Shuttle daha küçük Nano XPC serisini başlatıyor





Her mekana ayak uydurabilen mini bilgisayarların arkasındaki isim olan Shuttle, Intel NUC ve Compute Stick gibi küçük bilgisayarların giderek daha fazla popüler olmaya başlamasıyla, XPC serisini Nano haline getiriyor.





Shuttle XPC Nano serisi firmanın şimdiye kadar ki en küçük mini PC modellerine ev sahipliği yapacak. Sadece 29mm kalınlığına kadar inebilen kasalar 0.5 litre hacme sahipken, yüksek bir performans vermeye çalışacak. Biraz daha küçük mini PC arayan ancak bir çubuk bilgisayara da hayır diyen tüketicileri hedefleyen XPC Nano, Windows 10 işletim sistemini temel alıyor.





Shuttle yeni serisinde Skylake yerine Broadwell tabanlı işlemcileri tercih etmiş. Tüketiciler Celeron işlemcilerden başlayarak Core i7 modeline kadar giden geniş bir seçeneğe sahip. Shuttle sadece barebone tarzda değil tam donanımlı olarak da satış yapmayı planlıyor.





2.5 inçlik sürücü slotu yanında M.2 bağlantısı da olan seride kompakt SO-DIMM yuvaları ile 16GB'a kadar çift kanal DDR3L RAM desteği sunulabiliyor. Bununla birlikte cihazda kullanılacak depolama sürücülerinin 7mm'den kalın olmaması gerekiyor.





mini-DisplayPort, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, RS-232, Intel Gb Ethernet gibi bağlantı çıkışlarına sahip olan seri Aralık sonlarına doğru piyasada olacak. Windows 10 Home işletim sistemli ve tam donanımlı versiyonların başlangıç fiyatı 279$. Barebone versiyonların fiyatı ise bilinmiyor.

http://www.tomshardware.com/news/shuttle-xpc-nano-mini-pc,30637.html