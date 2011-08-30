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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Scythe'den yeni işlemci soğutucusu; Ninja 3 Silent

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,9b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli komponent üreticisi Scythe, daha önce pazara sunduğu Ninja 3 işlemci soğutucusunun "silent" isimli yeni versiyonunu duyurdu. Orijinal model ile kıyaslandığında daha hafif olan soğutucu bu özelliğini üzerinde yer alan Slip Stream fana borçlu.
120mm çapında olan fan, 800 devir/dakika hızında çalışıyor ve 10.70 dbA seviyesinde gürültü yaratıyor. 120 x 120 x 160 mm boyutlarında ve 1040 gram ağırlığında olan soğutucu, nikel kaplı 8 adet bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa yer veriliyor.
Geniş işlemci desteği ile dikkat çeken soğutucu, AMD'nin Soket754 /939/ 940/ AM2(+)/ AM3(+)/FM1, Intel'in ise LGA 775/1155/1156/1366  işlemcileriyle kullanılabiliyor. 2 Eylül'de satışa sunulacağı açıklanan Ninja 3 Silent'ın yurt dışı fiyatı 37.90 Avro olarak açıklandı.

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snow-leopard 8 yıl
güzel soğutucu iyi iş çıkartır.
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axaxa 8 yıl
Scythe soğutucuları güzel oluyor özellikle sessizlik olarak soğutmada ise düşük fan devirlerine rağmen yinede iyi.
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zgn94 8 yıl
f/p ürünü olacağa benziyor
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Arranger. 8 yıl
Kilosu 90 liraya denk geliyor. Güzel soğutucuya benziyor.
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max_style 8 yıl
am3 süper ya yeni haf serisi kasada deli soğutur mu? acaba
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Castiel 8 yıl
120 lıradan cıkar guzel bı urune benzıyor
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Roledayz 8 yıl
8 adet bakır ısı borusu olması ve bakır ısı borularının nikel kaplı olması ömrünü dahada arttırır..
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