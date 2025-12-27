HP Omen 16L 2026 oyuncu bilgisayarı tanıtıldı: 32GB RAM, 5060 Ti ve fazlası

Tam Boyutta Gör HP, yeni masaüstü oyun bilgisayarını Çin’de piyasaya sürdü. Yeni sistem, kompakt kasada Nvidia'nın en yeni RTX 50 serisi ekran kartlarıyla eşleştirilmiş Intel Core i7-14650HX işlemciyle geliyor. Sistem, oyuncular kadar içerik üreticiler için de ideal.

HP Omen 16L 2026 masaüstü oyun bilgisayarı neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Masaüstü bilgisayar, Intel'in 14. nesil Core i7-14650HX işlemcisiyle çalışıyor. Bu işlemci, 8 performans çekirdeği ve 8 verimlilik çekirdeği olmak üzere 16 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip hibrit bir mimari kullanıyor. İşlemci, 5.2 GHz'e kadar hızlanabiliyor ve 30 MB L3 önbellek içeriyor.

Ekran kartı seçenekleri arasında; RTX 5060 8GB, RTX 5060 Ti 8GB ve RTX 5060 Ti 16GB yer alıyor. Bu GPU'lar Nvidia'nın Blackwell mimarisine dayanıyor ve ray tracing, DLSS 4 çoklu kare üretimi, Reflex 2 ve Frame Warp'ı destekliyor. Kartlar ayrıca Nvidia Studio sürücülerini ve 9. nesil video kodlayıcılarını destekleyerek yapay zeka destekli düzenleme ve render iş akışını mümkün kılıyor.

HP Shadow Elf 2026, 5600MT/sn hızında çalışan 32 GB'a kadar DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile geliyor. İkinci bir SSD yuvası da mevcut. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısına sahip.

Sistem, kule tipi hava soğutucu ile birlikte 120 mm ön fan ve 90 mm arka fan kullanıyor. Soğutma sistemi, 110W'a kadar CPU termal çıkışını destekliyor. HP, sistemin önceki nesle kıyasla daha iyi hava akışı ve daha düşük gürültü seviyesi sağladığını iddia ediyor. Güç, konfigürasyona bağlı olarak 400W veya 500W 80 PLUS Platinum güç kaynağı ile sağlanıyor.

Ön panelde üç adet USB-A 5Gbps portu, bir adet USB-C 10Gbps portu ve 3,5 mm ses jakı bulunuyor. Arkada ise dört adet USB-A 480Mbps portu, bir adet RJ45 Ethernet portu ve üç adet ses jakı yer alıyor. Ekran kartı için, bir adet HDMI ve üç adet DisplayPort çıkışı bulunuyor.

HP Omen 16L 2026 oyuncu bilgisayarı fiyatı ne kadar?

HP Shadow Elf 2026 oyun masaüstü bilgisayarı, 5699 yuan (yaklaşık 800 dolar) başlangıç fiyatıyla 29 Aralık’ta Çin’de satışa çıkacak. Bu fiyatlandırma RTX 3050 8GB ekran kartı, 16GB RAM ve 512GB SSD'li konfigürasyon için geçerli. Seçilen ekran kartı, bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde değişiyor:

RTX 5060 8GB, 16GB RAM ve 1TB SSD: 6.799 yuan (967 dolar)

RTX 5060 8GB, 32GB RAM ve 1TB SSD: 7.299 yuana (1038 dolar)

RTX 5060 Ti 8GB, 32GB RAM ve 1TB SSD: 8.299 yuan (1.180 dolar)

RTX 5060 Ti 16GB, 32GB RAM ve 1TB SSD: 8.799 yuan (1.252 dolar)

HP Omen 16L 2026 gaming PC tanıtıldı: İşte özellikleri

