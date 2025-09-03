Giriş
    Samsung 9100 Pro SSD modeline 8TB versiyon geldi

    Samsung 9100 Pro SSD amiral gemisi depolama serisinin en yeni üyesi 8TB kapasite ile hem Çin pazarında hem de global pazarda satışa sunulmuş durumda.            

    Samsung 9100 Pro SSD 8TB Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yılın başlarında piyasaya sürdüğü 9100 Pro SSD serisinde uzun süredir beklenen 8TB kapasiteli versiyon nihayet ortaya çıktı. Hem global hem de Çin pazarında Samsung yeni versiyonu satışa sundu. 

    Samsung 9100 Pro SSD artık 8TB

    8TB versiyon diğer modellere göre önemli avantajlar sunuyor. Okuma hızı 14800MB/s seviyelerine ulaşırken rastgele okuma performansı ise 2200K IOPS olarak gerçekleşiyor. V-NAND TLC flash bellek üniteleri kullanılırken DRAM boyutu da 8GB.

    5 yıllık garanti ile gelen modelin yazma ömrü 4800TBW. Ayrıca 11.25mm kalınlığındaki soğutucu, verimlilik konusunda da önemli bir avantaj sağlıyor. 5nm kontrolcü, M.2 2280 format ve PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 desteği yine ortak. Samsung 9100 Pro SSD 8TB versiyonu için 1020$ fiyat etiketi belirlenmiş. 

