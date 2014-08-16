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Sennheiser HD7 DJ Mercek Altında

5 yıl
10b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Sennheiser'ın, ses tutkunlarına ve Dj'lere özel olarak ürettiği, son seri kulaklıklarından HD7 DJ'i sizler için inceliyoruz.

[odul=5856]

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savasuzun 5 yıl
Yukarıda baktım da CKS 77 ile kıyaslıyor birisi. Hayır bende de CKS 77 var ama o kadar iyimi yani 1000 küsürlük bir kulaklıktan kıyaslanıyor. yani illa hatta illaaaa fark vardır diyorum ( bu arada CKS 77 gibi bir kulaklık incelerseniz hatta direk incelerseniz çok iyi olur kanaatimce..:) ) . şimdi CKS 100 - 150 tl arası ama sezer bey 1000 küsürlük bir kulaklıktan bahsediyor. hiç bana mantıklı gelmedi....
Sezer bey aslında bende de CKS 77 var CKS modellerini de çok merak ediyorum aslında...
iyi çalışmalar...
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DH Sezer 5 yıl savasuzun
Aslında insanların kriterlerini ya da yaklaşım şekillerini yadırgamamak lazım. Şimdi kalkıp nası bi cevap verebiliriz ki? herkesin öyle eline çok fazla kulaklık geçemediği için yardımcı olmaya çalışıyorum. Elinizde varsa o modeller incelemem için gönderirseniz sevinirim. En kötü ben kendim alıcam çünkü firmalar kulak içi göndermiyor.
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doubleboom 5 yıl
videonun geri kalanı nerede? 3:41 de bitiyor!
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Nightmare70 5 yıl
Barbar Conan nasıl video yapıyon tam performans kısmında pat diye kapanıyor video
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DH Sezer 5 yıl Nightmare70
bi daha bakın isterseniz videoya : ) benzetmenize mest oldum Teşekkürler.
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doctor_bey 5 yıl
Fiyatıyla mest etti bizi mübarek :p
Şaka bir yana çok iyi kulaklık olmuş.Ben philips shl3000 kullanıyorum o bile yetiyor;bunu alsam uçuşa geçerim herhalde
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DH Sezer 5 yıl doctor_bey
: D güzel benzetmeydi
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HAAltuntas 5 yıl
Ooo ilgi alanı tespit edildi. Birazdan izleyeceğim.
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ugurr999 5 yıl
İncelemelerden memnunuz ama biraz da kulakiçi modeller özellikle de giriş seviyesi incelenmeli diye düşünüyorum.
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John Citizen 5 yıl ugurr999
Kesinlikle katılıyorum.
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DH Sezer 5 yıl ugurr999
Bu hafta kulak içi kulaklık incelemeyi düşünüyorum. Ne yazık ki firmalar hijyen açısından göndermiyor. Bende bu yüzden kendim satın aldım ve inceleyeceğim.
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makbulut 5 yıl
Ellerine sağlık güzel inceleme olmuş. Ürün mükemmel. Fiyatıda öyle!...
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BobRoss61 5 yıl
Elinize sağlık hocam incelemelerinizi zevkle izliyorum.
Turtle Beach ve Creative SB marka kulaklık incelemesi olacak mı diye de sormadan edemiyorum.
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Murky War 5 yıl
bende presonus hd7 ve pionerr hdj500 var

presonus'un frekans aralığı daha iyi gibi
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DH Sezer 5 yıl BobRoss61
Turtle Beach istiyeceğim artık gönderirlerse incelerim en kötü sahip olanlardan rica edeceğim.
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Ferucci 5 yıl
Bir kere de ucuz bişey inceleseniz? Forumun 10 da 1 i belki alabilit bu pahalı aletleri...
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DH Sezer 5 yıl Ferucci
Zaten ucuz ürünlerde inceliyorum 70 tl den tutun 200 tl ye kadar incelediğim ürünlerde var. aklınızdaki ürün nedir örnek verin ona göre konsept belirliyim. Teşekkürler
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Dukkha 5 yıl
Djim sezere katiliyorum deneyin vasat bi ürün değil.
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DH Sezer 5 yıl Dukkha
bir ara tanışalım teşekkürler. bir kaç parçanızı dinlemek isterim parça alışverişimiz olur dostluğumuz pekişir : D
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