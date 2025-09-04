Giriş
    JBL PartyBox 720 uzun kullanım süreleri ile geliyor

    JBL PartyBox 720 parti hoparlörü 800W ses çıkış gücü, 15 saate varan kullanım süreleri, IPX4 ile su sıçramalarına dayanıklılık, hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor. 

    JBL PartyBox 720 Tam Boyutta Gör
    Dış mekanda yüksek sesli eğlencelerden hoşlananlar için JBL yeni bir parti hoparlörü duyurdu. JBL PartyBox 720 neredeyse gün boyunca kullanıcılara yoğun müzik tecrübesi yaşatabilmeyi amaçlıyor. 

    JBL PartyBox 720 özellikleri ve fiyatı

    JBL PartyBox 720 açık alanda kullanıcıların yoğun deneyim yaşaması için tasarlandı. Firmanın bugüne kadar kataloğunda olan en güçlü Bluetooth hoparlör unvanını alan JBL PartyBox 720, 800W ses çıkışı ile dikkat çekiyor. 

    9 inçlik woofer ve bir çift 1.25 inçlik dom tweeter barındıran hoparlör 95 santimetre boyunda ve 31 Kg ağırlığında. Bass ağırlıklı ses frekansı 32Hz bandına kadar genişleyebiliyor ve yüksek tiz ile dengeleniyor. 

    Tek şarj ile 15 saate kadar kullanım sağlayabiliyor. 10 dakikalık şarjla da 2 saatlik kullanım kazanabiliyor. Ek bataryalar ile bu süreler katlanarak artıyor. Bluetooth haricinde USB ve aux-in girişleri yanında iki adet XLR mikrofon girişi de bulunuyor. Uygulama üzerinden kontrol edilebilen JBL PartyBox 720 modeli 1100$ fiyat etiketine sahip. 
     

