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    Çinli JD.com, MediaMarkt'ı satın aldı: Avrupa'da 1.000'den fazla mağazanın sahibi oldu

    JD.com, MediaMarkt ve Saturn markalarının sahibi Ceconomy'nin çoğunluk hissesini devraldı. Satın alma, Türkiye'deki MediaMarkt operasyonlarını da dolaylı olarak etkiliyor.

    Çinli JD.com, MediaMarkt'ı satın aldı Tam Boyutta Gör

    Çinli e-ticaret devi JD.com, MediaMarkt ve Saturn markalarının sahibi Alman perakende şirketi Ceconomy'nin çoğunluk hissesini devraldı. 1.000'den fazla mağazayı bünyesine katan şirket, MediaMarkt'ın fiziksel mağaza ağını kendi çevrim içi satış ve lojistik altyapısıyla birleştirerek Avrupa'nın lider elektronik perakende platformu olmayı hedefliyor.

    JD.com, MediaMarkt'ın sahibi oldu

    Çin'in en büyük perakende şirketlerinden JD.com, Alman Ceconomy'nin kontrolünü ele geçiren 1,34 milyar euroluk satın alma işlemini tamamladı. Şirket, hisse başına 4,60 euro üzerinden gerçekleştirdiği gönüllü halka açık satın alma teklifiyle Ceconomy'nin sermayesinin ve oy haklarının yüzde 59,8'ini devraldı.

    Bu satın alma, JD.com'un Avrupa pazarındaki büyüme planları açısından oldukça değerli. Şirket, Ceconomy bünyesindeki MediaMarkt ve Saturn mağazalarını kendi e-ticaret platformu Joybuy ile entegre ederek Avrupa'da elektronik ürün satışında lider konuma gelmek istiyor.

    1979 yılında Almanya'da kurulan MediaMarkt, uzun yıllar Metro Group bünyesinde faaliyet gösterdi. Metro Group'un iki bağımsız şirkete ayrılmasıyla tüketici elektroniği faaliyetleri Ceconomy çatısı altında toplandı. Bugün MediaMarkt, Avrupa'nın önde gelen tüketici elektroniği perakendecileri arasında yer alıyor. MediaMarkt Türkiye de Ceconomy’ye bağlı olarak faaliyet gösteriyor.11 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren markanın Türkiye'de 32 şehirde 102 mağazası ve yaklaşık 3 bin 500 çalışanı bulunuyor.

    Ceconomy bünyesinde MediaMarkt ve Saturn markalarıyla 1.000'den fazla mağaza işleten şirket, 50 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor. 2025 yılında 2,2 milyar müşteri etkileşimine ulaşan perakendecinin sadakat programlarına kayıtlı üye sayısı da 53 milyonu aştı.

    JD.com’un eli güçlendi

    JD.com'un satın almayla elde ettiği en önemli avantajlardan biri, Avrupa genelindeki fiziksel mağaza ağı olacak. Şirket, bu mağazaları Joybuy platformuyla entegre ederek çevrim içi alışveriş deneyimini geliştirmeyi planlıyor. Ceconomy CEO'su Remko Rijnders'e göre müşteriler gelecekte JD.com'un Avrupa'daki çevrim içi platformu üzerinden alışveriş yaparken MediaMarkt ve Saturn mağazalarından da yararlanabilecek.

    Rijnders, JD.com'un desteğiyle Avrupa genelinde ertesi gün teslimat, Uber üzerinden 90 dakikada teslimat ve mağazadan 30 dakikada teslim alma seçeneklerini sunmayı hedeflediklerini belirtti. Rijnders, bu teslimat hızlarının Avrupa'daki rekabeti değiştirebileceğini düşünüyor.

    JD.com'un halihazırda Avrupa'da 60'tan fazla lojistik merkezi bulunuyor. Şirket, bölgedeki lojistik ağını daha da genişleterek MediaMarkt'ın mağazalarını ve mevcut dağıtım altyapısını çevrim içi satış operasyonlarıyla birleştirmek istiyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/retail-consumer/jdcom-seeks-lead-europes-online-electronics-retail-with-ceconomy-deal-2026-11-12/ https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1549802/000119312526456897/d114554dex992.htm?utm_source=chatgpt.com
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