Seagate 2TB SSHD Hibrit Sürücü Video İnceleme

Haber Editörü
Depolama birimleri dünyasında hareketliliğin devam ettiği bu dönemde hibrit yani melez yapıdaki diskler de fiyat/kapasite ve performans oranı açısından dikkate değer bir profil çiziyor. Biz de bu videomuzda Seagate'in 3.5" boyutunda ve 2 TB depolama alanı sunan SSHD sürücüsünü inceliyoruz.
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teşekkürler. r9 290x incelemeside bekliyoruz :D
İnceleme için teşekkürler, emeğinize elinize sağlık.
Saygılar.
Windows 7 demosu ve inceleme için teşekkürler. Şu eleştiride bulunmak istiyorum: Windows 8.1 Enterprise evolution tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulmuşken Windows 7 ile demo çekmeniz bence bu incelemenin tek eksiği. Windows 8/8.1 açılış hızlarıyla Windows 7'den çok öteye geçmiş durumda.
380 a pahalı almışsın vatanda 333 başka yerde 312 ye kadar var