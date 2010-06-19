SilverStone, Mini-ITX kasa modeli SG07'yi satışa sundu

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Yüksek kaliteli komponentleriyle tanınan SilverStone, son dönemde sayıları hızlı bir şekilde artan Mini-ITX ve Mini-DTX form faktöründeki kasalar için hazırladığı SG07 isimli yeni kasa modelini satışa sunuyor. 80 Plus Bronz sertifikasına sahip olan 600 Watt kapasiteli güç kaynağı ise ile gelen kasa, 222 x 190 x 350 mm boyutlarında ve 4.9 Kg ağırlığında bir yapıya sahip. Yapısında Çelik kullanılan SilverStone SG07, bir adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen yeni kasa, aynı zamanda bir adet 3.5-inç ve iki adet 2.5-inç boyutundaki SSD ve HDD sürücüler için yeterli kullanım alanını sunabiliyor. Uzunluğu 31cm'e kadar olan ekran kartlarıyla kullanılabilen kasa, kompakt ve güçlü bir sistem kurmak isteyenlere göz kırpıyor.

Soğutma için, 1200 devir/dakika hızında çalışan 180mm'lik Air Penetrator fana sahip olan SilverStone SG07, Avrupa'da 199.90 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.

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