Silahlı Hürkuş ve Hürkuş Projesi hakkında merak edilenleri sizler için sorduk

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen hafif sınıf taarruz uçağı Hürkuş-C ve Hürkuş projesi hakkında merak edilenleri sizler için sorduk.

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Bu videomuzda IDEF 2017'de TAI stantında sergilenen Hürkuş'un silahlı versiyonu Hürkuş-C hakkında tüm merak edilenleri sizler için TAI'ye sorduk.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlangıç ve temel eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak maksadıyla başlatılan proje kapsamında ilk olarak sivil sertifikasyon alınması amacıyla Hürkuş-A geliştirildi. Hürkuş-A'nın ardından askeri eğitim için kullanılacak olan

versiyon Hürkuş-B üzerinde çalışmalara başlandı. Son olarak da eş eksenli olarak silahlı versiyon Hürkuş-C için çalışmalar başlatıldı.

Hürkuş-B üretimi sürerken, Hürkuş-C ise ilk atışını gerçekleştirdi. Hürkuş-C'nin görevi genel olarak, havada kaldığı süre boyunca altında bulunan FLIR ile tespit edeceği veya bildirilen fırsat hedeflerini vurmak olarak belirtiliyor. Yani F-16 savaş uçakları gibi önceden hazırlanan hedefleri etkisiz hale getirmekten farklı olarak, 4 saatlik havada kalma süresi boyunca kendi tespit edeceği veya başka unsurlar tarafından yakın çevrede bulunduğu belirtilen hedeflere atış yapmak üzere görev yapacak.

12 adet kesin 12 adet opsiyonlu olarak sözleşmesi imzalanan Hürkuş-C'nin 2018 yılı itibariyle envantere girmesi bekleniyor.

