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Sharkoon'dan düşük maliyetli yeni kasa; Tarea

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,3b
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3
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharkoon güncel ürün gamını, tamamı siyah olan düşük maliyetli yeni kasa mdeli Tarea ile genişletiyor. 475  x 200 x 440  mm boyutlarında ve 6.2 Kg ağırlığında olan çelik yapılı kasa, 9 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor ve aletsiz sürücü kurulumuna olanak tanıyor. 
Üst kısma yerleştirilen giriş giriş-çıkış panelinde iki adet USB 2.0 portuna, bir adet eSATA portuna, kulaklık ve mikrofon girişlerine yer verilen kasa aynı zamanda su soğutma sistemleriyle kullanım için hortum deliklerine ve soğutma için dört adet 120mm çapında fana sahip.
İkisi yan panele, biri ön diğeri ise arka kısma yerleştirilen fanların yanı sıra güç kaynağı bölmesinin de alt kısımda konumlandırıldığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde raflardaki yerin alması beklenen mid-tower formundaki Sharkoon Tarea'nın yurt dışı fiyatı ise 39 Avro.

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eXaeL91 8 yıl
Eğer Rebel gibi 140TL olcaksa alınmaz bu kasa 170TL'ye HAF912 varken.
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MÜŞAVİR 8 yıl
Gayet güzel bir kasa. Keşke bu fiyatlardan (40-50 usd) Türkiye de satılsa, ucuza kaliteli sistem toplamak isteyenler için ideal seçim olur.
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damn2u 8 yıl
Kısmen Rebel 9 ile benzeşiyor zaten, giriş seviyesi için iyi bir kasa, bakalım Dark Orion'a oranla fiyatı ne olur ülkemizde.
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