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Yayın yasağı kaçta sona erecek? Seçim sonuçları kaçta açıklanacak?

Türkiye, yeni dönem cumhurbaşkanını ve millet vekilini seçiyor. Seçim günü, seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı var. Yayın yasağı kaçta bitecek? Seçim sonuçları kaçta açıklanacak?
11 ay
13,3b
1
34
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yayın yasağı kaçta sona erecek? Seçim sonuçları kaçta açıklanacak?
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Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başında. Tüm Türkiye’de oy verme işlemi saat 08.00’de beşladı ve 17.00’de sona ermiş olacak. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayma işlemine geçilecek. Peki, seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim sonuçları kaçta açıklanacak?

Oy sandıkları, oy verme işleminin tamamlanmasının hemen ardından sayılmaya başlanacak. Yayın yasağı sona erene kadar sonuçlarla ilgili yayın yapılması yasak olacak. Saat 21.00’e kadar yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak. Ancak saat 18.00-21.00 saatleri arasında YSK tarafından verilen seçimle ilgili haberleri ve tebliğleri yayımlanabilecek.


YSK, dilerse yayın yasağını 21.00’dan erken bir saatte kaldırabilecek. Daha önceki seçimlerde yayın yasağı, erken saatlerde kaldırılmıştı. Bu seçimde de aynısının olacağı tahmin ediliyor. Medya kuruluşları saat 18.00’den itibaren YSK tarafından verilen bilgileri paylaşacak. Yayın yasağının tamamen kaldırılmasının ardından ajanslardan veya kendilerinin elde ettiği sonuçları canlı olarak aktarabilecek. YSK'nın gayriresmi sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.


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WB 11 ay en beğenilen
24 Haziran’da CHP’liler;

17:00: Sandıklara sahip çıkın.
18.00: CHP mühürlü oylar yanmış halde bulundu.
19.00: Sayım sırasında elektrikler gitti.
20.00: 35 AC 9019 plakalı araç oy torbası taşıyor, yakalayın.
20.30: CHP önde sandıkları bırakmayın.
21.00: Batı oyları daha gelmedi, korkmayın öndeyiz.
22.00: Oyları çaldılar.
22.30: Aziz Nesin paylaşımları
23.00: Kapanış




(Twitterdan)
24 Haziran’da CHP’liler;17:00: Sandıklara sahip çıkın.18.00: CHP mühürlü oylar yanmış halde bulundu.19.00: Sayım sırasında elektrikler gi...
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5 Yanıt Yanıtla +109
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Guhong01 11 ay Sharparrow
Sharparrow
Yayın yasağı DHda günler öncesinde akp için çıkarıldı. chpli trollerin mesajlarına hiç dokunulmazken "devam" temalı ne kadar konu açtıysam hepsi silindi. Ama maşallah bütün chpli trollerin iğrenç mesajlarının tekine dokunulmamış.. akpliler burada çoktandır yasak içinde.. hukuksuz ve keyfe keder kapatılan 10 kadar açtığım konu nedensiz kapatıldı. O da sadece Youtube videosu eklediğim konulardı. Tek kelime fikir ve düşünce paylaşmamıştım. Hani özhürlğk isteyen bir chp var ya vunkarın kendileti yasakçı zihnşyete sahip. Youtubeda sorun olmadan duran videolar buradaki chpli bir yönetici tarafından silindi. Siz miydiniz özgürlük isteyen bu yasakçı kafa mı? Hadi oradan...

Yine mi mağdur oldunuz? Vah yazık
SharparrowYayın yasağı DHda günler öncesinde akp için çıkarıldı. chpli trollerin mesajlarına hiç dokunulmazken "devam" temalı ne kadar konu a...
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1 Yanıt Yanıtla +71
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smart1978 11 ay Sharparrow
Diyen partiliye bak!!!
COk kusursuz filan bir parti yonetiyor da ozgurlukten dem vuruyor.
Bu hale getiren AKP zihniyeti. Bir suclu aranacaksa once TEPEDEN basla ...
Tuz elbette tadi guzel degildir ama dogru seye serpilirse tat katar ...
AKP herseyi elinde Vatandasin parasi ile kendileine reklam propoganda maddi destek tesvik vs hatta dolayli SOPAYI da gostermektedir denetleme yoklama malum aktivitilerde vs...
OHAL ideal bir demokrasi ortami degildir. OHAL ortaminda demokrasi boyle olur imasiyla hadi ordan demekle de kendi KAFA ni savundugun kukla kafayi ifade eder hale gelirsin...
Az bile yapmislar ...
Donanimhaber isine bakar o da paradir hakli olarak sizlere de izin verir ...
Donanimhaber ticari kaygi gutmeyen VAKIF statusunde bir forum filan da degildir ...
Bu kadar da SAF OLMA ...
ELbette Sosyal Sorumluluk her bireyde kurumda olmali ama sizin gibi zihindekilere zihin gibi icraat edenleri HIC SAMIMI BULMUYORUM ...
Timsah gozyaslarini da dokuyorsundur ...
Diyen partiliye bak!!!COk kusursuz filan bir parti yonetiyor da ozgurlukten dem vuruyor.Bu hale getiren AKP zihniyeti. Bir suclu aranacaksa once TEPE...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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barsahin 11 ay
Yıllardır artarak yükselen ve son seçimden sonra zirve yapan bir durum var, "NEFRET". Tayyip Erdoğan'a oy veren 25 milyon ve Muharrem İnce'ye oy veren 15 milyon seçmenden bu nefreti yaşayıp da memleketi gerçekten sevenler kendilerine şu iki soruyu sorsun
1- Bu nefretin bana ve memlekete ne faydası var.
2- Bu nefret toplumsal bir patlamaya dönüşürse ülkede ve dünyada bu durum kimlere yarar.
"Bizden olmayan ölsün" diyorsak seçimleri kazanmanın bir anlamı yok zaten memleket olarak kaybetmişiz demektir.
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immistercool 11 ay
insanlar niye burada akepeyi sevmeyenlere kafayı takmış durumda ? alaycı tavırlarla gelip laf sokmaya çalışıyorlar? gerçekten anlamıyorum. aksi tavırdaki insanlara lafım yok. akepeyi sevmeyen yada yaptıklarını yanlış bulan insanlar, ülke için çalışıyor, geleceğimiz için düşünüp konuşuyor. asıl yapılması gerekenler bunlarken paralar şuralara harcanıyor diyip eleştiri yapıyor. ve eğer sen gerçekten düşünerek severek akepeye oy veriyorsan bu eleştirileri benimseyip doğru söylüyorsun kardeşim onları da yapmalıyız vs gibi yapıcı ve birleştirici tutum izlemelisiniz. ama sürekli ve sürekli bir arayı açmacı davranışlardasınız. sonra size cahil dendiği zaman zorunuza gitmesin. cahilliğiniz akepeyi desteklediğinizden dolayı değildir, akepenin liderleri gibi davranmaktandır. bölücü ve ayırıcı tutumlarımızı değiştirelim herkesin bu ülkeyi sevdiğini ve herkesin bu sevgi uğruna çalıştığını hatırlayalım. oy verdiğimiz adamlara benzemeye çalışmayın.
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Moving On 11 ay
İnsanların seçimi fırsat bilip gerçek hayatta söylemeyecekleri şeyleri birbirlerine forum üzerinden hiç çekinmeden söylemelerini oldukça ilginç buluyorum.
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Sharparrow 11 ay
Hadi geçmiş olsun hepinize.. şimdi yerinize oturabilirsiniz..
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firat_kilic 11 ay
Bir zamanlar fetönün kapattığı gazete kanalları anadolu ajansında şu kadar maaş veriyorlar vs. diyerek aayı kötülediler.. 2006lar... sonra akp oraya sızdı...fetöde sızmış olmalı.. değil mi?.. ondan sonra olanlar belli.. ortaklık ve o ortaklıktan elde edilen çıkar... ve günümüze zamanımıza etkileri medya... tüm 5duyu organına istenilen haberi basıyor gerçek olan ile olmayandan haber alamıyorsun... şizofreni ikiye bölüntüye yol açıyor.... millete bak...
Tabi bu işlerin arkasında yine büyük devletler var.. kötü bile gözükseler hacivat-karagözü bile oynasalar hesabı millet ödeyecek... abdnin ortadoğu çin rusya politikleri Türk milletinin oyuna bırakılmayacak kadar önemli...(libya, ırak, suriye form verilişi- bop *** bağları kurarsın artık..) ortadoğu petrolü için abdnin zamanında dediklerini unutmayın... devlet derindi... iyice derinleşti.. bastırılmış duygular gibi.. yamyamlığın voltajını düşürürsün.. modern devirde adam sigortanı ödemez... kaçak çalıştırır işte bastırılmış yamyamlık... dolaylı yoldan adam yemek... millet iyice aptallaştı... her yolun çıkacağı bir kapı vardır... o yola hep beraber yürüyoruz... ama medyaları ele geçirip %97 duyu organlarına istediği haberi yapmak yönetmek değil tecavüz etmektir, domine etmektir. Ergeç uyanacaksın. Uyandığında saymaya başlarsın neyi kaybettim diye... belkide hiç sayamayacaksın zaten matematik hoşaf ülkede... dahada hoşaf oluyor... kendini kandırmakta son nokta... psikolojik hastalıklarda patlama... bana laf yetiştirme haberleri izlemen kafi.... bir yere gitmedik buradayız... yazı kalacak... o gün gelince tekrar okursun... sağlaması olur... ha sezgilerin çalışıyorsa olan olay olmadan görmeye başlarsan.. bu tarafa dönmen daha kolay olur... o zaman zaten istemeden döneceksin... çünkü hep zoraki yoldan gidiyoruz... hep yumurta gelince.. kurtuluş savaşı bile böyle olmuş.. ne tarihten ders alan var nede matematikten...
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celo44 11 ay
Zuhahhah süperdi kardeş..valla aynen dediğin gibi klişe olduğu artık..sonuç herzamnki gbi belli..
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Sharparrow 11 ay
Akşam bakalım kim mağdur olcak
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Sharparrow 11 ay
Bu iyiliği bu millete yapar mısın gerçekten? Ama sen sandıktan ne çıkarsa çıksın yap o dediğini


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Sharparrow 11 ay smart1978
Senin vereceğin kaynak da bu kadar olur



tam şakir
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damn2u 11 ay
İşten güçten gece uyumaya pek fırsat bulamadım, biraz daha hikaye anlatırsan uykuya dalmam an meselesi, ha gayret sincap.
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