Yayın yasağı kaçta sona erecek? Seçim sonuçları kaçta açıklanacak?

Seçim sonuçları kaçta açıklanacak?
Oy sandıkları, oy verme işleminin tamamlanmasının hemen ardından sayılmaya başlanacak. Yayın yasağı sona erene kadar sonuçlarla ilgili yayın yapılması yasak olacak. Saat 21.00’e kadar yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak. Ancak saat 18.00-21.00 saatleri arasında YSK tarafından verilen seçimle ilgili haberleri ve tebliğleri yayımlanabilecek.
YSK, dilerse yayın yasağını 21.00’dan erken bir saatte kaldırabilecek. Daha önceki seçimlerde yayın yasağı, erken saatlerde kaldırılmıştı. Bu seçimde de aynısının olacağı tahmin ediliyor. Medya kuruluşları saat 18.00’den itibaren YSK tarafından verilen bilgileri paylaşacak. Yayın yasağının tamamen kaldırılmasının ardından ajanslardan veya kendilerinin elde ettiği sonuçları canlı olarak aktarabilecek. YSK'nın gayriresmi sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.
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17:00: Sandıklara sahip çıkın.
18.00: CHP mühürlü oylar yanmış halde bulundu.
19.00: Sayım sırasında elektrikler gitti.
20.00: 35 AC 9019 plakalı araç oy torbası taşıyor, yakalayın.
20.30: CHP önde sandıkları bırakmayın.
21.00: Batı oyları daha gelmedi, korkmayın öndeyiz.
22.00: Oyları çaldılar.
22.30: Aziz Nesin paylaşımları
23.00: Kapanış
(Twitterdan)
Yine mi mağdur oldunuz? Vah yazık
COk kusursuz filan bir parti yonetiyor da ozgurlukten dem vuruyor.
Bu hale getiren AKP zihniyeti. Bir suclu aranacaksa once TEPEDEN basla ...
Tuz elbette tadi guzel degildir ama dogru seye serpilirse tat katar ...
AKP herseyi elinde Vatandasin parasi ile kendileine reklam propoganda maddi destek tesvik vs hatta dolayli SOPAYI da gostermektedir denetleme yoklama malum aktivitilerde vs...
OHAL ideal bir demokrasi ortami degildir. OHAL ortaminda demokrasi boyle olur imasiyla hadi ordan demekle de kendi KAFA ni savundugun kukla kafayi ifade eder hale gelirsin...
Az bile yapmislar ...
Donanimhaber isine bakar o da paradir hakli olarak sizlere de izin verir ...
Donanimhaber ticari kaygi gutmeyen VAKIF statusunde bir forum filan da degildir ...
Bu kadar da SAF OLMA ...
ELbette Sosyal Sorumluluk her bireyde kurumda olmali ama sizin gibi zihindekilere zihin gibi icraat edenleri HIC SAMIMI BULMUYORUM ...
Timsah gozyaslarini da dokuyorsundur ...