Shuttle'dan iki yeni bilgisayar; H7 5800G Pro ve H7 5800P Pro

Mini bilgisayar dünyasının önemli isimlerinden Shuttle, iki yeni masaüstü bilgisayarı, H7 5800G Pro ve H7 5800P Pro'yu duyurdu.

Hedef kitlesini oyunseverlerin oluşturduğu H7 5800G Pro, standart olarak gücünü 3,06GHz hızında çalışan Core i7 950 işlemcisinden alırken, işlemci seçenekleri arasında 3,33GHz Core i7 980X Extreme Edition da yer alıyor. Grafiksel işlemlerde gücünü NVIDIA® GeForce® GTX 480'den alan (diğer bir seçenek ise Radeon HD 6970) bilgisayarın sistem belleği 16GB'a kadar destek sunarken, standart olarak 4GB olarak geliyor. Bilgisayarda depolama birimi olaraksa 500GB'lık sabit disk yer verilmiş ancak kullanıcının isteğine bağlı olarak SSD de kullanılması mümkün.

Profesyonel kullanıcılara hitap eden H7 5800P de H75800G Pro gibi gücünü Core i7 950 işlemcisinden alıyor ve ayrıca Core i7 980X Extreme Edition da işlemci seçenekleri arasında bulunuyor. Profesyonel kullanıcılara hitap ettiğinden AMD FirePro V3700 yongasına sahip olan ve opsiyonel olarak Nvidia Quadro 4000'e de destek sunan bilgisayarın sistem belleği ise 8GB'a kadar arttırılabilirken, standart olarak 5800G Pro'daki gibi 4GB olarak geliyor. H7 5800P Pro, depolama birimi olarak üzerinde 500GB'lık sabit diski standart olarak bulundururken; konfigürasyon seçenekleri arasında SSD'ler de bulunuyor.

Shuttle, her iki bilgisayarın başlangıç fiyatını ise 1300 dolar olarak belirlemiş.