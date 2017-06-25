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Silahlı Hürkuş ve Hürkuş Projesi hakkında merak edilenleri sizler için sorduk

2 yıl
40,9b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen hafif sınıf taarruz uçağı Hürkuş-C ve Hürkuş projesi hakkında merak edilenleri sizler için sorduk.
Donanımhaber.com'dan herkese merhaba,
Bu videomuzda IDEF 2017'de TAI stantında sergilenen Hürkuş'un silahlı versiyonu Hürkuş-C hakkında tüm merak edilenleri sizler için TAI'ye sorduk.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlangıç ve temel eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak maksadıyla başlatılan proje kapsamında ilk olarak sivil sertifikasyon alınması amacıyla Hürkuş-A geliştirildi. Hürkuş-A'nın ardından askeri eğitim için kullanılacak olan
versiyon Hürkuş-B üzerinde çalışmalara başlandı. Son olarak da eş eksenli olarak silahlı versiyon Hürkuş-C için çalışmalar başlatıldı.
 
Hürkuş-B üretimi sürerken, Hürkuş-C ise ilk atışını gerçekleştirdi.  Hürkuş-C'nin görevi genel olarak, havada kaldığı süre boyunca altında bulunan FLIR ile tespit edeceği veya bildirilen fırsat hedeflerini vurmak olarak belirtiliyor. Yani F-16 savaş uçakları gibi önceden hazırlanan hedefleri etkisiz hale getirmekten farklı olarak, 4 saatlik havada kalma süresi boyunca kendi tespit edeceği veya başka unsurlar tarafından yakın çevrede bulunduğu belirtilen hedeflere atış yapmak üzere görev yapacak.
12 adet kesin 12 adet opsiyonlu olarak sözleşmesi imzalanan Hürkuş-C'nin 2018 yılı itibariyle envantere girmesi bekleniyor.
 

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emre_virüs 2 yıl en beğenilen Racer_ali
Bu kafayla vida dahi üretebilmeniz büyük mucize.
Illa küfür ettireceksiniz.
Şaka gibi diyerek küçümsüyorsun da brezilyali embraer Afganistan'a bunlardan satıyor be. Bak ikinci dünya savaşından kalma dediğin uçak terörün doktora yaptığı yerde kullanılıyor şu an.
En son 65 sene önce ucak yapmış ülkeden f22 yapmasını istiyor beyefendi.
Nuri Demirağ ucak yaparken sizin prototipleriniz yine dalga geçiyordu.
Insanda az utanma olur biri bir şey yapmış der tebrik eder memlekete hayırlı olsun der edebi ile oturur kenara
Cahillik bu kadar yükselmemeli.
Bu kafayla vida dahi üretebilmeniz büyük mucize.Illa küfür ettireceksiniz.Şaka gibi diyerek küçümsüyorsun da brezilyali embraer Afganistan'a bunlardan...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Racer_ali 2 yıl
Şaka gibi yaa,hala ikinci dünya savaşından kalma gibi savaş uçaklar yapıp yerli üretim diye seviniyorlar.Yok efendim F-16 ların uçuş maliyeti fazlaymış,yok falanca ülkede bunlardan kullanmış diye fakir tesellisi yapan at gözlüğü ile bakan akp fanları da buna inanıyor.Sanki istesek biz de f-16 F-22 yaparız ama gerek yok demeye getirmiyorlar mı gülme eylemini neren ile yapacağına şaşırıyor insan.
Şaka gibi yaa,hala ikinci dünya savaşından kalma gibi savaş uçaklar yapıp yerli üretim diye seviniyorlar.Yok efendim F-16 ların uçuş maliyeti fazlaymış,yok fala...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Stadhouder 2 yıl
Aslinda ulke olarak neden geriden geldigimizin cevabi bu konuda sakli.Bu motorlari WW2den kalma piston motoru saniyorlar herhalde.Pervaneli ucak diye elestiri mi yapilir yahu.Jet motorunu her sey sananlar bu ucagin tasarim amacini biliyor mu acaba ? Hurkus temelinde egitim amacli gelistirilmis fakat ithiyaclar dogrultusunda silahlandirilmis bir sistem.Soyle ki daglarda gezen 3-4 it tespit ettiniz ve imha etmeniz gerekli elde yeterli silahli iha yok malesef.Bu durumda hurkus devreye girecek cunku hurkusunki gibi turboprop motorlarin maliyeti cok azdir(bir turbofan ve turbojete gore)
Close air support denilen bir kavram var yani savas aninda piyadeye hava destegi saglamak icin.Amerika gibi Ac-130 veya A-10 sahibi olmadigimizdan bu boslugu dolduracak ek bir platforma ithiyac var.F-16lar heryere gidemez.Bu boslugu da T-129 ve Hurkus dolduracak.Zaten F-16larin 2030 lara kadar dayanmasi lazim cunku T-FX projesi ancak o zaman tamamlanabilir ki o da prototip falan olur operasyonel filo 2035 gibi olur.
Super tucanoyu bi arastirin bakalim brezilya bunlari i kadar cok satti ki cunku maliyeti az ve etkin.Fakir de alabiliyor ve nitelikli urunler.Hurkusun bu acidan potansiyeli var.
Lutfen biraz okuyup arastiralim yoksa hep teknoloji ithalatcisi konumda kalacagiz.
Aslinda ulke olarak neden geriden geldigimizin cevabi bu konuda sakli.Bu motorlari WW2den kalma piston motoru saniyorlar herhalde.Pervaneli ucak diye elestiri ...
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DH Misafiri 1 ay
yapanların eline sağlık....hürkuş yıllar önce ilk uçtuğunda ,eğitim amaçlı felan deniyordu,şimdi silahlandırılmış
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DH Misafiri 2 yıl
herkes boş konuşmaya başlamış yok saraydaki harcama yok bilmem ne ulan o saray 2014 yılında yapıldı kaldı ki 15 sene öncesine kadar ne saray vardı ne de bu tarz teknolojik gelişmöeler vardı ulan bir otomobil bile yapamadık ulan bir uçak bile yapamadık geçmişi 100 yılı ancak bulan devletler nerede biz nerdeyiz tayyip erdoğan yaptırıyor diye eleştirmeyin bu zqaman kadar kim yapmış milyon dolarlık silah ihracatlarını onu söyleyin adam olun az size diyecek çok sözüm var ama şimdilik bu kadar yeter gerçi buralarda muhaliflerin bir kısmı fetöcü anlatsakta anlamazsınız
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DH Misafiri 2 yıl
Helal olsun kardeşim bende hükümetten bende nefret ediyorum ama bu kadar saçma şekilde muhalefet olunmaz. Muhalefet olmanın'da bir sınırı var.
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DH Misafiri 2 yıl
toplu iğneyi yurt dışından ithal eden zihniyetin artıkları sözüm sizee...bu yapılanlar bir sonraki hamlenin başlangıcıdır. siz ananızın karnında 9 ayda oluşmadınız mı? ,bizim yaptıklarımızda da daha 1. ayında
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_fisico_ 2 yıl
Amerika'nın F22'yi, Fransa'nın Rafael'i, İsveç'in Gripen'i, Rusya'nın PAK-FA'yı, Nato'nun F35 'i, AB'nin Typhoon'u ürettiği günümüzde eğitim uçağına istediğin roketi sok istersen 10 saat gökyüzünde kalsın? Rafael gelir 10 km'den indirir elindekini. Çağ artık terör örgütlerini roket yağmuruna tutalım çağı değil, çağ artık 2 mach ile it dalaşlarının yaklaştığı, 3. dünya savaşının dillendirildiği bir çağ. ABD'nin yarın terör örgütüne kuzey ırakta ülke verip elindeki F16 'ları hibe etmeyeceğini nerden biliyorsunuz? Bence Hürkuş incelemeleri de yerinde dinlendirilmeli. Vergi mükellefi vatandaşın Hürkuş 'un temcit pilavı gibi ısıtılmış haberlerine kızmaya son derece hakkı var. Bugün asıl tartışmamız gereken konu koca popolu F35 'e vereceğimiz milyon dolarlarla neden çok sayıda Eurofighter alamıyoruzdur bence. Ama o tartışılır mı hiç? Elimizde 80 adet F4 var daha. Olm Ecevit kıbrıs çıkartması yaptı o uçaklarla yahu hala envanterde....
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Roquish06 2 yıl
Belki 1950 yıllarında yapılsaydı gideri olurdu ama yıl olmuş 2020 pervaneli uçakmı kaldı :D
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Informed 2 yıl
İlk (L-UMTAS/Mızrak-U) atışını gerçekleştiren ve şuanda askeri kamuflajıyla prototip olarak gösterilen TC-VCH, Hürkuş-C değil yalnız. Pod takılmış Hürkuş-A. Hürkuş-C daha üretim hattından çıkmadı.
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Stadhouder 2 yıl
Aslinda ulke olarak neden geriden geldigimizin cevabi bu konuda sakli.Bu motorlari WW2den kalma piston motoru saniyorlar herhalde.Pervaneli ucak diye elestiri mi yapilir yahu.Jet motorunu her sey sananlar bu ucagin tasarim amacini biliyor mu acaba ? Hurkus temelinde egitim amacli gelistirilmis fakat ithiyaclar dogrultusunda silahlandirilmis bir sistem.Soyle ki daglarda gezen 3-4 it tespit ettiniz ve imha etmeniz gerekli elde yeterli silahli iha yok malesef.Bu durumda hurkus devreye girecek cunku hurkusunki gibi turboprop motorlarin maliyeti cok azdir(bir turbofan ve turbojete gore)
Close air support denilen bir kavram var yani savas aninda piyadeye hava destegi saglamak icin.Amerika gibi Ac-130 veya A-10 sahibi olmadigimizdan bu boslugu dolduracak ek bir platforma ithiyac var.F-16lar heryere gidemez.Bu boslugu da T-129 ve Hurkus dolduracak.Zaten F-16larin 2030 lara kadar dayanmasi lazim cunku T-FX projesi ancak o zaman tamamlanabilir ki o da prototip falan olur operasyonel filo 2035 gibi olur.
Super tucanoyu bi arastirin bakalim brezilya bunlari i kadar cok satti ki cunku maliyeti az ve etkin.Fakir de alabiliyor ve nitelikli urunler.Hurkusun bu acidan potansiyeli var.
Lutfen biraz okuyup arastiralim yoksa hep teknoloji ithalatcisi konumda kalacagiz.
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dobrasam 2 yıl
gurur verici gelişmeler destekliyorum ve başarılar diliyorum lakin yıl olmuş 2017 herşey çok hızlı ilerliyor ve gelişiyorken bizim şu işler çok amatör ve yavaş ilerliyor bence şeffaf bir şekilde üniversiteler ile ortak projelere çok hızlı başlamamız gerekiyor
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ma95 2 yıl
Bilgisayar kullanımıyla kağıt kullanımı ortadan kalkmadığı gibi pervaneli uçak kullanımı da son bulmayacak. Eskiyi tamamen terk etme, kötü strateji oyunlarından zihnimize yerleşmiş yersiz bir yaklaşımdır. S400 ile drone vurmak nasıl bir orantısızlıksa alt segment uçakları terk etmek de o kadar saçmadır
Üzülerek söylemek istiyorum ki Hürkuş'un eğitim versiyonu, 4 korvet karşılığı satın alınan 52 Super Mushshak ile ölü doğmuştur. Korvet pazarlığı Hürkuş'a yaramadı
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