Bayraktar Kızılelma’nın yeni prototipi PT-4’ten uçuş testi!

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Tam Boyutta Gör Bayraktar Kızılelma’nın dördüncü prototipi olan PT-4 versiyonunun uçuş testleri başladı. Geçen hafta ilk uçuşu yapılan PT-4’ün son olarak AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi tamamlandı.

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PT-4, üretim varyantının devamı olan prototip versiyon olarak tanımlanabilir. Seri üretime sayılı günler kala son testler yapılıyor. Baykar, yeni prototipin uçuş testi videosunu paylaştı. Bayraktar Kızılelma PT-4’ün uçuşunu Bayraktar Akıncı gökyüzünden kayda aldı.

AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testinde Uçağın kalkış sırasında art yakıcı (afterburner) kullanarak daha fazla itki elde etmesi test edildi. Aerodinamik kuvvetlerin ve momentlerin modellenmesi sağlandı. Uçak yüzeyine etki eden hava kuvvetler (lift, drag, moment) ile ilgili veriler elde edildi. Sistem tanımlama testinde, bu kuvvetlerin zamana bağlı davranışı analiz edildi.

Bayraktar Kızılelma özellikleri

5 Saat Havada Kalış Süresi

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

0.9 Mach Maksimum Hız

30.000 Feet Operasyonel İrtifa

500 nm Görev Yarı Çapı

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

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