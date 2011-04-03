Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone yeni ağ depolama sunucusunu tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,5b
1
5
Ağ Ürünleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SilverStone yeni ağ depolama sunucusunu tanıttı
Tam Boyutta Gör

Yüksek kaliteli kasa modelleriyle tanınan SilverStone, ağ depolama sunucusu (NAS) pazarına adım attı. Firma tarafından tanıtımı yapılan DC01 isimli yeni cihazın özellikle medya sunucusu ihtiyacını karşılamak amacıyla bireysel kullanıma yönelik olarak hazırlandığı belirtiliyor. 123 x 123 x 33 mm boyularında olan ve Alüminyum kasa kullanılan ağ depolama sunucusuna, çift çekirdekli ARM11 iğşlemcisi güç veriyor. Sadece bir adet 2.5-inç depolama sürücüsüne (SSD, HDD) ev sahipliği yapabilen cihazda, Gigabit Ethernet bağlantısıyla birlikte bir adet eSATA ve iki adet USB 2.0 portuna yer veriliyor.

VPN/BitTorrent istemcilerine destek sunan ve iTunes, DLNA ya da yazıcı sunucusu olarak kullanılabilen SilverStone DC01 bir yıllık garanti ile 150$ seviyesinden satışa sunuldu.

SilverStone yeni ağ depolama sunucusunu tanıttı
Tam Boyutta Gör

SilverStone yeni ağ depolama sunucusunu tanıttı
Tam Boyutta Gör

SilverStone yeni ağ depolama sunucusunu tanıttı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drony 8 yıl
bugünlerde deli gibi nas sürücü arıyorum apple time capsule almamak için yırtınıyorum. güzel bir ürün gördüm ama çok komik 2.5" ne koyacağım buna çok mantıksız. ayrıca ne kadar çok apple time capsule benziyor :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rusty 8 yıl
Üstten yürüttükleri kablo ne işe yarıyor onu anlayamadım, pcb üzerinden geçirememişlermi hattı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 8 yıl
içine 2.5" disk aldıktan sonra NAS almanın ne espirisi kaldı? SSD mi koyucak millet buna? 2.5" disklerin performansı ortada!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
Şekli için almayı düşündüğüm cihazlardan biri bu nas sürücüler ama etherneti için değil sırf şekli için :) 10tane disk olunca parası biraz can sıkıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
güzelmiş çift çekirdek ama tr ye gelirse burda garanti 2 yıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Motorola Defy video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -12- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim