JBL PartyBox 720 uzun kullanım süreleri ile geliyor

JBL PartyBox 720 özellikleri ve fiyatı
JBL PartyBox 720 açık alanda kullanıcıların yoğun deneyim yaşaması için tasarlandı. Firmanın bugüne kadar kataloğunda olan en güçlü Bluetooth hoparlör unvanını alan JBL PartyBox 720, 800W ses çıkışı ile dikkat çekiyor.
9 inçlik woofer ve bir çift 1.25 inçlik dom tweeter barındıran hoparlör 95 santimetre boyunda ve 31 Kg ağırlığında. Bass ağırlıklı ses frekansı 32Hz bandına kadar genişleyebiliyor ve yüksek tiz ile dengeleniyor.
Tek şarj ile 15 saate kadar kullanım sağlayabiliyor. 10 dakikalık şarjla da 2 saatlik kullanım kazanabiliyor. Ek bataryalar ile bu süreler katlanarak artıyor. Bluetooth haricinde USB ve aux-in girişleri yanında iki adet XLR mikrofon girişi de bulunuyor. Uygulama üzerinden kontrol edilebilen JBL PartyBox 720 modeli 1100$ fiyat etiketine sahip.