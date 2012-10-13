SilverStone, mini bilgisayar kasası Sugo SG09'u satışa sunmaya hazırlanıyor

Haber Editörü
SilverStone, eylül ayının ortalarına doğru gün yüzüne çıkardığı mini bilgisayar kasası Sugo SG09'u, yaklaşık iki hafta içinde Avrupa ülkelerinde satışa sunmaya hazırlanıyor. Satış fiyatı 90 Euro şeklinde açıklanan Sugo SG09'a, az yer kaplayan bilgisayar arayışı içinde olanların ve sık sık LAN parti organizasyonlarına katılanların ilgi göstermesi bekleniyor.
SilverStone'un 220 mm x 295 mm x 354 mm boyutlarında ve 5.3 kilogram net ağırlığında tasarladığı SG09'un ön panelinde güçlendirilmiş plastik, gövdesinde ise çelik kullanıldığı ifade ediliyor. 2 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesiyle, 4 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesiyle, 1 adet ince yapılı 5.25-inç'lik sürücü bölmesiyle ve 4 adet PCI, PCI Express genişletme slotuyla donatılan Sugo SG09, Micro ATX, Mini-ITX ve DTX formundaki anakartlarla, maksimum 180 mm derinliğinde güç kaynaklarıyla, maksimum 165 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularıyla ve maksimum 338 mm uzunluğunda üst seviye ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Ekran kartı uzunluğunda kısıtlamaya gidilmemesi oyuncular açısından önemli bir avantaj.
Ön paneline mikrofon girişi, ses çıkışı ve 2 adet USB 3.0 portu yerleştirilen Sugo SG09'un üst yüzüne 1 x 140 mm / 180 mm fan, arka yüzüne 1 x 120 mm fan, sol yüzüne 1 x 120 mm / 92 mm ve 2 x 80 mm / 92 mm fan, sağ yüzüne ise 1 x 80 mm fan monte edebiliyoruz. Mini bilgisayar kasasının arka yüzüne 120 mm'lik fan, üst yüzüne ise 180 mm'lik fan halihazırda takılmış vaziyette. Arkadaki 120 mm'lik egsoz fanı 1200 devir / dakika hızında çalışıyor ve çalışırken 22 dBA ses çıkarıyor. Üst kısımdaki 180 mm'lik büyük fan ise bilgisayar kasasının içindeki ısı durumuna göre 700 devir / dakika ile 1200 devir / dakika hızları arasında çalışmakta. Fan düşük devirde 18 dBA, yüksek devirde ise 34 dBA ses üretiyor.
SilverStone Sugo SG09'un daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
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İyi de bu kasa daha çok ufak boyutlu performans PCleri için. Buna güçlü bir işlemci ve ekran kartı takarsanız o fanlar onları soğutmaya yeter. Her yeri kapalı kasalar bunu yapabilecek mi? Ben 3x23CM+14CM fanla bir GTX 560Ti'ı soğutamıyorum. Bu kasa da zorlanabilir ama en azından bir şansı var. Diğerleri tamamen HTPC oluşturma amaçlı kasalar.
Bunun şöyle bir eksisi var bana göre, biraz büyük olduğunu düşünüyorum. Mini ATX de desteklediği için Micro ITX destekleyen kasalardan biraz hantal gibi. Bende de HAF932 var oldukça ağır ve büyük, aynı konforu Micro ITX'te alabilir miyim diye araştırıyorum.
bu kasaların yatay olanları bana makul geliyor.
Şu anlık muamma..
Teknobiyotik silverstone'un turkiye distributoru diye biliyorum ben bir bakin isterseniz.
Edit: buyuk ihtimalle turkiye'ye de gelir.
Fazla depolama ihtiyacı olmayan performans sistemleri için ITX anakart ile mükemmel mini canavarlar kurulabilir.
salona tvnin yanına hep şöyle bir sistem kurmak istemişimdir. ileride olucak gibi bakalım.