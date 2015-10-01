Shuttle'dan sınıfında en ince mini PC modellerinden birisi : XPC NC01U

Minik kasalarda yüksek performanslı donanım bileşenleri sunması ile tanıdığımız Shuttle, sınıfında en ince modellerden birisi olacak NC01U adındaki yeni barebone tipinde mini PC modelini duyurdu.





Shuttle NC01U modeli 29mm kalınlık değeri ile dikkat çekiyor. Bu kadar ince bir kasa içerisinde Shuttle, Broadwell tabanlı Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemci seçeneklerini sığdırmayı başarmış.





Bağlantı açısından da zengin olan modelde Mini-DisplayPort, HDMI, Intel Gigabit Ethernet, ses, USB 3.0, USB 2.0, RS-232 ve bir M.2 slotu yer alıyor. Kablosuz modül içerisine WiFi veya Bluetooth kartı takılabiliyor. Ayrıca model 1 adet 2.5 inç sürücüye ve 16 GB'a kadar DDR3L SO-DIMM bellek kullanımına imkan tanıyor.





Modelde dikkat çekici diğer bir özellik alt kısımda PCI-Express slotunun yer alması. Slot ile grafik kartı, ek depolama sürücüsü, ağ arayüzü veya USB arayüzleri gibi bağlantılar yapılabiliyor.





141 x 141 x 29mm ölçülere sahip olan kasanın Celeron işlemcili versiyonu 140 Avro, Core i3 işlemcili versiyon 314 Avro, Core i5 işlemcili versiyon 388 Avro ve Core i7 işlemcili versiyon 520 Avro fiyat etiketine sahip. Satışlar ay sonunda başlayacak.

http://www.guru3d.com/news-story/shuttle-nc01u-smallest-ever-pc-solution.html