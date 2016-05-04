Shuttle, yüksek kapasiteli depolama seçenekleri sunan mini bilgisayarını tanıttı

Küçük form faktörüne sahip bilgisayar kasalarında, güçlü sistem arayan tüketicilere sıklıkla rastlanıyor. Bununla birlikte, gücün aksine yüksek depolama kapasitelerine önem verenler de mevcut. Shuttle, her iki ihtiyaca yönelik yeni bir barebone bilgisayar hazırladı.

Shuttle SZ170R8 barebone bilgisayar modeli, kısıtlı olan hacmine rağmen 4 adet 3.5 inç HDD sürücü yerleştirilmesine izin veriyor. Ayrıca Z170 anakart üzerindeki M.2 slotu da PCIe, SATA veya NVMe SSD takılmasına olanak tanıyor. Böylece 5 farklı depolama sürücüsü kullanılabiliyor.

Kasada ayrıca PCIe 3.0 x16 üzerinden çift slotlu bir ekran kartı da kullanılabiliyor. Böylece, hem yüksek depolama kapasitesi hem de yüksek grafik gücü küçük bir yapıda bir araya gelmiş oluyor.

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Intel Skylake LGA 1151 işlemcileri destekleyen kasada, 64GB’a kadar 2133MHz DDR4 RAM bellek kullanılabiliyor. Harici ekran kartı takılmayan durumlar için iki adet DisplayPort ve 1 HDMI portu hazır tutulmuş. Gb Ethernet portunun yanında yarım boy M.2 arayüzü üzerinden WiFi kartı da takılabiliyor. Ön ve arkada toplam 8 adet USB 3.0 port bulunuyor.

Bilgisayarını zorlamak isteyenler için Cooling Engine 2 adlı bir soğutma sistemi de unutulmamış. Nikel kaplı bakır ısı borularının içerisindeki sıvı, işlemcideki ısıyı alarak alüminyum yapraklara transfer ediyor. Shuttle SZ170R8, 450$ başlangıç fiyatı ile satışa sunulmuş durumda.