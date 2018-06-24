Yayın yasağı kaçta sona erecek? Seçim sonuçları kaçta açıklanacak?

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Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başında. Tüm Türkiye’de oy verme işlemi saat 08.00’de beşladı ve 17.00’de sona ermiş olacak. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayma işlemine geçilecek. Peki, seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim sonuçları kaçta açıklanacak?

Oy sandıkları, oy verme işleminin tamamlanmasının hemen ardından sayılmaya başlanacak. Yayın yasağı sona erene kadar sonuçlarla ilgili yayın yapılması yasak olacak. Saat 21.00’e kadar yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak. Ancak saat 18.00-21.00 saatleri arasında YSK tarafından verilen seçimle ilgili haberleri ve tebliğleri yayımlanabilecek.





YSK, dilerse yayın yasağını 21.00’dan erken bir saatte kaldırabilecek. Daha önceki seçimlerde yayın yasağı, erken saatlerde kaldırılmıştı. Bu seçimde de aynısının olacağı tahmin ediliyor. Medya kuruluşları saat 18.00’den itibaren YSK tarafından verilen bilgileri paylaşacak. Yayın yasağının tamamen kaldırılmasının ardından ajanslardan veya kendilerinin elde ettiği sonuçları canlı olarak aktarabilecek. YSK'nın gayriresmi sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.