Silicon Power'dan şık tasarımlı USB 2.0 bellek: Ultima U03

Tayvan merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, Ultima serisi USB belleklerine yeni bir üye ekledi: Ultima U03.

55.0 mm x 20.0 mm x 8.6 mm boyutlarında ve 13 gram ağırlığında şık tasarımlarıyla ön plana çıkan Ultima U03 serisi, sürgülü yapıya ve LED göstergeye sahip. 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB kapasite seçenekleriyle gelen USB bellekler, USB 2.0 ve geriye dönük olarak USB 1.1 desteği sunuyor.

Siyah ve kar beyazı olmak üzere iki farklı renkle piyasaya sürülecek olan USB belleklerin fiyatlarına veya veri transfer hızlarına ilişkin bilgi verilmemiş. Firma, USB bellekleri ömür boyu garanti kapsamına almış.

