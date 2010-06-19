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SilverStone, Mini-ITX kasa modeli SG07'yi satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone, Mini-ITX kasa modeli SG07'yi satışa sundu
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Yüksek kaliteli komponentleriyle tanınan SilverStone, son dönemde sayıları hızlı bir şekilde artan Mini-ITX ve Mini-DTX form faktöründeki kasalar için hazırladığı SG07 isimli yeni kasa modelini satışa sunuyor. 80 Plus Bronz sertifikasına sahip olan 600 Watt kapasiteli güç kaynağı ise ile gelen kasa,  222 x 190 x 350 mm boyutlarında ve 4.9 Kg ağırlığında bir yapıya sahip. Yapısında Çelik kullanılan SilverStone SG07, bir adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen yeni kasa, aynı zamanda bir adet 3.5-inç ve iki adet 2.5-inç boyutundaki SSD ve HDD sürücüler için yeterli kullanım alanını sunabiliyor. Uzunluğu 31cm'e kadar olan ekran kartlarıyla kullanılabilen kasa, kompakt ve güçlü bir sistem kurmak isteyenlere göz kırpıyor.

Soğutma için, 1200 devir/dakika hızında çalışan 180mm'lik Air Penetrator fana sahip olan SilverStone SG07, Avrupa'da 199.90 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.

SilverStone, Mini-ITX kasa modeli SG07'yi satışa sundu
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SilverStone, Mini-ITX kasa modeli SG07'yi satışa sundu
Tam Boyutta Gör

SilverStone, Mini-ITX kasa modeli SG07'yi satışa sundu
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Batuist 9 yıl
iyi güzelde bu mini itx tarzı bir kasada nasıl bir sistem kurulabilir ki 600Wlık bir psu gerekli olsun???? yinede fena değil kasa hoş gözüküyor...
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VICTRIX 9 yıl
Silverstone yine klasik,kullanışlı ve şık bir kasa üretmiş.para kasası gibi ön kısımdan görünüşü
.
sağlam bir htpc sistem ile LCD TV nin altında şık olur gibi.
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tahir40 9 yıl

Batuist

iyi güzelde bu mini itx tarzı bir kasada nasıl bir sistem kurulabilir ki 600Wlık bir psu gerekli olsun???? yinede fena değil kasa hoş gözüküyor...


Bu kasa güçlü bi masa üstü sistemin küçük ve şık bi kasaya sığdırmak isteyenler için... 42'' LED tvnin yanına koyup sağlam işlemci ekran kartı takıp Full HD dev ekranda oyun oynamak, bi dijital tv kartı takıp full HD tv izleyebilmek, kayıt yapıp saklamak isteyenler, 1080p Battlestar Galactica tüm bölümlerini wireless bağlantıyla indirip izlemek isteyenler için... Yani BEN
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1963bursa 9 yıl
Türkiye açısından bakarsak kullanıcı çoğunluğu kulplu kasa arıyor, zamanımın çoğu Ankara'da geçiyor belki de Ankara da böyledir. Bu doğruysa kulpsuz kasaların dışındakileri göz ardı etmeliyiz.
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leech 9 yıl
Güzel özelliklere sahip, görünüş olarakta göze hitap ediyor açıkçası..
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