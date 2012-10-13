SilverStone, mini bilgisayar kasası Sugo SG09'u satışa sunmaya hazırlanıyor





SilverStone'un 220 mm x 295 mm x 354 mm boyutlarında ve 5.3 kilogram net ağırlığında tasarladığı SG09'un ön panelinde güçlendirilmiş plastik, gövdesinde ise çelik kullanıldığı ifade ediliyor. 2 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesiyle, 4 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesiyle, 1 adet ince yapılı 5.25-inç'lik sürücü bölmesiyle ve 4 adet PCI, PCI Express genişletme slotuyla donatılan Sugo SG09, Micro ATX, Mini-ITX ve DTX formundaki anakartlarla, maksimum 180 mm derinliğinde güç kaynaklarıyla, maksimum 165 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularıyla ve maksimum 338 mm uzunluğunda üst seviye ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Ekran kartı uzunluğunda kısıtlamaya gidilmemesi oyuncular açısından önemli bir avantaj.



Ön paneline mikrofon girişi, ses çıkışı ve 2 adet USB 3.0 portu yerleştirilen Sugo SG09'un üst yüzüne 1 x 140 mm / 180 mm fan, arka yüzüne 1 x 120 mm fan, sol yüzüne 1 x 120 mm / 92 mm ve 2 x 80 mm / 92 mm fan, sağ yüzüne ise 1 x 80 mm fan monte edebiliyoruz. Mini bilgisayar kasasının arka yüzüne 120 mm'lik fan, üst yüzüne ise 180 mm'lik fan halihazırda takılmış vaziyette. Arkadaki 120 mm'lik egsoz fanı 1200 devir / dakika hızında çalışıyor ve çalışırken 22 dBA ses çıkarıyor. Üst kısımdaki 180 mm'lik büyük fan ise bilgisayar kasasının içindeki ısı durumuna göre 700 devir / dakika ile 1200 devir / dakika hızları arasında çalışmakta. Fan düşük devirde 18 dBA, yüksek devirde ise 34 dBA ses üretiyor.

SilverStone Sugo SG09'un daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



SilverStone, eylül ayının ortalarına doğru gün yüzüne çıkardığı mini bilgisayar kasası'u, yaklaşık iki hafta içinde Avrupa ülkelerinde satışa sunmaya hazırlanıyor. Satış fiyatışeklinde açıklanan Sugo SG09'a, az yer kaplayan bilgisayar arayışı içinde olanların ve sık sık LAN parti organizasyonlarına katılanların ilgi göstermesi bekleniyor.