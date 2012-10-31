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Sharkoon'dan iki yeni mid-tower bilgisayar kasası: REX8 Value ve REX8 Economy

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Kasa
knight
Haber Editörü
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Sharkoon'dan iki yeni mid-tower bilgisayar kasası: REX8 Value ve REX8 Economy
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Bütçe dostu dahili ve harici bilgisayar bileşenleri üreten Sharkoon, mid-tower formunda hazırladığı iki yeni bilgisayar kasası REX8 Value ile REX8 Economy'i duyurdu.
Sharkoon'un 485 mm x 185 mm x 420 mm ölçülerinde ve yaklaşık 6.5 kg ağırlığında tasarladığı bilgisayar kasaları, Micro ATX / ATX anakartlara, maksimum 290 mm uzunluğunda ekran kartlarına, maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve 300 mm uzunluğunda güç kaynaklarına destek veriyor. Bazı üst seviye ekran kartlarının uzunluğunun 290 mm'yi geçtiği düşünülürse bilgisayar kasalarında yer problemiyle yüzleşilebilir.
4 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesi, 4 adet 2.5-inç / 3.5-inç'lik sürücü bölmesi, 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotu ve 3 adet su hortumu çıkışı ile donatılan bilgisayar kasalarından REX8 Value'nun yan paneli şeffaf. REX8 Economy'nin standart yan paneline ise 2 adet fan takılmasına imkan tanınmış durumda. REX8 Value, gerekli hava sirkülasyonu için mavi LED'li 2 adet 120 mm'lik fanla geliyor. Ancak REX8 Economy'e herhangi bir fan monte edilmemiş.
Gerek kabloların düzenlenmesi gerekse hava sirkülasyonunun iyileştirilmesi için kablo kanallarını bünyesinde barındıran bilgisayar kasalarından REX8 Value'da, 4 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, ses girişi ve mikrofon çıkışı yer alırken; REX8 Economy'de ise toplamda 6 adet USB 2.0 portu, ses girişi ve mikrofon çıkışı yeterli görülmüş.
Sharkoon, REX8 Value'nun Avrupa satış fiyatını 46 Euro; REX8 Economy'nin Avrupa satış fiyatını 39 Euro şeklinde belirlemiş.
Sharkoon'dan iki yeni mid-tower bilgisayar kasası: REX8 Value ve REX8 Economy
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Sharkoon'dan iki yeni mid-tower bilgisayar kasası: REX8 Value ve REX8 Economy
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Sharkoon'dan iki yeni mid-tower bilgisayar kasası: REX8 Value ve REX8 Economy
Tam Boyutta Gör
Sharkoon'dan iki yeni mid-tower bilgisayar kasası: REX8 Value ve REX8 Economy
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Shadow1453 7 yıl
Turkiye'ye gelirse düşünürüm. Yıl oldu 2012 ben daha adam gibi kasa alamadım.
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WarSaw 7 yıl
Sharkoon yaparsa güzel yapar.
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lyridder 7 yıl
Usb girişlerinin tasarımını neden hiç bir üretici dikkate almıyor? Güzel bir ızgara sistemi tamam. Aşağıda şık, imza görünümlü marka tamam. Usb ve jak girişleri şaka gibi. Aynı ızgara sistemiyle kapla Usb'leri de bitir geç.
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yenerbalcı 7 yıl
harddiski bedava veriyorsa alınır

milletin %99 u tek harddisk kullanıyor ...
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itachi237 7 yıl
kasa iyi görünüyor gerekli usb ve diğer potlarda var ve iyi konumlandırılmış havalandırmada güzel gibi yan tarafının saydam olmasıda iyi bir tek malzeme kalitesi ve sağlamlık kalıyor geriye onlarıda biri niceleme yaparsa yayınlar forumda tabi türkiyeye gelirse :)
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mormic 7 yıl
siyah olanı güzelmiş. Arkadaşında dediği gibi malzeme kalitesi önemli. Hdd takılan kızakların sağlamlığı falan önemli. Ama ülkemize geleceğini pek sanmıyorum.
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Elektrox 7 yıl
fiyatı uygunmuş tipi ve özellikleride güzel görünüyor, bakalım bizim ülkede ne kadardan satışa sunulcak birde malzeme kalitesi nasıl acaba mukavvadan değildir inşallah :)
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