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Silicon Power'dan şık tasarımlı USB 2.0 bellek: Ultima U03

6 yıl
8,4b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Tayvan merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, Ultima serisi USB belleklerine yeni bir üye ekledi: Ultima U03.
55.0 mm x 20.0 mm x 8.6 mm boyutlarında ve 13 gram ağırlığında şık tasarımlarıyla ön plana çıkan Ultima U03 serisi, sürgülü yapıya ve LED göstergeye sahip. 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB kapasite seçenekleriyle gelen USB bellekler, USB 2.0 ve geriye dönük olarak USB 1.1 desteği sunuyor.
Siyah ve kar beyazı olmak üzere iki farklı renkle piyasaya sürülecek olan USB belleklerin fiyatlarına veya veri transfer hızlarına ilişkin bilgi verilmemiş. Firma, USB bellekleri ömür boyu garanti kapsamına almış.

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Tanarri 6 yıl
magnagizmo
usb 3.0 gibi hızlı bir sistem varken neden hala usb 2.0 için didinirler hiç anlamam...

hemen anlatayım usb 2.0 usb 3.0 oranla %90 daha yaygın halde kulanılıyor olmasından kaynaklı bukadar basit! şimdi bir birimizi kandırmayalım kaç kişide usb3,0 olan pc gördünüz çevrenizde 1-2? bende daha geçen arkadaşımda denedim elimdeki 3.0 destekli HDDyi. oda yeni laptop aldı arkadaş o yüzden.. yoksa daha önümüzde en az bi 5 sene daha var yaygın hale gelmesi için kanımca
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Oziko 6 yıl
Kaplumbağalar da uzun yaşar.
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ag67 6 yıl
Tasarımı güzelmiş
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E_Aydin35 6 yıl
Türkiye'ye yakın zamanda gelirse, belleğin boyut ve fiyatına göre değerlendirme yaparsam alırım.
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marseltalon 6 yıl
Olmadı bu....
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abdulmusavvir 6 yıl
16 GB amazonda 4 dolar, yani 7 lira falan. amazon.com/...
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hacı.basat 6 yıl
A101 iyi hızlı bellekler getiriyor, hususen gidip aramaktansa girip A101den alıyorum, 16 GB 16 lira ve 4 tane aldım şu ana kadar, biri 6 ay oldu, çokça kullandım memnunum, daha fazla para vereceksem USB3 olmasını beklerim.
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Bukalemun 6 yıl
Ömür boyu garanti :)) doğmadan ölmüş :)) son 6 aydır flash bellekler DİP rakamlarda ( 16gb = 17 TL gibi ) , esata - usb 3.0 ama özel bir fiyat ancak piyasada bekleniyor. USB 2.0 ax ax ax ....
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magnagizmo 6 yıl
usb 3.0 gibi hızlı bir sistem varken neden hala usb 2.0 için didinirler hiç anlamam...
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