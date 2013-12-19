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Seagate 2TB SSHD Hibrit Sürücü Video İnceleme

5 yıl
20,3b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Depolama birimleri dünyasında hareketliliğin devam ettiği bu dönemde hibrit yani melez yapıdaki diskler de fiyat/kapasite ve performans oranı açısından dikkate değer bir profil çiziyor. Biz de bu videomuzda Seagate'in 3.5" boyutunda ve 2 TB depolama alanı sunan SSHD sürücüsünü inceliyoruz.
 

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Godolphin 5 yıl en beğenilen
Artık incelemelerde günlük hayat testleri yapmanız gerçekten beni çok mutlu ediyor tablolar insana çok bir şey vermiyor ama canlı testler mükemmel sonuçları gözler önüne sermeye devam ediyor bu güzel incelemeniz için teşekkürler.
Artık incelemelerde günlük hayat testleri yapmanız gerçekten beni çok mutlu ediyor tablolar insana çok bir şey vermiyor ama canlı testler mükemmel sonuçları göz...
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bocekgrafik 5 yıl
Elinize sağlık.
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JoeyBane 5 yıl
Sürekli aynı uygulamaları kullanıyorsanız 8GB işinizi görür. Yine de 8GB tampon bellek uzun vadede yeterli değil.
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- The Stig - 5 yıl
video için teşekkürler yakında zamanda sshd almayı düşünüyordum, gerekli mi yeterli olur mu diye düşünürken bu video ilaç gibi geldi.
teşekkürler. r9 290x incelemeside bekliyoruz :D
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WarSaw 5 yıl
gerçek hayat testi çok iyi olmuş.
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WaShErE 5 yıl
Hybrid diskler aslında ready boost'un hdd içine ilave edilip ready boost'tan daha yüksek performans aldığımız diskler yalnız, ayrılan o NAND bellek kısmı yazma okuma limitini doldurduğunda mekanik olan kısma erişim olmuyordu ilk çıkan serilerde acaba bunda olabiliyor mu? Diğer yandan 8GB veya 16GB ready boost destekleyen (ülkemizde genelde toshiba marka bulunabiliyor) USB bellekler ile de mekanik disk kullanan arkadaşlar biraz daha disklerini hızlandırabilirler, aynı şekilde üst seviye anakarta sahip kullanıcılarda örnek vermek gerekirse bende ASROCK Z77 extreme-4 anakart var ve X-FastRam diye bir uygulama sayesinde önbellekleme yaptırarak daha hızlı çalışmasını sağlayabiliyorum. Açıkcası bana NAND bellekler ve kontrolcüleri halen tam oturmuş gelmiyor veya kullanılcak ise de birden fazla yerde yedeklerin tutulmasından yanayımi, zaten bir kere SSD kullanmaya başladıktan sonra mekanik diske geri dönmeniz sizin için acı verici bir deneyim oluyor.
İnceleme için teşekkürler, emeğinize elinize sağlık.
Saygılar.
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yasin.25 5 yıl WaShErE
WaShErE

Hybrid diskler aslında ready boost'un hdd içine ilave edilip ready boost'tan daha yüksek performans aldığımız diskler yalnız, ayrılan o NAND bellek kısmı yazma okuma limitini doldurduğunda mekanik olan kısma erişim olmuyordu ilk çıkan serilerde acaba bunda olabiliyor mu? Diğer yandan 8GB veya 16GB ready boost destekleyen (ülkemizde genelde toshiba marka bulunabiliyor) USB bellekler ile de mekanik disk kullanan arkadaşlar biraz daha disklerini hızlandırabilirler, aynı şekilde üst seviye anakarta sahip kullanıcılarda örnek vermek gerekirse bende ASROCK Z77 extreme-4 anakart var ve X-FastRam diye bir uygulama sayesinde önbellekleme yaptırarak daha hızlı çalışmasını sağlayabiliyorum. Açıkcası bana NAND bellekler ve kontrolcüleri halen tam oturmuş gelmiyor veya kullanılcak ise de birden fazla yerde yedeklerin tutulmasından yanayımi, zaten bir kere SSD kullanmaya başladıktan sonra mekanik diske geri dönmeniz sizin için acı verici bir deneyim oluyor.
İnceleme için teşekkürler, emeğinize elinize sağlık.
Saygılar.
"ayrılan o NAND bellek kısmı yazma okuma limitini doldurduğunda mekanik olan kısma erişim olmuyordu ilk çıkan serilerde acaba bunda olabiliyor mu?" aslında bu kısım önemli. yok mu kesin cevaplayacak biri acaba?
biraz araştırdım ama cevap bulamadım.
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yasin.25 5 yıl WaShErE
WaShErE

Hybrid diskler aslında ready boost'un hdd içine ilave edilip ready boost'tan daha yüksek performans aldığımız diskler yalnız, ayrılan o NAND bellek kısmı yazma okuma limitini doldurduğunda mekanik olan kısma erişim olmuyordu ilk çıkan serilerde acaba bunda olabiliyor mu? Diğer yandan 8GB veya 16GB ready boost destekleyen (ülkemizde genelde toshiba marka bulunabiliyor) USB bellekler ile de mekanik disk kullanan arkadaşlar biraz daha disklerini hızlandırabilirler, aynı şekilde üst seviye anakarta sahip kullanıcılarda örnek vermek gerekirse bende ASROCK Z77 extreme-4 anakart var ve X-FastRam diye bir uygulama sayesinde önbellekleme yaptırarak daha hızlı çalışmasını sağlayabiliyorum. Açıkcası bana NAND bellekler ve kontrolcüleri halen tam oturmuş gelmiyor veya kullanılcak ise de birden fazla yerde yedeklerin tutulmasından yanayımi, zaten bir kere SSD kullanmaya başladıktan sonra mekanik diske geri dönmeniz sizin için acı verici bir deneyim oluyor.
İnceleme için teşekkürler, emeğinize elinize sağlık.
Saygılar.
"ayrılan o NAND bellek kısmı yazma okuma limitini doldurduğunda mekanik olan kısma erişim olmuyordu ilk çıkan serilerde acaba bunda olabiliyor mu?" aslında bu kısım önemli. yok mu kesin cevaplayacak biri acaba?
biraz araştırdım ama cevap bulamadım.
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biggame 5 yıl
windows 8.1 olaydı inceleme yapılan sistem daha yararlı olurdu windows 7 acılış konusunda zaen 30saniye zaman kaybı yaptırıyor
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sonurakar 5 yıl
technet.microsoft.com/...

Windows 7 demosu ve inceleme için teşekkürler. Şu eleştiride bulunmak istiyorum: Windows 8.1 Enterprise evolution tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulmuşken Windows 7 ile demo çekmeniz bence bu incelemenin tek eksiği. Windows 8/8.1 açılış hızlarıyla Windows 7'den çok öteye geçmiş durumda.
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DH Misafiri 5 yıl
sansa bakin ya bugun 380 liraya aldim bunu kullanmadan once test etmis olcam :))
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chantypes30 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sansa bakin ya bugun 380 liraya aldim bunu kullanmadan once test etmis olcam :))

380 a pahalı almışsın vatanda 333 başka yerde 312 ye kadar var
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4Dejavu 5 yıl
playstation 4'e takılabilirmi 3.5 diskler acaba
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Ginga Bishounen 5 yıl 4Dejavu
Hayır. 2.5 olmak zorunda.
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the_student 5 yıl
Eski nesil stüdyo.
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MrNobody 5 yıl
Fiyatı ne kadar ?
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