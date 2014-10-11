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SilverStone anakartı 90 derece döndürdüğü Fortress FT05 kasasını tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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SilverStone anakartı 90 derece döndürdüğü Fortress FT05 kasasını tanıttı

Raven serisiyle anakartın 90 derece döndürüldüğü kasa tasarımını tüketicilere sunmaya başlayan SilverStone, nispeten kompakt bir yapıda donanımlar için yeterli alan açmayı amaçlamıştı. Firma Fortress serisine de aynı tasarımı getirdi. 

Fortress FT05 kasa, anakartı 90 derece döndürerek yerleştirdiğiniz yuvası sayesinde bileşenlere daha fazla yer açıyor ve soğutma sistemi de basit ama etkili bir hale geliyor. SilverStone bu yapı için 5.25 inçlik sürücüden ödün vermiş. 

ATX yapıdaki anakartlar ile uyumlu olan kasaya 312mm uzunluğunda ekran kartları, 162mm yüksekliğinde işlemci soğutucuları, iki 3.5 inçlik sürücü, iki adet daha 2.5 inçlik sürücü ve ince bir slot tarzı optik sürücü sığabiliyor. 

Kasanın alt kısmında yer alan iki adet 180mm Air Penetrator fanlar 600-1200 dakika/devir arasında dönüyor ve 17-34 desibel arasında gürültü seviyesine sahip. Kasanın üst kısmında ise tek bir 120mm fan yuvası mevcut. Bu sistemde hava basit bir şekilde alttan üst kısma doğru sirkülasyon yapıyor. 

Bağlantı seçenekleri üst kısma yerleşen kasada iki adet USB 3.0 portu, mikrofon girişi, kulaklık çıkışı gibi özellikler yer alıyor. Kasanın ölçüleri 221mm x 483mm x 427 mm şeklinde belirlenmiş. Model 20 Ekim itibariyle 186.36$ fiyat etiketinden satışa sunulacak.  

http://www.tomshardware.com/news/silverstone-fortress-ft05-case,27860.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ink 5 yıl
bu fotoğraf beni tatmin etmedi
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01myavuz 5 yıl
youtube.com/...
content.hwigroup.net/...
content.hwigroup.net/...
Üstteki ayarlar çalışmadığı için resimleri gösteremedim.
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aykutx 5 yıl 01myavuz
01myavuz

youtube.com/...

content.hwigroup.net/...

content.hwigroup.net/...

Üstteki ayarlar çalışmadığı için resimleri gösteremedim.

Ekran kartlarının başaşağı durması ağırlık bakımından sorun çıkarmaz mı?
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qualina 5 yıl
insan 90 derece dönmüş anakart olan bir resim koyar ki konuya uygun olsun. kapalı kasanın resmi çok açıklayıcı olmuş :D
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yusufcik82 5 yıl
silverstone raven rv01 kullanıcısı olarak diyorumki adamlar işi biliyor :)
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Fatih211 5 yıl
Noluyo anakartı 90 derece döndurunce
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infom@n 5 yıl
Bir kaç fotoğraf daha koysaydınız :)
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LEON-X 5 yıl
Silverstone ürünleri her zaman kaliteli oluyor, ancak düzgün bir ithalatçı ile anlaşıp, TR pazarına uygun fiyatlarda ürün gönderilmiyor, malesef pahalı oluyor.
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ozmenakif 5 yıl
Isınan havanın yükselmesi prensibine göre en verimli soğutma aşağıdan yukarıya doğru hava akımıyla sağlanabilir. Anakartın 90 derece döndürülüp bileşenlerin dikey konuma getirilmesi de hava akımını kolaylaştırmak için. Zaten hiç fan olmasa dahi hava kendisi bu şekilde akacaktır. Kalorifer peteklerinde bu olay gözlemlenebilir. Daha ufak ve sessiz fanlarla normal tip kasalara göre daha iyi soğutma sağlayacaktır. Bence gayet iyi düşünerek yapılan bir tasarım olmuş. Fiyatı uygunsa normal kasalardan ziyade bu tercih edilmeli
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fds14 5 yıl ozmenakif
ozmenakif
Isınan havanın yükselmesi prensibine göre en verimli soğutma aşağıdan yukarıya doğru hava akımıyla sağlanabilir. Anakartın 90 derece döndürülüp bileşenlerin dikey konuma getirilmesi de hava akımını kolaylaştırmak için. Zaten hiç fan olmasa dahi hava kendisi bu şekilde akacaktır. Kalorifer peteklerinde bu olay gözlemlenebilir. Daha ufak ve sessiz fanlarla normal tip kasalara göre daha iyi soğutma sağlayacaktır. Bence gayet iyi düşünerek yapılan bir tasarım olmuş. Fiyatı uygunsa normal kasalardan ziyade bu tercih edilmeli

Olayı açıklamışsınız.

İlk mesajda en az 2-3 tane fotoğraf olması gerekirdi ama...
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Psydia 5 yıl
Çok güzel fakat fiyat çok pahalı...
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Gece772 5 yıl
silverstonetek.com/...
Baktım kasa güzel
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