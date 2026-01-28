Akıllı cam teknolojisi PC kasalarına geliyor: Nextgear EG serisi tanıtıldı

Tek tuşa gizlenip açılabiliyor
Kasanın yan panelinde kullanılan teknoloji büyük ihtimalle PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) tabanlı akıllı cam. Bu yapıda, polimer katman içine dağılmış sıvı kristaller elektrik verilmediğinde rastgele konumlanıyor ve cam opak bir görünüm alıyor. Elektrik uygulandığında ise kristaller hizalanıyor ve panel şeffaf hale geliyor. Sistem çalışır durumdayken camın şeffaf, kapalıyken ise otomatik olarak opak olması da bu yapının doğal bir sonucu.
Öte yandan, tamamen gizlilik odaklı bir tasarım da söz konusu değil. Nextgear EG serisi, üst panelde yer alan ayrı bir LED tuşu ile 10 farklı ARGB aydınlatma efektine de izin veriyor. Yani sistem, ister showroom havasında ister daha sade bir görünümle kullanılabiliyor.
Donanım tarafında ise daha çok orta segmente hitap eden bir yapı tercih edilmiş. Sistem, Ryzen 7 5700X işlemci, RTX 5060 8 GB ekran kartı, 16 GB DDR4-3200 bellek ve 1 TB NVMe SSD ile geliyor. Akıllı camın PC kasalarında kalıcı bir trend mi yoksa niş bir deneme mi olacağını ise zaman gösterecek.