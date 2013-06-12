SilverStone Özel: Kasalar, Soğutucular, Güç Kaynakları ve Aksesuarlar

Asil_95 Silvester stallone ozel kaslar diye okudum
VstyLe Bosuna masraf yapiyorlar bence O fan tercih edilmiyecek kadar sesli olabilir Nuc kasalar zaten ideal kim neden oyle bir sistemin kasasini guncellesin ki Guzel olanlar da var ozellikle ekran karti olmayan ultrabooklarin gucune guc katicak zaten intel ultrabooklar icin cok guzel islemciler piyasaya surdu borde bu sisteme ekran karti takarsak dusunemiyorum Umarim ulkemize gelir bende ultrabook'uma alicam
Tek ben değilmişim
O fan tercih edilmiyecek kadar sesli olabilir
Nuc kasalar zaten ideal kim neden oyle bir sistemin kasasini guncellesin ki
Guzel olanlar da var ozellikle ekran karti olmayan ultrabooklarin gucune guc katicak zaten intel ultrabooklar icin cok guzel islemciler piyasaya surdu borde bu sisteme ekran karti takarsak dusunemiyorum
Umarim ulkemize gelir bende ultrabook'uma alicam
ne dediğini anlamaya çalıştım ama neyse boşver