    OpenAI patronu olmak isteyen Türk gündem oldu: Meta mühendislerini bedava ChatGPT Plus ile kandıralım

    OpenAI şirketinin CEO pozisyonu için başvuru yapan Türk kullanıcının kimsenin aklına gelmeyecek rekabet teknikleri şirket yönetiminin de ağzını açık bıraktı.    

    OpenAI Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ sektörünün önemli firmalarından birisi olan OpenAI’a gelen bir iş başvurusu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ömer Öztürk adlı kullanıcının CEO pozisyonuna yaptığı başvuru şirketi de şaşırttı. 

    Şaşırtan teklif

    Şirkete ne tür yenilikler getireceğine dair soruya yanıt veren Türk kullanıcı kendisi hariç şirketin tüm üst düzey çalışanlarını yapay zekâ ajanları ile değiştireceğini belirtti. Şirket yönetimi bu cevabı kıyamet olarak niteledi. 

    Kullanıcının ayrıca tüm Meta yapay zekâ mühendislerini ücretsiz ChatGPT Plus aboneliği vererek transfer etmek, Google’ı sadece isminden dolayı satın almak ve GPT-6 modelini sadece kendi gönderileri ile eğitmek teklifleri de sarsıcı bulundu. 

    Cevap metninin sonunda ise şirket yönetimi kullanıcının cesaretini takdir ederken şirketin yüzde 50’sine talip olmayacak daha geleneksel bir aday ile yola devam edeceklerini belirtmesi ise gülümsemelere neden oldu. 

