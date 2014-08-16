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Sennheiser HD7 DJ Mercek Altında
5 yıl
10b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
70
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Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Sennheiser'ın, ses tutkunlarına ve Dj'lere özel olarak ürettiği, son seri kulaklıklarından HD7 DJ'i sizler için inceliyoruz.
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savasuzun
5 yıl
editörün seçimi
Yukarıda baktım da CKS 77 ile kıyaslıyor birisi. Hayır bende de CKS 77 var ama o kadar iyimi yani 1000 küsürlük bir kulaklıktan kıyaslanıyor. yani illa hatta illaaaa fark vardır diyorum ( bu arada CKS 77 gibi bir kulaklık incelerseniz hatta direk incelerseniz çok iyi olur kanaatimce..:) ) . şimdi CKS 100 - 150 tl arası ama sezer bey 1000 küsürlük bir kulaklıktan bahsediyor. hiç bana mantıklı gelmedi....
Sezer bey aslında bende de CKS 77 var CKS modellerini de çok merak ediyorum aslında...
iyi çalışmalar...
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DH Sezer
5 yıl
editörün seçimi
savasuzun
Aslında insanların kriterlerini ya da yaklaşım şekillerini yadırgamamak lazım. Şimdi kalkıp nası bi cevap verebiliriz ki? herkesin öyle eline çok fazla kulaklık geçemediği için yardımcı olmaya çalışıyorum. Elinizde varsa o modeller incelemem için gönderirseniz sevinirim. En kötü ben kendim alıcam çünkü firmalar kulak içi göndermiyor.
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doubleboom
5 yıl
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videonun geri kalanı nerede? 3:41 de bitiyor!
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Nightmare70
5 yıl
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Barbar Conan nasıl video yapıyon tam performans kısmında pat diye kapanıyor video
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DH Sezer
5 yıl
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Nightmare70
bi daha bakın isterseniz videoya : ) benzetmenize mest oldum Teşekkürler.
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doctor_bey
5 yıl
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Fiyatıyla mest etti bizi mübarek :p
Şaka bir yana çok iyi kulaklık olmuş.Ben philips shl3000 kullanıyorum o bile yetiyor;bunu alsam uçuşa geçerim herhalde
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DH Sezer
5 yıl
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doctor_bey
: D güzel benzetmeydi
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HAAltuntas
5 yıl
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Ooo ilgi alanı tespit edildi. Birazdan izleyeceğim.
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ugurr999
5 yıl
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İncelemelerden memnunuz ama biraz da kulakiçi modeller özellikle de giriş seviyesi incelenmeli diye düşünüyorum.
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John Citizen
5 yıl
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ugurr999
Kesinlikle katılıyorum.
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DH Sezer
5 yıl
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ugurr999
Bu hafta kulak içi kulaklık incelemeyi düşünüyorum. Ne yazık ki firmalar hijyen açısından göndermiyor. Bende bu yüzden kendim satın aldım ve inceleyeceğim.
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makbulut
5 yıl
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Ellerine sağlık güzel inceleme olmuş. Ürün mükemmel. Fiyatıda öyle!...
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BobRoss61
5 yıl
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Elinize sağlık hocam incelemelerinizi zevkle izliyorum.
Turtle Beach ve Creative SB marka kulaklık incelemesi olacak mı diye de sormadan edemiyorum.
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Murky War
5 yıl
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bende presonus hd7 ve pionerr hdj500 var
presonus'un frekans aralığı daha iyi gibi
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DH Sezer
5 yıl
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BobRoss61
Turtle Beach istiyeceğim artık gönderirlerse incelerim en kötü sahip olanlardan rica edeceğim.
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Ferucci
5 yıl
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Bir kere de ucuz bişey inceleseniz? Forumun 10 da 1 i belki alabilit bu pahalı aletleri...
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DH Sezer
5 yıl
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Ferucci
Zaten ucuz ürünlerde inceliyorum 70 tl den tutun 200 tl ye kadar incelediğim ürünlerde var. aklınızdaki ürün nedir örnek verin ona göre konsept belirliyim. Teşekkürler
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Dukkha
5 yıl
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Djim sezere katiliyorum deneyin vasat bi ürün değil.
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DH Sezer
5 yıl
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Dukkha
bir ara tanışalım teşekkürler. bir kaç parçanızı dinlemek isterim parça alışverişimiz olur dostluğumuz pekişir : D
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Sezer bey aslında bende de CKS 77 var CKS modellerini de çok merak ediyorum aslında...
iyi çalışmalar...
Şaka bir yana çok iyi kulaklık olmuş.Ben philips shl3000 kullanıyorum o bile yetiyor;bunu alsam uçuşa geçerim herhalde
Turtle Beach ve Creative SB marka kulaklık incelemesi olacak mı diye de sormadan edemiyorum.
presonus'un frekans aralığı daha iyi gibi