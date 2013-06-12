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SilverStone Özel: Kasalar, Soğutucular, Güç Kaynakları ve Aksesuarlar

6 yıl
7b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex fuarında SilverStone standındayız. Kasalardan soğutma sistemlerine, güç kaynağından ses çözümlerine kadar SilverStone'un dikkat çekici bütün ürünlerini değerlendiriyoruz.
 

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bLockhiT^ 6 yıl
Silvester stallone ozel kaslar diye okudum
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Turkiye34BJK 6 yıl bLockhiT^
Asil_95
Silvester stallone ozel kaslar diye okudum


Tek ben değilmişim
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HeavyClocker 6 yıl
Silverstonedan sondaki kasayı beğendim ama ben olsam hepa filtresini çıkarır 2 normal filtre takar üzerine de bir radyatör takıp keyfime bakardım:)
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kral-18 6 yıl
teşekkürler güzel anlatım bende fuarda olmak isterdim
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VstyLe 6 yıl
Bosuna masraf yapiyorlar bence
O fan tercih edilmiyecek kadar sesli olabilir
Nuc kasalar zaten ideal kim neden oyle bir sistemin kasasini guncellesin ki
Guzel olanlar da var ozellikle ekran karti olmayan ultrabooklarin gucune guc katicak zaten intel ultrabooklar icin cok guzel islemciler piyasaya surdu borde bu sisteme ekran karti takarsak dusunemiyorum
Umarim ulkemize gelir bende ultrabook'uma alicam
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1444 6 yıl VstyLe
VstyLe

Bosuna masraf yapiyorlar bence



O fan tercih edilmiyecek kadar sesli olabilir



Nuc kasalar zaten ideal kim neden oyle bir sistemin kasasini guncellesin ki



Guzel olanlar da var ozellikle ekran karti olmayan ultrabooklarin gucune guc katicak zaten intel ultrabooklar icin cok guzel islemciler piyasaya surdu borde bu sisteme ekran karti takarsak dusunemiyorum



Umarim ulkemize gelir bende ultrabook'uma alicam





ne dediğini anlamaya çalıştım ama
neyse boşver
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