Seagate 2TB SSHD Hibrit Sürücü Video İnceleme

Depolama birimleri dünyasında hareketliliğin devam ettiği bu dönemde hibrit yani melez yapıdaki diskler de fiyat/kapasite ve performans oranı açısından dikkate değer bir profil çiziyor. Biz de bu videomuzda Seagate'in 3.5" boyutunda ve 2 TB depolama alanı sunan SSHD sürücüsünü inceliyoruz.

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