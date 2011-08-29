Sharkoon'dan düşük maliyetli yeni kasa; Tarea

Sharkoon güncel ürün gamını, tamamı siyah olan düşük maliyetli yeni kasa mdeli Tarea ile genişletiyor. 475 x 200 x 440 mm boyutlarında ve 6.2 Kg ağırlığında olan çelik yapılı kasa, 9 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor ve aletsiz sürücü kurulumuna olanak tanıyor.

Üst kısma yerleştirilen giriş giriş-çıkış panelinde iki adet USB 2.0 portuna, bir adet eSATA portuna, kulaklık ve mikrofon girişlerine yer verilen kasa aynı zamanda su soğutma sistemleriyle kullanım için hortum deliklerine ve soğutma için dört adet 120mm çapında fana sahip.

İkisi yan panele, biri ön diğeri ise arka kısma yerleştirilen fanların yanı sıra güç kaynağı bölmesinin de alt kısımda konumlandırıldığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde raflardaki yerin alması beklenen mid-tower formundaki Sharkoon Tarea'nın yurt dışı fiyatı ise 39 Avro.