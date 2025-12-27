Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HP Omen 16L 2026 oyuncu bilgisayarı tanıtıldı: 32GB RAM, 5060 Ti ve fazlası

    HP, Omen 16L serisi altında Shadow Elf 2026 oyuncu bilgisayarını tanıttı. HP Omen 16L 2026 modeli, Intel i7-14650HX işlemci, Nvidia RTX 5060 Ti ekran kartı ve 32GB'a kadar DDR5 RAM ile geliyor.

    HP oyun bilgisayarı Omen 16L 2026 Tam Boyutta Gör
    HP, yeni masaüstü oyun bilgisayarını Çin’de piyasaya sürdü. Yeni sistem, kompakt kasada Nvidia'nın en yeni RTX 50 serisi ekran kartlarıyla eşleştirilmiş Intel Core i7-14650HX işlemciyle geliyor. Sistem, oyuncular kadar içerik üreticiler için de ideal.

    HP Omen 16L 2026 masaüstü oyun bilgisayarı neler sunuyor?

    HP Omen 16L 2026 oyuncu bilgisayarı özellikleri Tam Boyutta Gör
    Masaüstü bilgisayar, Intel'in 14. nesil Core i7-14650HX işlemcisiyle çalışıyor. Bu işlemci, 8 performans çekirdeği ve 8 verimlilik çekirdeği olmak üzere 16 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip hibrit bir mimari kullanıyor. İşlemci, 5.2 GHz'e kadar hızlanabiliyor ve 30 MB L3 önbellek içeriyor.

    Ekran kartı seçenekleri arasında; RTX 5060 8GB, RTX 5060 Ti 8GB ve RTX 5060 Ti 16GB yer alıyor. Bu GPU'lar Nvidia'nın Blackwell mimarisine dayanıyor ve ray tracing, DLSS 4 çoklu kare üretimi, Reflex 2 ve Frame Warp'ı destekliyor. Kartlar ayrıca Nvidia Studio sürücülerini ve 9. nesil video kodlayıcılarını destekleyerek yapay zeka destekli düzenleme ve render iş akışını mümkün kılıyor.

    HP Shadow Elf 2026, 5600MT/sn hızında çalışan 32 GB'a kadar DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile geliyor. İkinci bir SSD yuvası da mevcut. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısına sahip.

    Sistem, kule tipi hava soğutucu ile birlikte 120 mm ön fan ve 90 mm arka fan kullanıyor. Soğutma sistemi, 110W'a kadar CPU termal çıkışını destekliyor. HP, sistemin önceki nesle kıyasla daha iyi hava akışı ve daha düşük gürültü seviyesi sağladığını iddia ediyor. Güç, konfigürasyona bağlı olarak 400W veya 500W 80 PLUS Platinum güç kaynağı ile sağlanıyor.

    Ön panelde üç adet USB-A 5Gbps portu, bir adet USB-C 10Gbps portu ve 3,5 mm ses jakı bulunuyor. Arkada ise dört adet USB-A 480Mbps portu, bir adet RJ45 Ethernet portu ve üç adet ses jakı yer alıyor. Ekran kartı için, bir adet HDMI ve üç adet DisplayPort çıkışı bulunuyor.

    HP Omen 16L 2026 oyuncu bilgisayarı fiyatı ne kadar?

    HP Shadow Elf 2026 oyun masaüstü bilgisayarı, 5699 yuan (yaklaşık 800 dolar) başlangıç fiyatıyla 29 Aralık’ta Çin’de satışa çıkacak. Bu fiyatlandırma RTX 3050 8GB ekran kartı, 16GB RAM ve 512GB SSD'li konfigürasyon için geçerli. Seçilen ekran kartı, bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde değişiyor:

    • RTX 5060 8GB, 16GB RAM ve 1TB SSD: 6.799 yuan (967 dolar)
    • RTX 5060 8GB, 32GB RAM ve 1TB SSD: 7.299 yuana (1038 dolar)
    • RTX 5060 Ti 8GB, 32GB RAM ve 1TB SSD: 8.299 yuan (1.180 dolar)
    • RTX 5060 Ti 16GB, 32GB RAM ve 1TB SSD: 8.799 yuan (1.252 dolar)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir daire kaç ton yük taşır 1.4 egea yakıt tüketimi yeni tanıştığın kıza günaydın mesajı araba sürmeyi nasıl öğrenebilirim yüz puanlama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 5 Pro
    Tecno Pova 5 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir CX7
    I-LIFE ZedAir CX7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum