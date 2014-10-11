SilverStone anakartı 90 derece döndürdüğü Fortress FT05 kasasını tanıttı





Raven serisiyle anakartın 90 derece döndürüldüğü kasa tasarımını tüketicilere sunmaya başlayan SilverStone, nispeten kompakt bir yapıda donanımlar için yeterli alan açmayı amaçlamıştı. Firma Fortress serisine de aynı tasarımı getirdi.





Fortress FT05 kasa, anakartı 90 derece döndürerek yerleştirdiğiniz yuvası sayesinde bileşenlere daha fazla yer açıyor ve soğutma sistemi de basit ama etkili bir hale geliyor. SilverStone bu yapı için 5.25 inçlik sürücüden ödün vermiş.





ATX yapıdaki anakartlar ile uyumlu olan kasaya 312mm uzunluğunda ekran kartları, 162mm yüksekliğinde işlemci soğutucuları, iki 3.5 inçlik sürücü, iki adet daha 2.5 inçlik sürücü ve ince bir slot tarzı optik sürücü sığabiliyor.





Kasanın alt kısmında yer alan iki adet 180mm Air Penetrator fanlar 600-1200 dakika/devir arasında dönüyor ve 17-34 desibel arasında gürültü seviyesine sahip. Kasanın üst kısmında ise tek bir 120mm fan yuvası mevcut. Bu sistemde hava basit bir şekilde alttan üst kısma doğru sirkülasyon yapıyor.





Bağlantı seçenekleri üst kısma yerleşen kasada iki adet USB 3.0 portu, mikrofon girişi, kulaklık çıkışı gibi özellikler yer alıyor. Kasanın ölçüleri 221mm x 483mm x 427 mm şeklinde belirlenmiş. Model 20 Ekim itibariyle 186.36$ fiyat etiketinden satışa sunulacak.

http://www.tomshardware.com/news/silverstone-fortress-ft05-case,27860.html#xtor=RSS-980