SilverStone yeni ağ depolama sunucusunu tanıttı

Yüksek kaliteli kasa modelleriyle tanınan SilverStone, ağ depolama sunucusu (NAS) pazarına adım attı. Firma tarafından tanıtımı yapılan DC01 isimli yeni cihazın özellikle medya sunucusu ihtiyacını karşılamak amacıyla bireysel kullanıma yönelik olarak hazırlandığı belirtiliyor. 123 x 123 x 33 mm boyularında olan ve Alüminyum kasa kullanılan ağ depolama sunucusuna, çift çekirdekli ARM11 iğşlemcisi güç veriyor. Sadece bir adet 2.5-inç depolama sürücüsüne (SSD, HDD) ev sahipliği yapabilen cihazda, Gigabit Ethernet bağlantısıyla birlikte bir adet eSATA ve iki adet USB 2.0 portuna yer veriliyor.

VPN/BitTorrent istemcilerine destek sunan ve iTunes, DLNA ya da yazıcı sunucusu olarak kullanılabilen SilverStone DC01 bir yıllık garanti ile 150$ seviyesinden satışa sunuldu.