Scythe'den yeni işlemci soğutucusu; Ninja 3 Silent

Japonya merkezli komponent üreticisi Scythe, daha önce pazara sunduğu Ninja 3 işlemci soğutucusunun "silent" isimli yeni versiyonunu duyurdu. Orijinal model ile kıyaslandığında daha hafif olan soğutucu bu özelliğini üzerinde yer alan Slip Stream fana borçlu.

120mm çapında olan fan, 800 devir/dakika hızında çalışıyor ve 10.70 dbA seviyesinde gürültü yaratıyor. 120 x 120 x 160 mm boyutlarında ve 1040 gram ağırlığında olan soğutucu, nikel kaplı 8 adet bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa yer veriliyor.

Geniş işlemci desteği ile dikkat çeken soğutucu, AMD'nin Soket754 /939/ 940/ AM2(+)/ AM3(+)/FM1, Intel'in ise LGA 775/1155/1156/1366 işlemcileriyle kullanılabiliyor. 2 Eylül'de satışa sunulacağı açıklanan Ninja 3 Silent'ın yurt dışı fiyatı 37.90 Avro olarak açıklandı.