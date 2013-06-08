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SilverStone Pompasız Sıvı Soğutma Sistemi!

6 yıl
8,9b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex 2013 turunda SilverStone standındaki pompasız sıvı soğutma sistemini değerlendiriyoruz.
 

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bbhdr 6 yıl
ürün gayet başarılı eğer soğutmayı da iyi yapabilirse mükemmel olur, bence tek sıkıntı basınçla alakalı olabileceği kanaatindeyim.
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Team NINJA 6 yıl
video da sorunmu var yüklenemedi diyo ?

açıldı video sorun yok şuan.

umarım geliştirler bu sistemi.
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DH Misafiri 6 yıl
ürün gayet başarılı eğer soğutmayı da iyi yapabilirse mükemmel olur, bence tek sıkıntı basınçla alakalı olabileceği kanaatindeyim.
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mamilan 6 yıl
Fikir mükemmel :D
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Wanker 6 yıl
Acaba gazI sıvıya döndürmek için ilave bir soğutma gerektirmiyor mu? En azından fan ilede olsa..

Edit : İmla.
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DH Misafiri 6 yıl
sizlerle gururduyuyorum donanımhaber
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cumfiçu 6 yıl
süpermiş :D
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egemen_19 6 yıl
millet kasaları kırıyor bu sıvı sitemine alışmak çok zor olacak :)
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HectorBarbossa 6 yıl
içindeki sıvıyı merak ettim.
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WarSaw 6 yıl
Artık firmalar sıvı soğutma işine iyice kafa yorar hale geldiler. Yakında Akasa bile girer bu işe. Fiyatlar iyice düşer herkesin alabileceği seviyelere iner.
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knnkpln 6 yıl
Vapor chamber mantığı. Yeni bir mantık ve düşünce yok.
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HumbiGumbi 6 yıl
ilginç bir tasarım olmuş . pompa sesinden rahatsız olanlar için eşsiz bir çözüm olur bu sıvı soğutmada .
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gkn_ymz 6 yıl
Düşünce çok iyi fakat silverstone bile soğutma konusunda emin değil, gelişirse soğutma çığır açar
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