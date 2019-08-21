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Sekiz yıl önce bulunan “dinozor mumyası”, Kanada’da sergilenmeye başladı

2011 yılında bir petrol işçisi tarafından fark edilen ve günümüze kadar neredeyse hiç bozulmadan gelmeyi başaran dinozor mumyası, Alberta Royal Tyrrell Paleontoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Sekiz yıl önce bulunan “dinozor mumyası”, Kanada’da sergilenmeye başladı
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Kanada Alberta’da bulunan Royal Tyrrell Paleontoloji Müzesi, bugüne kadar görülmemiş bir dinozor fosiline ev sahipliği yapıyor. Müzede sergilenmeye başlayan örnek için “fosil” demek aslında biraz haksızlık olabilir. Zira 110 milyon önce yaşadığı tahmin edilen ve Nodosaur adı verilen bir türe ait fosilin derisi ve iç organlarından bazıları tamamen korunmuş halde bulunuyor. Bu sebeple bilim insanları sergilenen örneğe fosil yerine “dinozor mumyası” demeyi tercih ediyor.

Kusursuz biçimde korunması neticesinde kemiklerinin dahi görülemediği örnek için konuşan müze araştırmacılarından Caleb Brown, “Elimizde bir iskelet yok. Şu anda olması gerektiği halde bulunan bir dinozora bakıyorsunuz.” ifadelerini kullanmış.

Dört ayaklı otçul bir tür olan Nodosaur’ların dikenli bir zırha sahip olduğunu ifade eden araştırmacılar, hayvanların hayatta olduklarında yaklaşık 1360 kg ağırlığında olabileceklerini tahmin ediyor. Müzede sergilenen örnek ise günümüze kadar sadece 230 kg kadar kaybetmiş. Araştırmacılar dinozorun mevcut haliyle 1130 kg civarında olduğunu belirtmişler.

2011 yılında bir ham petrol işçisi tarafından tesadüfen bulunan mumyanın günümüze nasıl bu kadar iyi korunmuş halde ulaştığı hususu ise halen gizemini koruyor. ABD’li medya organı CNN, bilim insanları ile yaptığı görüşmeler neticesinde dinozorun ölümünü müteakip açık denize sürüklendiğini ve okyanus tabanına çöken hayvan cesedinin geçen milyonlarca yıllık süre zarfında sudaki minerallerle kaplanarak günümüze kadar bozulmamış şekilde geldiği sonucuna varmış.

Hayvanın bulunmasını takip eden süreçte yaklaşık 7 bin saatlik mesai harcayan araştırmacıların bu süre zarfında mumyayı inceleme ve sergi için hazırlama şansı elde ettikleri ifade ediliyor.



https://www.archaeology-world.com/canada-unveils-dinosaur-mummy-found-with-skin-and-gut-contents-intact-2/ Yorum Yaz
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koçari 19 dk.
İnsan yüz yıl, bin yıl, 10 bin yıl öncesinden kalan şeylere hayret ediyor ki 100 milyon yıl ne demek, hemde vucut yapısı bile duruyor.
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Boragungoren 19 dk.
Bu dinazor fosilleri umarım fake değildir ya öyle hayvanların var olduğunu bilmek bana çok fantastik geliyor
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Tensegrity 46 dk.
Mısır bölgesinde mi bulunmuş. Tutanbulamunun evcil hayvanı olsa gerek.
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erenguleren 59 dk. yeni yorumcu
Mumya mı?? Fosil olmasın o
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KelKodVer 3 dk. erenguleren
derisi ve iç organlarından bazıları tamamen korunmuş halde bulunuyor. Bu sebeple bilim insanları sergilenen örneğe fosil yerine “dinozor mumyası” demeyi tercih ediyor.
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atilasat 1 sa.
umarım bir gün çıplak gözle görme şansım olur. kanada'da olsam hiç vakit kaybetmezdim görmek için.
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SEO-Uzmanı 1 sa. en beğenilen
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