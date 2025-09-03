Samsung 9100 Pro SSD modeline 8TB versiyon geldi

Samsung 9100 Pro SSD artık 8TB
8TB versiyon diğer modellere göre önemli avantajlar sunuyor. Okuma hızı 14800MB/s seviyelerine ulaşırken rastgele okuma performansı ise 2200K IOPS olarak gerçekleşiyor. V-NAND TLC flash bellek üniteleri kullanılırken DRAM boyutu da 8GB.
5 yıllık garanti ile gelen modelin yazma ömrü 4800TBW. Ayrıca 11.25mm kalınlığındaki soğutucu, verimlilik konusunda da önemli bir avantaj sağlıyor. 5nm kontrolcü, M.2 2280 format ve PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 desteği yine ortak. Samsung 9100 Pro SSD 8TB versiyonu için 1020$ fiyat etiketi belirlenmiş.
