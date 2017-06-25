Silahlı Hürkuş ve Hürkuş Projesi hakkında merak edilenleri sizler için sorduk

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen hafif sınıf taarruz uçağı Hürkuş-C ve Hürkuş projesi hakkında merak edilenleri sizler için sorduk.
Donanımhaber.com'dan herkese merhaba,
Bu videomuzda IDEF 2017'de TAI stantında sergilenen Hürkuş'un silahlı versiyonu Hürkuş-C hakkında tüm merak edilenleri sizler için TAI'ye sorduk.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlangıç ve temel eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak maksadıyla başlatılan proje kapsamında ilk olarak sivil sertifikasyon alınması amacıyla Hürkuş-A geliştirildi. Hürkuş-A'nın ardından askeri eğitim için kullanılacak olan
versiyon Hürkuş-B üzerinde çalışmalara başlandı. Son olarak da eş eksenli olarak silahlı versiyon Hürkuş-C için çalışmalar başlatıldı.
versiyon Hürkuş-B üzerinde çalışmalara başlandı. Son olarak da eş eksenli olarak silahlı versiyon Hürkuş-C için çalışmalar başlatıldı.
Hürkuş-B üretimi sürerken, Hürkuş-C ise ilk atışını gerçekleştirdi. Hürkuş-C'nin görevi genel olarak, havada kaldığı süre boyunca altında bulunan FLIR ile tespit edeceği veya bildirilen fırsat hedeflerini vurmak olarak belirtiliyor. Yani F-16 savaş uçakları gibi önceden hazırlanan hedefleri etkisiz hale getirmekten farklı olarak, 4 saatlik havada kalma süresi boyunca kendi tespit edeceği veya başka unsurlar tarafından yakın çevrede bulunduğu belirtilen hedeflere atış yapmak üzere görev yapacak.
12 adet kesin 12 adet opsiyonlu olarak sözleşmesi imzalanan Hürkuş-C'nin 2018 yılı itibariyle envantere girmesi bekleniyor.
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Illa küfür ettireceksiniz.
Şaka gibi diyerek küçümsüyorsun da brezilyali embraer Afganistan'a bunlardan satıyor be. Bak ikinci dünya savaşından kalma dediğin uçak terörün doktora yaptığı yerde kullanılıyor şu an.
En son 65 sene önce ucak yapmış ülkeden f22 yapmasını istiyor beyefendi.
Nuri Demirağ ucak yaparken sizin prototipleriniz yine dalga geçiyordu.
Insanda az utanma olur biri bir şey yapmış der tebrik eder memlekete hayırlı olsun der edebi ile oturur kenara
Cahillik bu kadar yükselmemeli.
Close air support denilen bir kavram var yani savas aninda piyadeye hava destegi saglamak icin.Amerika gibi Ac-130 veya A-10 sahibi olmadigimizdan bu boslugu dolduracak ek bir platforma ithiyac var.F-16lar heryere gidemez.Bu boslugu da T-129 ve Hurkus dolduracak.Zaten F-16larin 2030 lara kadar dayanmasi lazim cunku T-FX projesi ancak o zaman tamamlanabilir ki o da prototip falan olur operasyonel filo 2035 gibi olur.
Super tucanoyu bi arastirin bakalim brezilya bunlari i kadar cok satti ki cunku maliyeti az ve etkin.Fakir de alabiliyor ve nitelikli urunler.Hurkusun bu acidan potansiyeli var.
Lutfen biraz okuyup arastiralim yoksa hep teknoloji ithalatcisi konumda kalacagiz.