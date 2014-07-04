Scythe'den yeni işlemci soğutucusu: Mugen Max

Ninja serisi soğutucularıyla bir dönemin en popüler donanım üreticilerinden olan Scythe, Mugen Max adını verdiği yeni soğutucusunu tanıttı. Nikel kaplı bakır tabana ve yine nikel kaplı 6 adet bakır ısı borusuna sahip olan soğutucunun bloğunda ise çok sayıda alüminyum yaprak bulunuyor. 140mm çapında olan ve dönüş hızına bağlı olarak 97.18CFM hava üfleme ile 30.7dBA gürültü yayma değerleri sunan PWM kontrollü GlideStream fanın desteklediği soğutucu, Intel ve AMD'nin güncel işlemcileriyle uyum sorunu yaşanmaksızın kullanılabiliyor.

Fansız olarak 145mm x 86mm x 161mm boyutlarında ve 720 gram ağırlığında olan yeni soğutucunun, Avrupa için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 36 Avro olarak açıklandı. Kaslı bir görünüme sahip olan ve dizayn edilirken bellek kullanımına olumsuz etki etmeyecek şekilde oluşturulan soğutucu, özellikle ağırlıklı olarak performans tutkunları, oyuncular ve hız aşırtma meraklılarını temel alıyor.