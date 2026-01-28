Giriş
    Akıllı cam teknolojisi PC kasalarına geliyor: Nextgear EG serisi tanıtıldı

    Japonya merkezli Mouse Computer, cam kasaya farklı bir yaklaşım getiriyor. Yeni Nextgear EG serisi, tek tuşla şeffaf veya opak hale gelen akıllı cam paneliyle geliyor.

    Tek tuşla görünmez olan PC kasası tanıtıldı: Akıllı camlı sistem Tam Boyutta Gör
    Oyuncu bilgisayarlarında temperli cam kasalar artık standart hale gelmiş durumda. Donanımı sergilemek uzun süredir bir lüks olmaktan çıkmış olsa da, Mouse Computer bu alana farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Japon üreticinin yeni Nextgear EG serisi, "Clear Shift" adı verilen akıllı cam paneliyle donanımını hem gösterebiliyor hem de tamamen gizleyebiliyor.

    Tek tuşa gizlenip açılabiliyor

    Kasanın yan panelinde kullanılan teknoloji büyük ihtimalle PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) tabanlı akıllı cam. Bu yapıda, polimer katman içine dağılmış sıvı kristaller elektrik verilmediğinde rastgele konumlanıyor ve cam opak bir görünüm alıyor. Elektrik uygulandığında ise kristaller hizalanıyor ve panel şeffaf hale geliyor. Sistem çalışır durumdayken camın şeffaf, kapalıyken ise otomatik olarak opak olması da bu yapının doğal bir sonucu.

    Tek tuşla görünmez olan PC kasası tanıtıldı: Akıllı camlı sistem Tam Boyutta Gör
    Kasanın üst bölümüne yerleştirilen fiziksel bir tuş sayesinde kullanıcılar, tek dokunuşla görünüm değişimini gerçekleştirebiliyor. Bu özellik, RGB aydınlatmanın dikkat dağıtmasını istemeyenler, gece karanlık ortamda oyun oynayanlar veya donanımını gözlerden uzak tutmak isteyenler için pratik bir seçenek olacak.

    Öte yandan, tamamen gizlilik odaklı bir tasarım da söz konusu değil. Nextgear EG serisi, üst panelde yer alan ayrı bir LED tuşu ile 10 farklı ARGB aydınlatma efektine de izin veriyor. Yani sistem, ister showroom havasında ister daha sade bir görünümle kullanılabiliyor.

    Donanım tarafında ise daha çok orta segmente hitap eden bir yapı tercih edilmiş. Sistem, Ryzen 7 5700X işlemci, RTX 5060 8 GB ekran kartı, 16 GB DDR4-3200 bellek ve 1 TB NVMe SSD ile geliyor. Akıllı camın PC kasalarında kalıcı bir trend mi yoksa niş bir deneme mi olacağını ise zaman gösterecek.

