SilverStone, Kublai KL05 kasasını satışa sunuyor

SilverStone'nin profesyonellere yönelik olarak hazırladığı esnek soğutma ve depolama çözümlerine imkan tanıyan yüksek kaliteli ATX kasa modeli Kublai KL05 satışa çıkıyor.





Uzun bir tasarıma sahip olan Kublai KL05, 240mm ve 280mm radyatörlere hem ön hem de üst panelde aynı anda imkan tanırken, 6 adet 3.5 inç veya 8 adet 6+2 düzeninde 2.5 inç depolama sürücülerine yer sağlanıyor. Ayrıca ekstra yuva satın alarak 8 adet 3.5 inç veya 11 adet 2.5 inç depolama sürücüsü de kullanılabiliyor.





52 litrelik iç hacme sahip olan kasanın panel tasarımına göre iki versiyonu mevcut. İlk versiyonda ön ve yan paneller kapalı ancak köpük destekli olduğu için gürültüyü engelleyici bir yapıya sahip.





Diğer versiyonda ise daha iyi hava akımı için ağ tasarımlı ön panel ve iç tarafı görebilmek için şeffaf yan paneller kullanılmış. Kapalı tasarım KL05B-Q, şeffaf tasarım KL05B-W olmak üzere iki versiyon da 70$ fiyat etiketine sahip.

http://www.guru3d.com/news-story/silverstone-launches-kublai-kl05-chassis.html