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Scythe'den yeni işlemci soğutucusu: Mugen Max

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,5b
1
5
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Scythe'den yeni işlemci soğutucusu: Mugen Max
Ninja serisi soğutucularıyla bir dönemin en popüler donanım üreticilerinden olan Scythe, Mugen Max adını verdiği yeni soğutucusunu tanıttı. Nikel kaplı bakır tabana ve yine nikel kaplı 6 adet bakır ısı borusuna sahip olan soğutucunun bloğunda ise çok sayıda alüminyum yaprak bulunuyor. 140mm çapında olan ve dönüş hızına bağlı olarak 97.18CFM hava üfleme ile 30.7dBA gürültü yayma değerleri sunan PWM kontrollü GlideStream fanın desteklediği soğutucu, Intel ve AMD'nin güncel işlemcileriyle uyum sorunu yaşanmaksızın kullanılabiliyor.
Fansız olarak 145mm x 86mm x 161mm boyutlarında ve 720 gram ağırlığında olan yeni soğutucunun, Avrupa için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 36 Avro olarak açıklandı. Kaslı bir görünüme sahip olan ve dizayn edilirken bellek kullanımına olumsuz etki etmeyecek şekilde oluşturulan soğutucu, özellikle ağırlıklı olarak performans tutkunları, oyuncular ve hız aşırtma meraklılarını temel alıyor. 
Scythe'den yeni işlemci soğutucusu: Mugen Max

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
vatanda bunlar 75tl fiyatında, stok fanla kullanıyorsanız sesden hemen kurtulun 120mm fan ile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 5 yıl
böyle öküz gibi soğutucular görünce aklıma hep Titan Amanda gelir.
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl
tasarımı gayet hoş ama buraya gelirse 150 liradan aşağı olmaz o paraya da seidon 120v alınır daha performanslı olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gencbeyiin 5 yıl
Tipi güzel duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Corsair Carbide AIR 540 Kasa Video İnceleme 5 yıl 2si1 "Sahurluk" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim