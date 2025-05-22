Bayraktar Kızılelma’nın yeni prototipi PT-4’ten uçuş testi!

PT-4, üretim varyantının devamı olan prototip versiyon olarak tanımlanabilir. Seri üretime sayılı günler kala son testler yapılıyor. Baykar, yeni prototipin uçuş testi videosunu paylaştı. Bayraktar Kızılelma PT-4’ün uçuşunu Bayraktar Akıncı gökyüzünden kayda aldı.
AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testinde Uçağın kalkış sırasında art yakıcı (afterburner) kullanarak daha fazla itki elde etmesi test edildi. Aerodinamik kuvvetlerin ve momentlerin modellenmesi sağlandı. Uçak yüzeyine etki eden hava kuvvetler (lift, drag, moment) ile ilgili veriler elde edildi. Sistem tanımlama testinde, bu kuvvetlerin zamana bağlı davranışı analiz edildi.
Bayraktar Kızılelma özellikleri
- 5 Saat Havada Kalış Süresi
- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
- 0.6 Mach Seyir Hızı
- 0.9 Mach Maksimum Hız
- 30.000 Feet Operasyonel İrtifa
- 500 nm Görev Yarı Çapı
- Otomatik İniş ve Kalkış
- Düşük Görünürlük
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
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